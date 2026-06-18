Khi bố mẹ bận rộn và trọng trách gia đình bỗng chốc đè nặng lên đôi vai của anh trai lớn... 2 tuổi, chúng ta sẽ có một thước phim vừa ngọt ngào vừa hài hước đi vào lòng người. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh "ông cụ non" thay mẹ ru em ngủ đã nhanh chóng giật "spotlight" trên mạng xã hội vì độ đáng yêu quá mức cho phép.

Mở đầu đoạn clip, khi thấy em bé đang nằm ngoan ngoãn trên võng thì bắt đầu oe oe khóc, "thế lực nhí" lúc này liền bước đến với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Không hề nghịch ngợm hay quấy phá, cậu nhóc lập tức bật chế độ "ông anh trai có trách nhiệm".

Nói chưa rõ nhưng đã biết phụ mẹ ru em! À ơi à… con cò, con vịt, con ong.

Chắp hai tay sau lưng, vừa đung đưa võng một cách vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn, cậu cả vừa cất giọng ru em. Có lẽ ngày thường hay nghe mẹ hát nên "ông cụ non" đã thuộc làu làu giai điệu, liền cover lại ngay phiên bản "à ơi" bằng chất giọng ngọng nghịu, loáng thoáng nghe được nào là: "À ơi à... con cò, con vịt, con ongggg...". Bộ từ điển hát ru được cập nhật thêm cả họ hàng nhà vịt lẫn nhà ong khiến người xem chỉ biết ôm bụng cười bò.

Điều khiến cư dân mạng "tan chảy" chính là sự kiên trì và chu đáo của bé lớn. Suốt cả đoạn clip, cậu nhóc không hề lơ là, tay đưa võng đều đặn với lực rất vừa phải để em không bị giật mình. Vừa đưa võng, mắt vừa nhìn em đắm đuối đầy suy tư, thỉnh thoảng lại đổi tông giọng ru trầm bổng y hệt một người lớn thực thụ.

Nhờ sự chăm sóc ân cần và "nhạc trưởng" đầy tâm huyết này, em bé nằm trên võng vô cùng hợp tác, cứ thế tận hưởng làn điệu ru độc quyền của anh trai mà ngủ ngoan thin thít, không hề có một tiếng khóc nào.

Đoạn clip đáng yêu sau khi đăng tải đã nhận về cơn mưa thả tim từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự hiểu chuyện và đáng yêu của cậu bé:

"Mới tí tuổi đầu mà phong thái như ông cụ non, nhìn cái tướng đứng ru em uy tín thế chứ lại!"

"Nghe ru con cò con vịt xong là muốn tỉnh ngủ liền, nhưng chấm 10 điểm cho sự ngọt ngào của anh trai nhé."

"Đúng là chiếc anh trai đáng đồng tiền bát gạo, mẹ được nhờ quá rồi!"

Hiện tại, khoảnh khắc ngọt ngào của hai anh em vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rầm rộ và mang lại năng lượng tích cực cho tất cả mọi người.