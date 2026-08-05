Mới đây, chia sẻ của một phụ huynh tại Hà Nội về hành trình phát hiện và phẫu thuật viêm ruột thừa cho con trai 10 tuổi đã thu hút nhiều sự chú ý. Câu chuyện là lời thức tỉnh quan trọng cho các bậc cha mẹ: Viêm ruột thừa ở trẻ em tiến triển rất nhanh và siêu âm ở giai đoạn đầu không phải lúc nào cũng phát hiện được ngay.

Từ cơn đau "lâm râm" đến ca mổ cấp cứu trong ngày

Theo chia sẻ của chị H.N (Hà Nội), bé nhà chị (10 tuổi) bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ từ ngày thứ Sáu. Ban đầu, gia đình nghĩ trẻ chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên cho dùng men tiêu hóa. Đến 1 giờ sáng, bé đau nhiều hơn nhưng sau khi xoa bụng và uống nước ấm lại tiếp tục ngủ.

Đến 7 giờ sáng hôm sau, chị đưa con vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả siêu âm và xét nghiệm máu thời điểm đó chưa ghi nhận bất thường. Bác sĩ kê men tiêu hóa, cho bé về nhà theo dõi và dặn khi nào đau tăng thì quay lại.

Tuy nhiên, khi về nhà, nhận thấy con chỉ đúng vị trí đau ở vùng bụng dưới bên phải, người mẹ chủ động theo dõi sát diễn biến. Đến khoảng 11 giờ trưa, sau khi ăn nhẹ vài thìa cơm, bé bất ngờ quặn bụng dữ dội. Gia đình lập tức đưa bé quay lại bệnh viện. Ở lần siêu âm thứ hai này chỉ cách lần khám đầu vài tiếng thì bác sĩ đã phát hiện hình ảnh viêm ruột thừa. Bé nhanh chóng được chuyển viện và phẫu thuật cấp cứu thành công trước khi xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Vì sao siêu âm ban đầu có thể "bỏ sót" viêm ruột thừa?

Trường hợp của bé không phải là hiếm gặp. Trên thực tế lâm sàng, viêm ruột thừa ở trẻ em giai đoạn rất sớm thường khó chẩn đoán chính xác ngay từ lần đầu vì những lý do sau:

Hình ảnh siêu âm chưa rõ ràng: Ở giai đoạn đầu, ruột thừa mới bắt đầu sung huyết hoặc kích thước chưa phình to đủ mức để máy siêu âm nhận biết.

Triệu chứng dễ nhầm lẫn: Trẻ nhỏ thường khó mô tả chính xác vị trí và tính chất cơn đau. Các triệu chứng ban đầu như đau quanh rốn, chán ăn, buồn nôn rất giống với rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày hoặc ngộ độc thực phẩm.

Diễn tiến ở trẻ em rất nhanh: Khác với người lớn, lòng ruột thừa của trẻ nhỏ mỏng và dễ bị hoại tử, dẫn đến vỡ ruột thừa hoặc áp-xe ruột thừa chỉ trong vòng 24–48 giờ nếu không được xử lý kịp thời.

Lời khuyên quan trọng dành cho các bậc phụ huynh

Từ câu chuyện thực tế trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan khi trẻ kêu đau bụng, đặc biệt là đau diễn tiến tăng dần.

1. Không chủ quan, luôn theo dõi tình trạng của trẻ: Nếu kết quả siêu âm, xét nghiệm buổi sáng bình thường nhưng trẻ vẫn tiếp tục đau, đau tăng lên hoặc xuất hiện thêm triệu chứng mới, cần đưa trẻ quay lại cơ sở y tế ngay lập tức để kiểm tra lại.

2. Nhận biết "dấu hiệu vàng" của viêm ruột thừa:

- Cơn đau bắt đầu quanh rốn hoặc vùng trên rốn, sau đó di chuyển và khu trú ở vùng bụng dưới bên phải (hố chậu phải).

- Cơn đau tăng lên khi trẻ ho, di chuyển, nhảy hoặc khi ấn nhẹ vào bụng.

- Có thể đi kèm sốt nhẹ, nôn/buồn nôn, chán ăn hoặc tiêu chảy nhẹ.

3. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc: Không tự ý cho trẻ uống thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh hoặc chườm nóng khi chưa có kết luận của bác sĩ. Việc dùng thuốc giảm đau có thể làm mờ triệu chứng, gây khó khăn cho quá trình chẩn đoán và làm trễ thời gian phẫu thuật "vàng".