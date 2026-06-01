6 tuýp kem được chuyên gia da liễu Hàn Quốc đánh giá cao

Kem chống nắng là bước chăm sóc da quan trọng mỗi ngày, nhưng để dùng đều đặn và không gây khó chịu, bạn cần chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da của mình.

Theo chia sẻ của bác sĩ da liễu Hàn Quốc Fury (Kênh Youtube @Fury.Korean.Pharmacist), mỗi loại da sẽ có nhu cầu khác nhau: da mụn cần công thức dịu nhẹ, da khô cần cấp ẩm tốt, da dầu cần lớp nền ráo thoáng, còn da nhạy cảm nên ưu tiên sản phẩm ít gây kích ứng.

Chuyên gia da liễu Hàn Quốc gợi ý các dòng kem chống nắng phù hợp với từng tình trạng da.

1. Với da mụn: Dùng kem chống nắng Purito Daily Soft Touch

Với làn da mụn, bác sĩ Fury gợi ý Purito Daily Soft Touch. Đây là kem chống nắng không mùi, không chứa tinh dầu, phù hợp với làn da dễ bị kích ứng. Công thức có 5 loại ceramide, rau má và panthenol, giúp làm dịu da, hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da.

Da mụn thường dễ trở nên nghiêm trọng hơn khi bị kích ứng, vì vậy một lớp kem chống nắng nhẹ nhàng, dễ chịu sẽ giúp ích rất nhiều. Nếu da bạn thuộc nhóm mụn dầu, sản phẩm này cũng có thể hỗ trợ kiềm dầu trên bề mặt da.

Nơi mua: Purito Daily Soft Touch

2. Da khô: Dùng kem chống nắng Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum

Đối với da khô, lựa chọn phù hợp là Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum. Sản phẩm chứa hyaluronic acid, rau má và panthenol, mang lại cảm giác giống như một lớp kem dưỡng ẩm.

Với làn da thường xuyên khô căng, bong tróc hoặc thiếu nước, kem chống nắng có độ ẩm tốt sẽ giúp lớp nền mịn màng hơn, hạn chế tình trạng mốc da. Tuy nhiên, bác sĩ Fury lưu ý phiên bản bán trên Amazon Mỹ có cảm giác dưỡng ẩm tương tự nhưng dùng bộ lọc tia UV thế hệ cũ hơn, chỉ được xếp hạng SPF 50 và không có chỉ số PA. Phiên bản toàn cầu SPF50+ PA++++ có khả năng bảo vệ UVA mạnh hơn.

3. Da dầu: Dùng kem chống nắng Beauty of Joseon Aqua-Fresh

Với da dầu, bác sĩ Fury khuyên dùng Beauty of Joseon Aqua-Fresh. Sản phẩm chứa chiết xuất từ gạo, vitamin B5, panthenol và silica, giúp tạo lớp nền tươi mát, không nhờn rít.

Đây là lựa chọn phù hợp với những ai không thích cảm giác bết dính sau khi thoa kem chống nắng, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm. Lớp finish nhẹ mặt, thoáng da sẽ giúp việc dùng kem chống nắng hằng ngày dễ chịu hơn.

Nếu da bạn vừa dầu vừa có cảm giác căng tức, tức là da dầu nhưng thiếu nước, bác sĩ Fury cho rằng Beauty of Joseon Original Rice + Probiotics sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Sản phẩm này có độ dưỡng vừa phải, giúp cân bằng cảm giác trên da. Khi da thiếu nước, tuyến dầu có thể hoạt động mạnh hơn, khiến bề mặt càng dễ bóng nhờn, vì vậy việc bổ sung độ ẩm phù hợp là rất cần thiết.

4. Da mẩn đỏ: Dùng kem chống nắng Anua Heartleaf Silky Moisture Sun Cream

Với da dễ mẩn đỏ và nhạy cảm, gợi ý đáng chú ý là Anua Heartleaf Silky Moisture Sun Cream. Sản phẩm chứa niacinamide, có thể hỗ trợ làm dịu da dễ đỏ và giúp da đều màu hơn theo thời gian.

Công thức không có hương liệu, không chứa thành phần dễ gây hại, phù hợp với làn da nhạy cảm. Tuy nhiên, tại Mỹ, sản phẩm này được bán với tên Heartleaf Silky Moisture Mild Sunscreen và có công thức khác. Phiên bản toàn cầu được đánh giá có khả năng chống tia UVA mạnh hơn.

Nơi mua: Glow Beauty

6. Da nhạy cảm: Dùng kem chống nắng Purito Daily Soft Touch

Riêng với da nhạy cảm nói chung, Purito Daily Soft Touch cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Theo bác sĩ Fury, đây là một trong những kem chống nắng hóa học ít gây kích ứng nhất mà ông từng dùng. Sản phẩm phù hợp với những ai cần một công thức nhẹ nhàng, không gây châm chích hay khó chịu khi thoa.

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7. Da hay đổ mồ hôi/ hoạt động ngoài trời: Dùng kem chống nắng Anua Zero-Cast Moisturizing Finish

Với người thường xuyên đổ mồ hôi hoặc hoạt động ngoài trời, bác sĩ Fury gợi ý Anua Zero-Cast Moisturizing Finish. Sản phẩm có khả năng chống nước, giúp duy trì hiệu quả bảo vệ khi da tiết mồ hôi.

Đây là lựa chọn phù hợp khi tập luyện, đi bộ ngoài trời, du lịch hoặc phải di chuyển nhiều dưới nắng. Dù vậy, khi hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, bạn vẫn nên thoa lại kem chống nắng sau mỗi vài giờ để đảm bảo hiệu quả bảo vệ da.

Có thể thấy, chọn kem chống nắng không nên chỉ dựa vào độ nổi tiếng của sản phẩm mà cần quan tâm đến loại da và nhu cầu thực tế. Khi tìm được công thức phù hợp, việc dùng kem chống nắng mỗi ngày sẽ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu và an toàn hơn.

Nguồn: @Fury.Korean.Pharmacist



