Mẹ bỉm Mai Ngọc khoe cận gương mặt con trai Panda 14 tháng tuổi, càng lớn càng giống mẹ, visual đáng yêu khiến ai cũng tan chảy

Ở tuổi 14 tháng, bé Panda - con trai của MC Mai Ngọc, luôn là "nhân vật chính" trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Mới đây, mẹ bỉm đăng tải loạt ảnh cận gương mặt của con trai khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Bé Panda càng lớn càng giống mẹ, nhát là đôi mắt cười long lanh

Dù chỉ là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày, không có bối cảnh cầu kỳ hay trang phục nổi bật, hai mẹ con vẫn thu hút sự chú ý. Mai Ngọc và bé Panda đều diện những bộ đồ đơn giản như áo phông, quần shorts, mang đến cảm giác gần gũi, năng động. Thế nhưng, chính biểu cảm tự nhiên cùng nụ cười đáng yêu của cậu bé đã khiến mọi khung hình trở nên đầy sức sống và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Bên cạnh loạt ảnh mới, Mai Ngọc cũng trải lòng về hành trình làm mẹ với những chia sẻ nhận được nhiều sự đồng cảm. Cô viết: "Trước giờ cứ nghĩ tự do là sung sướng nhất, mà giờ có cái đuôi nhỏ làm gì cũng lăng xăng bên cạnh thấy cũng hay, đi đâu xa em xíu là vội vàng nhớ nhung. Cuộc đời mẹ vốn đã rực rỡ, sự xuất hiện của em là nét cọ tuyệt đẹp hoàn thiện bức tranh ấy".

Những dòng tâm sự cho thấy sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của nữ MC kể từ khi có con. Nếu trước đây cô yêu thích cuộc sống tự do, chủ động với công việc và lịch trình cá nhân thì hiện tại, niềm hạnh phúc của cô lại đến từ những điều rất giản dị: được đồng hành cùng con trong từng khoảnh khắc trưởng thành, từ những bước đi đầu tiên đến từng nụ cười hay ánh mắt.

Mẹ kỷ luật nên con trai mới 14 tháng tuổi đã ăn ngủ đúng giờ, hôm nào cũng dậy từ 5h sáng

Không chỉ chia sẻ về tình yêu dành cho con, Mai Ngọc còn nhiều lần nhấn mạnh vai trò của tính kỷ luật trong cuộc sống. Theo cô, đây là nền tảng đã giúp bản thân có được những thành quả như hiện tại.

Mai Ngọc bày tỏ: "Kỷ luật là thứ đã đồng hành và cho Ngọc ngày hôm nay. Có thể với nhiều người không là gì nhưng với N cũng gọi là có chút thành tựu".

Cô thừa nhận mình là người khá khô khan, đôi khi cứng nhắc vì một khi đã đặt ra mục tiêu sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Trước đây, sự nghiêm túc ấy được dành cho sự nghiệp, còn hiện tại, nó được áp dụng nhiều hơn trong việc nuôi dạy con.

Nữ MC cho biết cô luôn ưu tiên sự sạch sẽ, ngăn nắp, sinh hoạt đúng giờ và mong muốn xây dựng nề nếp cho Panda ngay từ khi còn nhỏ. Theo Mai Ngọc, tình yêu thương và kỷ luật không hề đối lập mà cần song hành. Cô yêu con, chiều con nhưng cũng đặt ra những nguyên tắc rõ ràng để giúp bé hình thành thói quen tốt từ sớm.

Đó cũng là lý do Mai Ngọc quyết định tạm gác công việc trong khoảng 2 năm đầu đời của con để toàn tâm toàn ý đồng hành cùng Panda. Cô mong muốn trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ từng chút thay vì phó mặc hay dễ dàng thỏa hiệp.

Từ những tháng đầu tiên cho đến khi Panda tròn 14 tháng tuổi, Mai Ngọc vẫn kiên trì áp dụng những nguyên tắc sinh hoạt cố định.

Thứ nhất: Ngủ từ 8h tối, 5h sáng dậy

Bé luôn được duy trì lịch ngủ từ khoảng 20 giờ tối và thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng để hình thành đồng hồ sinh học ổn định. Mẹ Mai Ngọc rất nhiều lần chia sẻ về lịch sinh hoạt của bé Panda. Dậy sớm ăn uống đầy đủ, sau đó 2 mẹ con sẽ đi dạo để đón nắng sớm. Việc này rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Thứ hai: Mỗi bữa ăn chỉ kéo dài khoảng 10-15 phút

Việc này giúp con tập trung và tạo thói quen ăn uống khoa học. Mai Ngọc chia sẻ: "Để có em bé thế này, mẹ cháu rất kỷ luật, từ lịch sinh hoạt... xây dựng giờ ăn, ngủ, chơi và theo đuổi đến cùng. Nói không với đi ăn rong, luôn ăn ở một không gian, ngồi vào ghế là biết được ăn, môi trường tập trung ko tivi, điện thoại, đông người. Mỗi bữa ăn không quá 15 phút, quá là nghỉ, để bữa sau đói khắc ăn bù. Trộm vía từ khi ăn dặm em bé chưa bữa nào quá 10 phút".

Thứ ba: Tuyệt đối không cho con sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử

Mai Ngọc chia sẻ: "Panda tuyệt đối không được xem điện thoại. Ở với em, mẹ cũng không dùng điện thoại nên luôn phải tìm trò chơi mới, vừa học vừa chơi".

Thứ tư: Đi dạo 2 lần/ngày, đi bơi 3 buổi/tuần

Bé Panda được duy trì vận động đều đặn với hai lần đi dạo mỗi ngày và khoảng ba buổi bơi mỗi tuần, giúp phát triển thể chất, tăng khả năng vận động và khám phá thế giới xung quanh.

Không có em bé hư, chỉ có em bé chưa được thấu hiểu và dạy đúng cách

Mai Ngọc chia sẻ quan điểm: "Mình tin con trẻ là tờ giấy trắng, không có em bé hư, chỉ có em bé chưa được thấu hiểu và dạy đúng cách". Đây cũng là triết lý nuôi dạy con mà cô luôn kiên trì theo đuổi.

Trước nhiều tin nhắn của các bà mẹ trẻ xin bí quyết chăm con, Mai Ngọc cho biết cô luôn đọc rất kỹ nhưng hiếm khi đưa ra lời khuyên cụ thể. Theo cô, mỗi em bé đều có tính cách, thể trạng và môi trường sống khác nhau nên không có một công thức chung phù hợp với tất cả.

Thay vào đó, cô mong các bà mẹ hãy tin vào bản năng của chính mình, lựa chọn phương pháp phù hợp với con và gia đình. Với những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Mai Ngọc giữ quan điểm khá nhẹ nhàng: hãy xem đó đơn giản là "tiếng ồn", thay vì để chúng ảnh hưởng đến cách nuôi dạy con.

Sau khi trở thành mẹ, Mai Ngọc cũng thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Cô cho rằng càng trưởng thành càng nên tập trung chăm sóc bản thân và gia đình, hạn chế để tâm đến những chuyện không liên quan. Với cô, việc ngủ sớm, dậy sớm, duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp nuôi dưỡng sức khỏe mà còn là cách cha mẹ làm gương cho con cái.