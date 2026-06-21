3 vị trí nên thường xuyên chạm vào để giúp trẻ phát triển tốt hơn, nhưng nhiều mẹ lại vô tình bỏ qua

Hầu như cha mẹ nào cũng mong con lớn lên khỏe mạnh, nhanh nhẹn và thông minh. Nhiều người đầu tư rất nhiều vào các loại đồ chơi giáo dục, thực phẩm bổ sung hay các lớp học phát triển sớm. Tuy nhiên, có một điều đơn giản nhưng lại thường bị bỏ quên: sự tiếp xúc cơ thể giữa cha mẹ và con.

Theo nhiều chuyên gia, với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, những cái ôm, cái vuốt ve hay những lần được cha mẹ âu yếm không chỉ mang lại cảm giác an toàn mà còn góp phần hỗ trợ sự phát triển của hệ thần kinh và khả năng nhận thức.

Dưới đây là 3 vị trí trên cơ thể trẻ mà cha mẹ có thể tăng cường tương tác mỗi ngày.

1. Vỗ nhẹ và xoa lưng cho trẻ

Nhiều cha mẹ nhận thấy khi em bé quấy khóc, chỉ cần bế lên và vỗ nhẹ vào lưng là trẻ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trước giờ ngủ, một vài động tác xoa lưng nhẹ nhàng cũng giúp trẻ thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Các chuyên gia cho rằng những tiếp xúc dịu dàng ở vùng lưng giúp trẻ cảm thấy an toàn, giảm căng thẳng và ổn định cảm xúc. Khi trẻ có cảm giác được bảo vệ và yêu thương, các hoạt động khám phá và học hỏi cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Vì vậy, khi bế con hoặc trước giờ ngủ, cha mẹ có thể dành vài phút để:

Vỗ nhẹ lưng. Xoa lưng. Massage nhẹ vùng vai và lưng.

Những hành động nhỏ này cũng là cách tăng cường sự gắn kết giữa cha mẹ và con.

2. Khuyến khích trẻ sử dụng đôi tay

Đôi tay được xem là "công cụ khám phá thế giới" đầu tiên của trẻ.

Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ đã học hỏi thông qua việc cầm nắm, chạm vào đồ vật, lật mở hay sắp xếp các món đồ xung quanh.

Mỗi lần trẻ dùng tay khám phá là một lần não bộ tiếp nhận thêm thông tin mới.

Cha mẹ có thể cùng con tham gia những hoạt động đơn giản như:

Cầm nắm đồ chơi. Lật sách tranh. Xếp khối. Xâu hạt cỡ lớn. Xé giấy, dán hình.

Những trò chơi này không chỉ giúp rèn luyện sự khéo léo của đôi tay mà còn hỗ trợ khả năng phối hợp tay - mắt, tăng sự tập trung và tư duy của trẻ.

Điều quan trọng không phải là đồ chơi đắt tiền đến đâu mà là trẻ được tự mình trải nghiệm và khám phá.

3. Đừng bỏ quên đôi bàn chân

Nhiều cha mẹ rất quan tâm đến đôi tay của con nhưng lại ít chú ý đến bàn chân.

Trong khi đó, lòng bàn chân chứa rất nhiều đầu dây thần kinh cảm giác.

Ở giai đoạn tập bò, tập đứng và tập đi, việc bàn chân tiếp xúc với nhiều bề mặt khác nhau sẽ giúp trẻ phát triển khả năng giữ thăng bằng và nhận biết không gian.

Nếu điều kiện an toàn cho phép, cha mẹ có thể để trẻ:

Chơi trên thảm mềm. Đi chân trần trên cỏ. Cảm nhận cát ở bãi biển.

Ngoài ra, khi tắm hoặc thay đồ cho con, cha mẹ cũng có thể nhẹ nhàng massage bàn chân và các ngón chân để trẻ cảm thấy thư giãn, dễ chịu hơn.

Điều quan trọng nhất không phải là "mẹo giúp con thông minh"

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm, món đồ chơi hay phương pháp thần kỳ nào có thể giúp trẻ tăng IQ chỉ sau một thời gian ngắn.

Sự phát triển của trẻ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là:

Ngủ đủ giấc. Chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng. Vận động thường xuyên. Được cha mẹ trò chuyện, đọc sách và chơi cùng mỗi ngày.

Một cái ôm, một lần xoa lưng, một buổi chiều cùng con chạy chân trần trên bãi cỏ có thể đơn giản với người lớn, nhưng lại là những trải nghiệm quý giá đối với trẻ nhỏ.

Bởi điều giúp trẻ phát triển toàn diện không chỉ là kiến thức hay các lớp học đắt tiền, mà còn là cảm giác được yêu thương, được lắng nghe và được đồng hành trong suốt những năm tháng đầu đời.

Lưu ý: Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc chạm vào một vị trí cụ thể trên cơ thể có thể trực tiếp làm trẻ thông minh hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều cho thấy sự tương tác tích cực, tiếp xúc cơ thể và gắn kết tình cảm giữa cha mẹ với con có lợi cho sự phát triển cảm xúc, nhận thức và xã hội của trẻ.

Nguồn: Sohu