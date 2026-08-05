Dành hơn 1h/ngày cho việc này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc não bộ của trẻ

Vừa mở mắt là tìm máy tính bảng, xem tivi cả ngày hay ôm điện thoại suốt kỳ nghỉ hè... là tình trạng chung của nhiều trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các công bố khoa học mới nhất cảnh báo: Nếu trẻ giải trí qua màn hình quá 1 giờ mỗi ngày, cấu trúc và chức năng não bộ có thể bị biến đổi theo chiều hướng tiêu cực.

Từ 0 đến 12 tuổi là "giai đoạn vàng" để não bộ trẻ phát triển mạnh mẽ. Việc tiếp xúc quá nhiều với các nội dung giải trí nhịp độ nhanh, kích thích mạnh (như video ngắn, game, hoạt hình chất lượng thấp) có thể làm lệch nhịp độ phát triển tự nhiên của não bộ, ảnh hưởng từ ngôn ngữ, sự chú ý cho đến khả năng kiểm soát cảm xúc.

Tác hại của màn hình theo từng độ tuổi

1. Trẻ từ 3–5 tuổi: Tổn thương đường truyền ngôn ngữ và kỹ năng xã hội

Giai đoạn mầm non là thời điểm trẻ cần học cách diễn đạt và thấu hiểu. Tuy nhiên, các nội dung giải trí trên màn hình thường mang tính "thông tin thụ động" một chiều, không đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ hay tương tác hai chiều với người thật.

Ảnh hưởng đến cấu trúc não: Nghiên cứu từ Bệnh viện Nhi Cincinnati (Mỹ) trên trẻ 3–5 tuổi cho thấy, những trẻ dùng màn hình vượt quá 1 giờ/ngày có độ toàn vẹn của các bó chất trắng (vùng kết nối hỗ trợ ngôn ngữ và đọc viết) thấp hơn rõ rệt.

Hậu quả thực tế: Trẻ xem màn hình từ 2–3 giờ/ngày trở lên thường có vốn từ vựng nghèo nàn, khả năng xử lý ngữ âm yếu, chậm đạt các mốc phát triển và dễ gặp các vấn đề về hành vi. Ngoài ra, việc thiếu tương tác mặt-đối-mặt khiến hệ thống "tế bào thần kinh gương" kém phát triển, làm suy giảm khả năng thấu hiểu cảm xúc của trẻ khi lên 6 tuổi.

2. Trẻ từ 6 tuổi trở lên: Suy giảm khả năng tập trung và "trơ" phản hồi

Khi lớn hơn, trẻ dễ sa đàm vào video ngắn và game. Nhiều phụ huynh nhận thấy sau khi chơi máy tính, trẻ rất khó ngồi yên học bài, đọc sách hay tập luyện. Đây không phải là cảm giác mơ hồ mà có căn cứ khoa học rõ ràng:

Gia tăng nguy cơ mất tập trung (ADHD): Khảo sát trên 528 trẻ từ 6–12 tuổi cho thấy, trẻ xem video ngắn càng nhiều thì triệu chứng mất tập trung càng nặng. Trung bình cứ tăng 1 giờ xem video ngắn/ngày, điểm số mất tập trung của trẻ tăng 1,04 lần.

Tác động lên "hệ thống phần thưởng" của não: Nghiên cứu chẩn đoán hình ảnh não bộ ghi nhận trẻ dùng màn hình kéo dài có thể tích nhân bèo đuôi bên phải (vùng não điều khiển động lực, thói quen và phần thưởng) nhỏ hơn, đồng thời vỏ não ở các vùng quản lý sự chú ý và kiểm soát bốc đồng cũng mỏng hơn.

Hậu quả: Màn hình mang lại sự kích thích cao và phản hồi tức thì. Càng quen với "phần thưởng nhanh" này, não bộ của trẻ càng trở nên kém kiên nhẫn và cảm thấy các hoạt động bình thường ngoài đời thực thật chán ngắt.

Nguyên nhân cốt lõi: "Hiệu ứng thay thế"

Các chuyên gia chỉ ra rằng, màn hình gây hại một phần lớn là do hiệu ứng thay thế . Khi thời gian dán mắt vào màn hình tăng lên, trẻ sẽ bị tước đoạt mất thời gian dành cho các hoạt động bổ não thực sự như: vận động thể thao, trò chuyện với cha mẹ, vui chơi với bạn bè và giấc ngủ. Đây mới chính là "dưỡng chất" cốt lõi giúp hoàn thiện chức năng não bộ.

Khuyến nghị thời lượng chuẩn từ chuyên gia

Để bảo vệ não bộ của trẻ, việc kiểm soát thời lượng theo từng độ tuổi là bắt buộc:

Trẻ dưới 2 tuổi: Không nên tiếp xúc với màn hình (ngoại trừ gọi video với người thân). Không dùng điện thoại để dỗ ăn hay dỗ ngủ.

Trẻ từ 2–5 tuổi: Thời gian giải trí không quá 1 giờ/ngày (mỗi lần không quá 15 phút). Chọn nội dung nhịp độ chậm, có tính giáo dục và nên có cha mẹ xem cùng.

Trẻ từ 6–12 tuổi: Tối đa 1 giờ/ngày cho mục đích giải trí. Nếu dùng để học tập, cứ sau 30–40 phút cần nghỉ ngơi nhìn ra xa 10 phút.

Quy tắc vàng: Tắt toàn bộ thiết bị điện tử 1 giờ trước khi đi ngủ để tránh ánh sáng xanh làm gián đoạn giấc ngủ của trẻ.

5 Hoạt động "phục hồi" não bộ hiệu quả hơn cấm đoán

Hạn chế màn hình chỉ là bước đầu, điều quan trọng là cha mẹ phải cung cấp giải pháp thay thế hấp dẫn:

1. Cùng con đọc sách tương tác: Khi đọc sách cùng bố mẹ, sự giao tiếp bằng ánh mắt và ngôn ngữ giúp giảm bớt tác động tiêu cực của màn hình lên vùng não điều hòa cảm xúc.

2. Tăng cường thể thao ngoài trời: Ánh sáng tự nhiên bảo vệ thị lực, còn vận động kích thích não tiết ra các dưỡng chất thần kinh giúp tăng sự tập trung.

3. Trò chơi thủ công & sáng tạo: Xếp hình, vẽ tranh, đóng vai, làm thí nghiệm giúp kích hoạt quá trình "chủ động kiến thiết" của não bộ, rèn luyện tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

4. Tạo không gian giao tiếp thực tế: Cho trẻ chơi đùa trực tiếp với bạn bè đồng lứa để học cách thương lượng, chia sẻ và thấu hiểu xã hội.

5. Bảo vệ giấc ngủ: Cố định giờ đi ngủ để não bộ có thời gian "tắt máy" và tự phục hồi sau một ngày hoạt động.

Lời kết

Trong kỷ nguyên số, cấm đoán hoàn toàn là điều không thể. Điều quan trọng nhất cha mẹ cần nhớ:

- Tuổi càng nhỏ kiểm soát càng nghiêm

- Chất lượng nội dung quan trọng hơn số lượng

- Dùng hoạt động thay thế luôn hiệu quả hơn cấm đoán.

Nguồn: Sohu