Nhiều cha mẹ thường rỉ tai nhau kinh nghiệm: "Đẻ con thứ hai thì nuôi dễ hơn, kinh nghiệm đầy mình rồi!". Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng đúng. Câu chuyện của một bà mẹ hai con dưới đây là lời cảnh tỉnh đắt giá cho phụ huynh, đặc biệt trong thời điểm các dịch bệnh đường hô hấp đang bùng phát mạnh mẽ lúc giao mùa.

Chị N.T.D - một phụ huynh có hai con nhỏ chia sẻ về trải nghiệm đứng tim khi đưa con thứ hai đi khám:

"Mới đi lớp được gần 2 tháng, bé nhà mình húng hắng ho tầm 2 ngày kèm ít mũi trong. Giống như những lần trước, mình nghĩ đơn thuần con chỉ bị viêm đường hô hấp trên nên tự theo dõi và xử lý tại nhà."

Đến tối ngày thứ hai và sáng ngày thứ ba, các triệu chứng tiến triển nhanh bất ngờ. Trẻ bắt đầu ho rũ rượi, tiếng ho ngắn, dồn dập như đang cố đẩy dị vật ra ngoài, kèm theo sốt 38,5 độ. Nghĩ rằng con chỉ dính virus thông thường, chị cho bé uống thuốc hạ sốt, siro ho và kiên nhẫn chờ đến giờ phòng khám tư quen thuộc mở cửa vào cuối chiều.

Tuy nhiên, ngay khi vạch bụng trẻ lên kiểm tra, bác sĩ khám đã vội vàng yêu cầu: "Cho con vào viện ngay đi, bác nghi viêm phổi rồi đấy! Bé đang thở gấp thế này mà!"

Sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu và chụp X-quang tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán cho thấy trẻ bị viêm phế quản, chớm viêm phổi nhẹ kèm co thắt phế quản gây ho kích ứng.

3 sai lầm phổ biến khi chăm trẻ nhỏ

Trách bản thân vì quá chủ quan, chị M. thừa nhận sự ngộ nhận của mình xuất phát từ việc áp dụng cứng nhắc kinh nghiệm nuôi đứa con đầu lòng:

1. Cho rằng sốt cao, sốt kéo dài mới là viêm phổi: Nhiều phụ huynh nghĩ viêm phổi phải đi kèm sốt cao chót vót. Trên thực tế, ở trẻ nhỏ, dấu hiệu cảnh báo sớm nguy hiểm nhất của viêm phổi không phải là sốt, mà là tần số thở bất thường, thở nhanh, thở gấp hoặc co kéo lồng ngực (vùng bụng/sườn rút sâu khi hít vào).

2. Cho rằng viêm hô hấp trên chỉ cần hút mũi và tự điều trị tại nhà: Các bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là lứa tuổi mới đi mầm non, diễn tiến rất nhanh. Việc tự ý xử lý tại nhà mà không đánh giá đúng nhịp thở có thể khiến bệnh chuyển sang viêm phế quản, viêm phổi chỉ trong vài giờ.

3. Tâm lý "xót con": Nhiều phụ huynh chần chừ đưa con đi cơ sở y tế lớn vì sợ con khóc khi phải lấy máu, soi tai mũi họng hay chụp chiếu. Việc trì hoãn này vô tình làm mất đi "thời điểm vàng" để can trị bệnh nhẹ.

Cảnh báo thời điểm giao mùa: Đừng chủ quan với bất kỳ biểu hiện nào

Hiện nay là giai đoạn thời tiết giao mùa thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn, virus bùng phát như Adenovirus, Covid-19, virus hợp bào hô hấp (RSV) hay các bệnh đường tiêu hóa. Môi trường lớp học mầm non cũng khiến trẻ dễ lây nhiễm chéo liên tục.

Bài học từ mẹ bỉm lần 2 là lời nhắc nhở cho tất cả các gia đình: Kinh nghiệm chỉ mang tính tham khảo, mỗi đứa trẻ và mỗi lần bệnh đều khác nhau.

Lời khuyên cho phụ huynh:

Để ý kỹ nhịp thở của trẻ (vạch áo con lên để quan sát di động của lồng ngực và bụng) ngay khi trẻ có biểu hiện ho, sốt.

Khi thấy trẻ ho dồn dập, thở nhanh, thở rên, hoặc có dấu hiệu rút lõm lồng ngực, cần đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi ngay lập tức.

Đưa trẻ đi khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín thay vì chờ đợi hoặc tự áp dụng các đơn thuốc cũ.