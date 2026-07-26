Ái nữ Cường Đô La càng lớn càng có nét mỹ nhân, em út Sutin thốt lên một câu khiến dân mạng "tan chảy": "Sao chị dễ thương thế?"

Hai nhóc tỳ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang là Suchin và Sutin, người hâm mộ lại liên tục được chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm khiến ai dõi theo cũng thấy ấm lòng. Từ những cử chỉ nhỏ đến cách hai chị em quan tâm nhau mỗi ngày đều cho thấy sợi dây gắn kết đặc biệt mà bố mẹ đã vun đắp.

Mới đây, một đoạn video được Đàm Thu Trang chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi màn tương tác cực đáng yêu của hai chị em. Trong clip, cậu út Sutin bất ngờ nhìn chị ba Suchin rồi hồn nhiên hỏi: "Tại sao chị dễ thương vậy?".

Mẹ Đàm Thu Trang khoe khoảnh khắc tình cảm của hai nhóc tỳ.

Không chỉ dừng lại ở câu nói ngọt ngào, cậu bé còn nhẹ nhàng sờ má chị, sau đó cụng trán vào chị gái như muốn thể hiện tình cảm. Khoảnh khắc ngây thơ nhưng đầy yêu thương ấy khiến nhiều người phải mỉm cười, đồng thời để lại hàng nghìn bình luận khen ngợi sự gắn bó của hai chị em.

Không chỉ biết "nịnh" chị bằng những lời nói đáng yêu, Sutin còn đặc biệt quan tâm đến Suchin. Mỗi khi chị ba không khỏe, cậu út luôn quanh quẩn bên cạnh, hỏi han và dành sự chú ý cho chị.

Dù còn rất nhỏ, Sutin đã bộc lộ sự tình cảm và biết quan tâm đến người thân, điều được nhiều khán giả nhận xét phần nào phản ánh cách nuôi dạy đầy yêu thương của Cường Đô La và Đàm Thu Trang.

Suchin cũng luôn ra dáng một người chị mẫu mực. Từ khi Sutin chào đời, cô bé đã tỏ ra vô cùng thích thú với vai trò chị gái. Đàm Thu Trang từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh Suchin ôm em, hôn em hay ngồi bên cạnh dỗ dành em trai.

Khi Sutin lớn hơn, Suchin còn chủ động dắt tay em khi đi chơi, đút em ăn, giúp em mang dép hay kiên nhẫn chơi cùng em trong nhiều hoạt động thường ngày. Những hình ảnh ấy nhận được rất nhiều lời khen vì sự khéo léo và tình cảm của cô bé.

Theo chia sẻ của Đàm Thu Trang, mỗi bé có một tính cách riêng. Nếu Suchin được nhận xét là chững chạc, tình cảm và khá giống mẹ thì Sutin lại vô cùng dễ tính, chỉ cần được đi dạo hay khám phá bên ngoài là đã vui vẻ cả ngày.

Cường Đô La còn hài hước gọi con trai là cậu bé "hướng ra đường" vì lúc nào cũng thích được ra ngoài. Dù khác biệt về tính cách nhưng hai chị em lại bù trừ cho nhau rất hài hòa, nhờ vậy lúc nào cũng gắn bó, yêu thương nhau.

Bên cạnh tình cảm chị em khiến nhiều người tan chảy, Suchin cũng ngày càng nhận được sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật. Càng lớn, con gái Cường Đô La và Đàm Thu Trang càng được nhiều người nhận xét ra dáng một "mỹ nhân tương lai".

Cô bé sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng nụ cười tươi tắn. Bé Suchin thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Nếu Đàm Thu Trang sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo của một cựu người mẫu thì Cường Đô La lại có những đường nét hài hòa. Sự kết hợp ấy giúp Suchin có vẻ ngoài ngày càng xinh xắn, được khen ngợi mỗi khi diện những bộ váy công chúa, trang phục dạo phố hay đồ đôi cùng em trai Sutin.

Sau hơn 5 năm xây dựng tổ ấm, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đang có một gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Con gái đầu Suchin (tên thật Tuệ San) chào đời năm 2020, còn cậu út Sutin sinh năm 2023.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang vẫn lựa chọn cách nuôi dạy các con khá gần gũi, để các bé có tuổi thơ đúng nghĩa. Hai vợ chồng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thay vì tạo áp lực hay định hướng con theo con đường nghệ thuật từ sớm.

Với người hâm mộ, điều khiến Suchin và Sutin được yêu mến không chỉ là vẻ ngoài đáng yêu mà còn bởi tình cảm gia đình ấm áp và cách hai chị em luôn yêu thương, gắn bó với nhau mỗi ngày.