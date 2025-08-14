Kiểu quần "cấm kị" cho người đùi to, diện lên vừa xấu vừa già hơn tuổi

Phần đùi to là nỗi buồn chung của nhiều cô gái. Không chỉ khiến dáng vóc trông nặng nề hơn, phần đùi lớn còn làm nhiều người bối rối mỗi khi chọn trang phục. Họ lo rằng nếu mặc không khéo sẽ vô tình "tố cáo" nhược điểm, khiến vẻ ngoài kém thanh thoát.

Nàng blogger Mary Liu là một ví dụ điển hình. Cô sở hữu cân nặng 70kg với phần đùi khá lớn. Trước đây, Mary Liu không quá để tâm đến việc ăn mặc, thường chọn quần jeans dáng ôm hoặc skinny vì nghĩ đây là kiểu quần tôn dáng. Nhưng thực tế lại ngược lại - quần jeans bó sát khiến phần đùi lộ rõ hơn, thậm chí khiến cô trông béo và già hơn tuổi.

Sau nhiều lần thử nghiệm, Mary Liu đã tìm ra những "item chân ái" vừa thoải mái, vừa tôn dáng, lại giúp cô trông trẻ trung hơn hẳn. Nếu bạn cũng có phần đùi to, hãy tham khảo ngay 3 gợi ý sau:

1. Quần jeans ống suông

Quần jeans ống suông là "cứu tinh" cho những nàng sở hữu phần đùi lớn. Với phần ống quần thẳng, rộng vừa phải từ hông xuống gấu, kiểu quần này giúp che phủ khéo léo phần đùi, tạo cảm giác đôi chân dài và thon hơn.

Mary Liu chia sẻ rằng cô ưu tiên những mẫu quần jeans ống suông có chất liệu dày dặn, màu tối như xanh đậm hoặc đen. Các gam màu này có tác dụng "thu nhỏ" thị giác, giúp tổng thể gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, cô thường sơ vin áo hoặc chọn áo croptop để cân đối tỷ lệ cơ thể, tránh bị "nuốt dáng" khi mặc quần ống rộng.

2. Đầm dáng dài che phần đùi, nhấn nhẹ ở eo

Nếu yêu thích sự nữ tính, đầm dáng dài chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Bí quyết của Mary Liu là chọn những chiếc đầm dài qua gối, có chất liệu mềm rủ để khi di chuyển, vạt váy nhẹ nhàng che đi phần đùi một cách tự nhiên.

Điểm quan trọng nữa là phần eo nên được nhấn nhẹ bằng đai hoặc đường cắt may. Thiết kế này giúp tạo đường cong cơ thể, khiến vóc dáng cân đối và thanh mảnh hơn. Ngược lại, những mẫu đầm suông rộng không nhấn eo dễ khiến cơ thể trông "vuông vức" và nặng nề.

Mary Liu thường kết hợp đầm dáng dài với giày cao gót hoặc sandal mũi nhọn để tăng thêm chiều cao, đồng thời tạo cảm giác đôi chân thon dài hơn.

3. Chân váy xếp ly tạo sự tương phản với phần đùi

Chân váy xếp ly cũng là một món đồ "thần thánh" giúp đánh lừa thị giác. Các nếp gấp xếp ly tạo hiệu ứng chuyển động và độ phồng vừa phải, khiến người đối diện ít chú ý tới kích thước thật của phần đùi.

Mary Liu khuyên những nàng đùi to nên chọn chân váy xếp ly có độ dài qua gối hoặc midi để vừa che phủ tốt vừa tôn dáng. Kết hợp cùng áo gọn gàng ở phần trên sẽ giúp tổng thể cân đối, thanh thoát.

Ngoài ra, việc chọn gam màu tối hoặc họa tiết nhỏ cho phần chân váy cũng giúp thân dưới trông gọn gàng hơn. Ngược lại, những họa tiết quá to hoặc màu sáng nổi bật ở phần váy dễ làm lộ nhược điểm.

Dưới đây là 1 số item mà những nàng đùi to có thể tham khảo ngay:

THE QUẠO quần jeans nữ ống suông

Nơi mua: THE QUẠO

Quần denim ống suông IVY Moda

Nơi mua: IVY Moda

TheBlueTshirt - Quần jeans lưng cao ống suông có nhiều màu wash cho nữ

Nơi mua: TheBlueTshirt

Đầm linen dáng suông SWANLAKE

Nơi mua: SWANLAKE

Đầm sơ mi tay ngắn dáng dài đầm nữ chiết eo chun lưng cổ sơ mi

Nơi mua: Banamo

Không phải ai sinh ra cũng sở hữu đôi chân thon dài, nhưng chỉ cần biết cách lựa chọn trang phục, bạn vẫn có thể tự tin và cuốn hút. Từ câu chuyện của Mary Liu, có thể thấy rằng: thay vì "đối đầu" với nhược điểm bằng những món đồ bó sát, hãy khéo léo lựa chọn kiểu dáng, màu sắc và chất liệu để tôn lên ưu điểm và che giấu phần chưa hoàn hảo.

Với quần jeans ống suông, đầm dáng dài nhấn eo và chân váy xếp ly, những nàng đùi to hoàn toàn có thể mặc đẹp mỗi ngày mà không còn tự ti về vóc dáng. Quan trọng hơn cả, hãy nhớ rằng thần thái và sự tự tin mới là yếu tố giúp bạn trở nên thu hút nhất.