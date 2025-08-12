Cô nàng từ "gái quê" thành mỹ nhân sành điệu chỉ nhờ thay đổi cách phối đồ

Nhiều người vẫn nghĩ rằng phải lên đồ cầu kỳ, sắm sửa thật nhiều mới có được những set đồ đẹp. Nhưng thực tế, chỉ cần khéo léo 1 chút trong khoản mix đồ thì bạn vẫn có thể ghi điểm với gu thời trang ưng ý và thu hút. Điển hình như cô nàng dưới đây, cô sở hữu chiều cao 1m61, nặng 54kg. Cô từng có thời điểm lên đồ khá đơn giản, kém đẹp. Nhưng nhờ việc học hỏi những chiêu lên đồ trên mạng mà cô đã thay đổi hoàn toàn phong cách của bản thân.

Cùng 1 chiếc áo phông cơ bản nhưng cô nàng này trông khá quê mùa khi diện cùng quần jeans lửng, lối mix đồ này còn làm lộ nhược điểm vùng đùi to, thiếu thon thả. Thay vào đó, cô đã mix cùng chân váy chữ A viền ren nữ tính, hoặc mix cùng quần ống suông, quần jeans ngố tạo cảm giác vừa thoải mái lại vừa trẻ trung.

Với chiếc áo babydoll này, nếu không khéo mix sẽ dễ tạo cảm giác xuề xòa, luộm thuộm. Thay vì quần jeans ngố, chỉ cần cô đổi sang quần ống suông mềm mại và chú ý nhấn nhá thêm 1 chút về kiểu tóc, phụ kiện là hình ảnh đã sang chảnh hơn rất nhiều.

Chiếc áo thun oversized dễ tạo cảm giác xuề xòa, thiếu chỉn chu, nhưng cô đã thay đổi từ quần jeans giản đơn sang chân váy kẻ tông hồng giúp độ trẻ trung tăng lên đáng kể. Những món phụ kiện như túi tote, giày móng ngựa, kính râm, mũ beret càng giúp diện mạo thêm phần thu hút.

Khi tới công sở, bạn nên tránh diện những mẫu quần vải dễ nhăn vì chúng sẽ khiến hình ảnh trở nên kém đẹp. Thay vào đó, 1 chiếc quần jeans trắng sẽ giúp hình ảnh thêm phần năng động và tươi mới hơn. Cô nàng còn dùng thêm áo khoác cardigan mỏng làm điểm nhấn cho set đồ.

Áo babydoll có đẹp và đắt tiền tới đâu mà mix cùng quần jeans giảm đơn thì cũng thành đồ "rẻ tiền, kém đẹp". Ngược lại, cô nàng đã khéo léo mix áo cùng chân váy kẻ dáng dài, dùng thêm thắt lưng, mũ, áo gi le họa tiết theo phong cách cao bồi đầy cá tính.

Chiếc áo không tay đã được nâng tầm vài chân kính khi cô nàng mix cùng chân váy dài đồng màu. Set đồ này vừa che khuyết điểm chân, lại ghi điểm nữ tính, sang trọng, diện đi dạo phố, đi chơi đều ổn cả.

Thêm 1 chiếc áo thun như được nâng tầm cả về giá trị và hình thức khi thay đổi cách mix đồ. Thay vì quần jeans lửng làm lộ nhược điểm, cô đã đổi sang quần jeans ống suông thoải mái, dùng thêm khăn choàng voan theo đúng xu hướng hot hit hiện nay.

Cô nàng này đã chứng minh, quần áo nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là tìm được cách mix đồ ưng mắt là style của bạn vẫn có thể thăng hạng sành điệu. Dưới đây là 1 số item dễ mặc, dễ đẹp mà những cô nàng công sở không thể bỏ qua.

