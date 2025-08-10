Dùng qua vô số loại serum, cô nàng này "chấm chọn" ra 3 loại đáng sắm nhất

Vốn có làn da hỗn hợp và nhạy cảm, serum là 1 phần quan trọng không thể thiếu trong chu trình dưỡng da của nàng blogger Sana. Sana đã thử dùng qua rất nhiều loại serum, từ đắt tiền tới bình dân, cô đặc biệt yêu thích các loại serum Hàn Quốc vì khả năng dưỡng ẩm, cải thiện mà vẫn dịu nhẹ với làn da.

Và cuối cùng, Sana đã chọn ra được 3 loại serum chất lượng mà cô yêu thích nhất. Hãy cùng xem 3 loại serum này có gì đặc biệt.

1. SKIN1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule

SKIN1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule là serum được yêu thích nhất của Sana. Sản phẩm này nổi bật với chiết xuất từ rau má Madagascar, giúp làm dịu và cải thiện tình trạng da nhạy cảm. Chứa các hạt capsule nhỏ chứa tinh chất, serum này không chỉ giúp làm sáng da mà còn cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp da luôn căng mọng.

Sana cho biết, sau khi sử dụng sản phẩm này, làn da của cô trở nên đều màu và rạng rỡ hơn. Đặc biệt, SKIN1004 không gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của cô, giúp giảm thiểu tình trạng đỏ và ngứa. Kết cấu nhẹ nhàng, dễ thẩm thấu vào da, sản phẩm này thật sự là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một serum làm sáng da mà không lo ngại về khả năng gây kích ứng.

Nơi mua: SKIN1004

2. Dr.Althea Gentle Vitamin C Serum

Dr.Althea Gentle Vitamin C Serum là sản phẩm serum thứ 2 mà Sana cực kỳ yêu thích. Với công thức chứa vitamin C ổn định, serum này không chỉ giúp làm sáng da mà còn cung cấp độ ẩm và chống oxy hóa hiệu quả. Sana cho biết, sản phẩm này giúp làm mờ các vết thâm và mang lại làn da đều màu chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Điều đặc biệt ở Dr.Althea là sản phẩm này được thiết kế dành riêng cho da nhạy cảm. Kết cấu mỏng nhẹ, serum thẩm thấu nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít. Sau khi sử dụng, làn da của Sana trở nên rạng rỡ và khỏe mạnh hơn. Cô thật sự ấn tượng với khả năng làm sáng da mà không gây kích ứng, rất phù hợp cho những cô nàng đang tìm kiếm một serum vitamin C hiệu quả nhưng nhẹ nhàng.

3. ANUA Niacinamide 10% + TXA 4% Dark Spot Correcting Serum

ANUA Niacinamide 10% + TXA 4% Dark Spot Correcting Serum là sản phẩm cuối cùng trong danh sách yêu thích của Sana. Serum chứa niacinamide và TXA, giúp làm sáng da và giảm thiểu các vết thâm hiệu quả. Sana cho biết, sau khi sử dụng sản phẩm này, cô thấy rõ sự cải thiện về độ sáng và độ đều màu của làn da.

Sản phẩm này không chỉ giúp làm sáng mà còn cung cấp độ ẩm, giúp da trở nên mềm mại và mịn màng hơn. Kết cấu dễ thẩm thấu, serum không gây nhờn rít và rất dễ sử dụng. Nàng blogger còn chia sẻ rằng, ANUA là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn cải thiện tình trạng da thâm nám mà vẫn muốn duy trì sự dịu nhẹ cho làn da nhạy cảm.

Nơi mua: ANUA

Với làn da hỗn hợp và nhạy cảm, việc lựa chọn serum phù hợp là rất quan trọng. Những sản phẩm mà Sana đã chọn đều mang lại hiệu quả cao trong việc cải thiện tình trạng da mà vẫn dịu nhẹ. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm những sản phẩm serum chất lượng, hãy thử ngay SKIN1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule, Dr.Althea Gentle Vitamin C Serum và ANUA Niacinamide 10% + TXA 4% Dark Spot Correcting Serum. Chắc chắn rằng những sản phẩm này sẽ không làm bạn thất vọng!