Bé Gấu "lực điền" - con trai Đặng Văn Lâm: Mới hơn 1 tuổi đã tự bê vác nguyên cái chậu tắm, gen thể thao không lẫn đi đâu được!

Mới đây, mẹ bỉm Yến Xuân tiếp tục khiến mạng xã hội "tan chảy" khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường của bé Gấu - con trai đầu lòng của thủ môn Đặng Văn Lâm và Yến Xuân.

Điều khiến cư dân mạng thích thú không chỉ là vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu của cậu bé mà còn là sức khỏe và sự lanh lợi đáng ngạc nhiên. Trong clip, thay vì gọi người lớn giúp lấy đồ chơi, bé Gấu tự mình bê từng món đồ của mình, kể cả khi chúng nặng và cồng kềnh hơn cả người. Thậm chí đến cả chiếc xe chòi chân, cậu bé cũng tự bê được hết.

Dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa: "Bé Gấu trộm vía quá!", "Mới hơn 1 tuổi mà khỏe quá!", hay "Đúng là con nhà thể thao có khác"...

Không khó để hiểu vì sao bé Gấu lại trộm vía như vậy. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cả bố và mẹ đều yêu thể thao, bé Gấu cũng được làm quen với thể thao và vận động từ rất sớm.

Từ việc được bố mẹ đưa đến phòng gym, đi cổ vũ bố Lâm thi đấu, cùng bố xem trận bóng, đến việc ngắm nhìn mẹ tập luyện mỗi ngày... một ngày của bé Gấu ngoài những hoạt đông cơ bản của một em bé, còn có những khoảnh khắc tham gia tập luyện cùng bố mẹ.

Bên cạnh đó, Yến Xuân cũng duy trì thói quen đưa con đi dạo, chạy nhảy ngoài công viên để bé có thêm thời gian vận động, khám phá thế giới xung quanh thay vì chỉ ở trong nhà. Cách nuôi dạy khuyến khích trẻ hoạt động thể chất từ sớm của vợ chồng Đặng Văn Lâm nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Nhìn bé Gấu mới hơn 1 tuổi nhưng đã sở hữu vóc dáng "đô con", khỏe khoắn cùng nguồn năng lượng dồi dào, nhiều người hài hước nhận xét cậu bé đúng là thừa hưởng trọn "gen thể thao" của ba Lâm Tây và mẹ Yến Xuân.

Không chỉ đồng hành cùng con trong những hoạt động rèn luyện thể chất, thủ môn Đặng Văn Lâm còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi hình ảnh một ông bố vô cùng tâm lý. Mỗi khi kết thúc lịch thi đấu và có thời gian nghỉ, anh gần như dành trọn quỹ thời gian cho gia đình nhỏ.

Từ việc đưa vợ con đi dạo, đi du lịch, vui chơi ngoài trời đến những khoảnh khắc ở nhà đọc sách, kể chuyện hay chơi đùa cùng bé Gấu đều được Yến Xuân chia sẻ đầy ấm áp. Dù trên sân cỏ luôn mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng khi ở bên con trai, Văn Lâm lại trở thành một người bố vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn.

Đặc biệt, bé Gấu cũng rất bám ba Lâm Tây. Mỗi lần nghe ba trò chuyện hay cất tiếng gọi, cậu bé đều cười khanh khách đầy thích thú, ánh mắt không rời khỏi ba. Những tương tác tự nhiên, gần gũi giữa hai bố con khiến người hâm mộ không khỏi tan chảy.

Sự đồng hành và yêu thương của cả ba lẫn mẹ đã giúp bé Gấu luôn lớn lên trong một môi trường ngập tràn tiếng cười, trở thành cậu nhóc tinh nghịch, giàu năng lượng và "đô con", đúng như những gì dân mạng vẫn thường xuýt xoa: "Đúng là con trai của ba Lâm Tây và mẹ Yến Xuân!".