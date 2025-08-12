10 set áo mùa thu đẹp long lanh, chị em có thể mặc luôn từ ngày mai để đi đâu cũng được khen sành điệu

Mùa thu với kiểu thời tiết khi thì ấm áp, lúc se lạnh chính là khoảng thời gian thích hợp để chị em linh hoạt phong cách. Điều này có nghĩa là, các nàng có thể tiếp tục tận dụng những mẫu áo nhẹ mát của mùa hè, và còn dễ dàng lên đồ với một số mẫu áo dày dặn hơn một chút như áo len tăm, áo voan, sơ mi dài tay, đồng thời áp dụng các công thức trang phục layer.

Để mặc đẹp hết ý trong thời gian tới, chị em hãy tham khảo 10 set áo mùa thu sau đây:

Tâm điểm của set đồ trên chính là mẫu áo len tăm họa tiết kẻ, mang tông màu đỏ và trắng làm chủ đạo. Khi kết hợp mẫu áo này cùng quần jeans trắng, chị em có tổng thể trang phục rất tươi tắn, rạng rỡ. Đôi giày mũi nhọn màu đỏ đã tạo điểm nhấn đầy cuốn hút cho bộ cánh.

Công thức trên không chỉ trẻ trung mà còn rất thanh lịch. Vì vậy, chị em có thể áp dụng combo áo len tăm cổ bẻ, quần jeans ống suông và giày mary jane này từ công sở ra phố. Thao tác sơ vin không hề thừa, thậm chí, khi tô điểm thêm chiếc thắt lưng da, tổng thể outfit của chị em càng thêm thanh lịch và sang xịn mịn.

Mang tông màu đen và xám làm chủ đạo, bộ cách trên trông rất nhã nhặn nhưng không kém phần thú vị. Nếu như áo len tăm cổ chữ V thanh lịch và trẻ trung thì chiếc quần kaki lại tạo vẻ phóng khoáng cho outfit. Thắt lưng da và đôi mule màu đen đã đảm bảo nét tinh tế cho người mặc. Đặc biệt, giày mule còn mang tới hiệu quả kéo chân, tôn dáng tối ưu.

Áo thun lệch vai, ôm dáng tôn lên nét quyến rũ của người mặc. Sự kết hợp giữa mẫu áo này và quần trắng đã nhân đôi hiệu quả hack tuổi, đồng thời cộng thêm nét nữ tính cho người diện. Để không phá vỡ sự hài hòa của outfit, túi xách và dép xỏ ngón màu đen là những mảnh ghép phù hợp.

Quần jeans ống suông sẽ rất phổ biến trong mùa thu và đông vì phảng phất nét cổ điển. Chị em có thể tạo nên bộ cánh nữ tính với item này. Bí kíp ở đây chính là kết hợp quần jeans ống suông với áo thun cổ vuông, rồi hoàn thiện bằng một đôi dép xỏ ngón cao gót. Như vậy, chị em sẽ có tổng thể trang phục đầy phóng khoáng, hút mắt và tôn dáng.

Áo gile đan móc, dáng dài chính là tâm điểm của bộ cánh trên. Đối với item này, chị em hãy bỏ qua thao tác sơ vin để vẻ đẹp của mẫu áo được phát huy tối ưu. Mẫu áo này kết hợp rất ăn ý với quần ống suông, từ đó giúp người mặc có được outfit nữ tính, bay bổng mà vẫn rất chất. Túi xách và dép xỏ ngón màu nâu giúp nâng tầm vẻ sang xịn mịn của tổng thể bộ cánh.

Mẫu áo trắng viền lượn sóng trên có nhiều ưu điểm, đó là sự nữ tính, trẻ trung và giúp tôn dáng hiệu quả. Để đảm bảo độ yêu kiều cho tổng thể outfit, chị em hãy kết hợp item này cùng quần jeans ống vẩy. Bộ cánh trên tôn dáng hiệu quả ngay cả khi các nàng đi dép lê, và bỏ qua thao tác sơ vin.

Chị em sẽ có vẻ ngoài rất trẻ trung, nổi bật khi dạo phố mùa thu nếu áp dụng công thức trên. Combo áo kẻ ngang, cổ thuyền và quần jeans ống suông giúp người mặc có vẻ ngoài trẻ trung, nổi bần bật. Thay vì chọn giày và túi xách đứng dáng, sandal xỏ ngón, túi cói phóng khoáng sẽ phù hợp với outfit thoải mái trên hơn.

Áo blouse trắng tay bồng nữ tính nhưng vẫn kết hợp rất ngọt với quần jeans ống suông, từ đó giúp người mặc có được bộ cánh trẻ trung, ngọt ngào. Muốn vẻ ngoài thêm long lanh, yêu kiều, chị em hãy tô điểm một đôi khuyên tai.

Những set đồ layer luôn phù hợp với không khí mùa thu. Công thức áo thun trắng dáng lửng, quần jeans trở nên nổi bật hơn nhờ chiếc áo sơ mi kẻ ô khoác ngoài. Bên cạnh dép lê to bản, chị em có thể hoàn thiện outfit trên bằng đôi sandal quai hậu hoặc sneaker trắng.

Ảnh: Sưu tầm