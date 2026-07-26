Một đoạn clip ghi lại cảnh 2 anh trai lớn ngồi ngắm em gái út ngủ lan truyền trên mạng xã hội mới đây khiến nhiều người thích thú. Trong clip, 2 anh ngồi bên giường, âu yếm nhìn em gái bé nhỏ đang ngủ. Thỉnh thoảng, anh lại sờ nhẹ vào bàn tay bé xíu của em. Rồi khi em cựa mình, khóc, 2 anh lại tủm tỉm cười, biểu cảm thích thú và ánh mắt ấm áp. Tất cả sự tập trung hướng hết về em bé.

Hình ảnh khiến nhiều người “tan chảy” vì sự đáng yêu của 3 anh em. Được biết, 3 đứa trẻ là con của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung và chồng là anh Nguyễn Minh Phương (cùng làm giáo viên, sống tại Lâm Đồng). 17 năm sau khi sinh con trai thứ 2, chị Nhung lại bước vào cuộc sống bỉm sữa với sự chào đời của cô con gái bé bỏng.

Kể trên Tri thức - Znews , người phụ nữ bày tỏ sự xuất hiện của em bé rất đặc biệt. Trước đó, trong một lần bị đau bụng dữ dội, chị đi khám thì bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, tử cung có mủ.

2 anh trai âu yếm ngắm em bé ngủ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong thời gian về nghỉ ngơi, chờ phẫu thuật, chị lại đau bụng quặn thắt kèm sốt cao nên quay lại bệnh viện ở TP.HCM. Bất ngờ, khi bác sĩ khoa sản siêu âm và xét nghiệm lại thì kết quả cho thấy chị đang mang thai 6 tuần tuổi chứ không hề có khối u nào. Đối với vợ chồng chị Nhung, tất cả như một giấc mơ.

Mang thai ở tuổi không còn trẻ nên thai kỳ của chị Nhung cũng đầy thử thách. Nhưng sau tất cả, gia đình vỡ òa hạnh phúc khi em bé bình an vô sự chào đời.

Sau 17 năm, tổ ấm của chị Nhung lại rộn rã tiếng cười trẻ thơ. 2 anh rất vui vì nhà có thêm thành viên mới. Bà mẹ 3 con hạnh phúc kể, 2 anh rất cưng em bé. Lúc mẹ chưa sinh, ngày nào các anh cũng sờ bụng mẹ để xem em bé đạp, hóng em chào đời. Đến giờ thì đi đâu về là 2 anh lại vào ngắm em mãi không chán.