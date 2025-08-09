Kim Thần 2 tháng giảm 12kg: Không nhịn ăn, không bị xuống sắc nhờ chế độ khoa học

Trong giới giải trí Hoa ngữ, quan niệm “gầy mảnh như cánh hoa” được xem là chuẩn mực, khiến nhiều người nổi tiếng rơi vào tình trạng gầy đến mức thiếu sức sống. Tuy nhiên, Kim Thần là ngoại lệ. Nữ diễn viên không chỉ khiến công chúng ấn tượng bởi đường nét sắc sảo trên gương mặt, mà còn có thân hình săn chắc, toát lên vẻ đẹp khoẻ khoắn.

Nữ diễn viên từng nhận được sự quan tâm lớn khi chia sẻ bí quyết giảm thành công hơn 10 kg chỉ trong vòng 2 tháng, từ 55 kg xuống còn 43 kg. Điều đáng nói, hành trình này không hề phụ thuộc vào việc nhịn ăn hay áp dụng chế độ kiêng cực đoan, mà được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học, kỷ luật thép và sự kết hợp hài hòa giữa tập luyện, ăn uống với chăm sóc cơ thể toàn diện. Chính điều đó giúp Kim Thần duy trì được sức khỏe, nhan sắc và thần thái rạng rỡ ngay cả khi xuống cân nhanh chóng.

Kim Thần nhiều lần khiến dân tình trầm trồ khi khoe cơ bụng cuồn cuộn.

Tất nhiên, để giảm cân nhanh chóng, việc điều chỉnh chế độ ăn uống là không thể thiếu. Kim Thần ưu tiên thực phẩm giàu protein như trứng, sữa đậu nành, bánh mì nguyên cám, rau luộc, thịt nạc và cà phê đen. Cô kết hợp nguyên tắc “cao đạm – nhiều rau – ít tinh bột” nhằm tạo cảm giác no lâu mà vẫn giúp giảm cân hiệu quả. Mỹ nhân sinh năm 1990 chuộng món sinh tố vừa ít calo lại giàu vitamin, làm đẹp da gồm thanh long đỏ, chuối, sữa chua đông lạnh và sữa tươi.

Bên cạnh chế độ ăn uống, việc luyện tập cũng là yếu tố không thể thiếu giúp Kim Thần có được vóc dáng săn chắc. Gym chính là bộ môn được Kim Thần ưa chuộng để "đốt mỡ tăng cơ" một cách hiệu quả. Nữ diễn viên thường mix bài cardio và tập tạ: Khởi đầu buổi sáng bằng 40 phút chạy bộ vì đây là thời điểm lý tưởng để đốt mỡ trước khi nạp năng lượng, giúp kích hoạt tim mạch, tăng lưu thông khí huyết, đem lại một ngày tràn đầy năng lượng. Vào buổi chiều, cô xen kẽ giữa cardio và tập cơ (cứ khoảng 40 phút mỗi loại) để đốt cháy calo, tăng sức bền và định hình vóc dáng săn chắc. Reverse lunge chính là bài tập siết gọn thân dưới nhanh chóng Kim Thần thường xuyên áp dụng. Động tác này giúp kích hoạt sâu nhóm cơ mông và đùi sau, giảm áp lực cho đầu gối.

Khi thực hiện liên tục và kết hợp tạ tay, đây trở thành bài cardio toàn diện, giúp đốt calo nhanh và xây dựng cơ vững chắc.

Ngoài ra, nữ diễn viên vẫn duy trì thói quen múa đều đặn sau khi tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh để cải thiện sự linh hoạt, dẻo dai và giúp cơ thể săn chắc theo cách uyển chuyển, đầy nữ tính. Thói quen tập luyện đều đặn cũng giúp mỹ nhân Cbiz tăng lưu thông máu và mang lại làn da hồng hào, khỏe khoắn.



