4 mỹ nhân Việt mặc quần ống rộng đẹp nhất, chị em học theo thì sẽ ngày càng sành điệu

Khi nói về những item là bảo chứng cho vẻ ngoài thời thượng, phong cách mà chẳng cần cố, không thể quên nhắc tới quần ống rộng. Chị em có thể mặc item này trong suốt 4 mùa quanh năm, nhất là những lúc tiết trời nóng bức.

Quần ống rộng mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm cho người mặc. Ngoài ra, mẫu quần này cũng có nhiều cách biến tấu, giúp chị em ghi trọn điểm phong cách. Càng biết nhiều cách mặc quần ống rộng đẹp, style của các nàng càng được nâng tầm. Chưa cần học hỏi ở đâu xa xôi, các mỹ nhân Việt cũng mặc quần ống rộng rất đẹp, đặc biệt là 4 sao nữ sau đây:

Tăng Thanh Hà

Đặc trưng trong phong cách của Tăng Thanh Hà là sự tinh giản, thanh lịch. Tủ đồ của cô xoay quanh những item khá cơ bản nhưng lại không mang lại cảm giác nhạt nhòa, trái lại còn giúp vẻ ngoài của người diện thêm nổi bật, hợp mốt. Và một trong những món thời trang được Tăng Thanh Hà mặc nhiều nhất chính là quần ống rộng.

Chị em có thể nhận diện được các phiên bản quần ống rộng đáng sắm nhất từ style của Tăng Thanh Hà, đó là quần màu đen, quần trắng hay quần kẻ màu sắc tươi tắn. Bằng cách kết hợp quần ống rộng với áo tank top, áo thun trắng hay áo gile, Tăng Thanh Hà có được tổng thể trang phục đẹp miễn bàn.

Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh không chỉ xinh đẹp, sở hữu vóc dáng chuẩn mà cô còn có gu thời trang cuốn hút. Style của Lương Thùy Linh khá sáng tạo. Với item đơn giản như quần ống rộng, Lương Thùy Linh luôn biết cách giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật.

Ngay từ khâu lựa chọn, Lương Thùy Linh đã ưu tiên những mẫu quần ống rộng bắt mắt như là quần jeans xanh, quần denim họa tiết hay quần trắng. Tiếp đó, cô sẽ kết hợp item này cùng với các mẫu áo khá điệu đà như là áo sơ mi họa tiết, áo hai dây bèo nhún xếp tầng, áo sơ mi kẻ sọc… Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt với quần ống rộng, Lương Thùy Linh đã xây dựng được style "muôn màu muôn vẻ".

Phạm Thanh Hằng

Phụ nữ trên 40 tuổi sẽ tham khảo được rất nhiều cách diện quần ống rộng trẻ trung, thời thượng từ Phạm Thanh Hằng. Siêu mẫu kỳ cựu có thể kết hợp quần ống rộng theo cách từ đơn giản đến cầu kỳ, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung là sự cuốn hút, ưng mắt.

Yêu thích sự tinh giản và trang nhã, quý cô trên 40 tuổi nên ghim công thức áo sơ mi denim và quần jeans đồng bộ, hay gile + quần jeans ống suông bụi bặm nhưng không kém phần sang chảnh. Công thức sáng tạo và bắt mắt hơn là áo màu đỏ + quần ống suông màu xám hay áo lệch vai kết hợp với quần ống rộng vải thô phóng khoáng…

Phương Khánh

Có thể nói rằng, Phương Khánh ngày càng mặc đẹp và là một trong những mỹ nhân Việt có style sành điệu nhất. Chị em sẽ khó lòng bỏ qua công thức đơn giản nhưng đầy trẻ trung và năng động của Phương Khánh là áo thun kẻ ngang + quần jeans ống suông, áo thun trắng + quần denim.

Chỉ bằng cách sơ vin, Phương Khánh đã tạo nên công thức trang phục gọn gàng, thanh lịch và tôn dáng. Muốn biến hóa điệu đà và nữ tính hơn, chị em hãy tham khảo ý tưởng kết hợp áo quây họa tiết 3D + quần ống rộng vải thô + giày mũi nhọn hay áo gile kết hợp với quần ống suông đồng bộ, giày hai tông màu và túi cói dịu dàng, bay bổng của Phương Khánh.

Ảnh: Sưu tầm