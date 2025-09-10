Mang cả spa về phòng tắm: Routine 20 phút giúp tóc mềm mượt, óng ả chuẩn salon

Tinh dầu dưỡng giúp tóc bóng mượt & giảm chẻ ngọn - Kérastase Elixir Ultime Oil 75ml

Chiết xuất từ hơn 2.500kg hoa trà Pháp quý hiếm, kết hợp cùng dầu Marula và Argan giàu dưỡng chất, sản phẩm mang đến hiệu quả phục hồi vượt trội: giảm tới 83% tình trạng chẻ ngọn, giữ mái tóc bóng mượt suốt 2 ngày, đồng thời tạo lớp màng bảo vệ khỏi nhiệt độ lên đến 230°C khi sấy, duỗi hoặc tạo kiểu. Không chỉ vậy, Elixir Ultime Oil còn giúp tóc mềm hơn 82%, giảm xơ rối 72% và duy trì độ ẩm suốt 72 giờ – đúng chuẩn "liệu trình spa" thu nhỏ cho mái tóc của bạn.

Với thiết kế sang trọng và kết cấu tinh dầu nhẹ, dễ thấm, chỉ cần 1–2 pump cho phần thân và ngọn tóc trước và sau khi sấy, mái tóc sẽ ngay lập tức trở nên mềm mại, óng ả mà không hề nặng nề.

Nơi mua: Lazada

Bộ đôi dầu gội – dầu xả “cứu tinh” tóc khô xơ - Combo TRESemmé Keratin Smooth (Dầu gội + Dầu xả + Serum Keratinbond)

ạn thường xuyên thấy tóc rối, khô xơ, khó vào nếp sau một ngày dài, dù đã thử đủ cách nhưng vẫn không thể giữ được vẻ mượt mà như ở salon? Combo Dầu gội – Dầu xả – Serum TRESemmé Keratin Smooth chính là giải pháp chuyên nghiệp dành cho bạn.

Với công nghệ KeratinBond+ chuẩn salon, bộ sản phẩm giúp phục hồi các liên kết tóc bị đứt gãy, làm sạch sâu bụi bẩn và bã nhờn, bổ sung độ ẩm, đồng thời dưỡng tóc vào nếp suôn mượt suốt cả ngày. Đặc biệt, serum giàu dưỡng chất sẽ khóa ẩm và bảo vệ từng sợi tóc, mang lại cảm giác mềm mại, óng ả và bồng bềnh.

Được các chuyên gia tạo mẫu tóc trên thế giới tin dùng, combo TRESemmé Keratin Smooth không chỉ giúp tóc thường ngày trở nên đẹp chuẩn salon, mà còn phù hợp cả với tóc nhuộm, giữ màu lâu và bền đẹp hơn.

Combo Dầu Gội, Kem Xả Dove Ceramide Phục hồi hư tổn

95% cấu tạo của tóc đến từ protein, và khi lượng protein này bị thiếu hụt hay thất thoát, tóc sẽ nhanh chóng trở nên khô xơ, hư tổn từ bên ngoài màng bảo vệ cho đến tận lõi sợi tóc. Dove mang đến giải pháp phục hồi chuyên sâu với Bio-Protein Care, phức hợp 17 loại Amino Acid 100% tương thích với cấu trúc tóc, giúp bổ sung và tái tạo những phần tóc bị tổn thương.

Kết hợp cùng Ceramide để củng cố hàng rào bảo vệ và công thức độ pH thấp, bộ đôi dầu gội, kem xả Dove Ceramide không chỉ phục hồi cấu trúc tóc mà còn tối ưu hóa khả năng giữ protein tự nhiên, cho mái tóc suôn mượt, mềm mại và chắc khỏe gấp 10 lần.

Bộ 3 Dầu gội Palmolive kèm xả 2-trong-1 chiết xuất thiên nhiên

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp chăm sóc tóc nhanh gọn nhưng vẫn hiệu quả, Palmolive 2in1 chính là lựa chọn hoàn hảo. Với công thức kết hợp dầu gội và dầu xả trong một bước, sản phẩm không chỉ làm sạch dịu nhẹ, mà còn cung cấp dưỡng chất thiết yếu, nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe từ bên trong.

Chiết xuất sữa dừa tự nhiên giàu tinh dầu giúp tái tạo mái tóc khô xơ, hư tổn trở nên mềm mại, óng ả và hạn chế gãy rụng. Đồng thời, hương sữa dừa ngọt ngào, thư giãn sẽ lưu lại bền lâu trên từng sợi tóc, mang đến cảm giác dễ chịu suốt cả ngày.

Tiện lợi, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả dưỡng ẩm vượt trội, Palmolive 2-trong-1 là "người bạn đồng hành" lý tưởng cho những ai muốn có mái tóc khỏe đẹp và rạng ngời mà không cần nhiều bước cầu kỳ.

Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng

Được chiết xuất từ tinh bột nghệ Hưng Yên giàu curcumin gấp 3 lần so với vùng khác, kết hợp cùng Vitamin B3 và yến mạch, mặt nạ Cocoon giúp cải thiện làn da xỉn màu, nhiều vết thâm và thiếu sức sống. Chỉ sau một lần rửa sạch, bạn sẽ cảm nhận ngay làn da trở nên tươi mới, mịn màng và rạng rỡ.

Công thức giàu curcuminoid Sabiwhite có khả năng ức chế sản sinh melanin, ngừa oxy hóa và làm mờ vết thâm nhanh chóng, trong khi yến mạch và Niacinamide dưỡng ẩm, làm dịu và tăng cường hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt, các hạt walnut xay nhuyễn còn tạo hiệu ứng mát-xa nhẹ nhàng, giúp làm sạch da, mang lại cảm giác thư giãn mà không hề để lại vết vàng trên da.

