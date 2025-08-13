Thu tới là phải mặc trang phục denim: 10 cách phối đồ không chỉ hack tuổi xuất sắc mà còn cực sang

Trang phục denim được yêu thích trong mùa hè nhưng sang thu, item này thậm chí còn thịnh hành hơn. Lý do là bởi, đồ denim phảng phất nét retro, mang tông màu rất phù phù hợp với không khí mùa thu nhẹ nhàng, trầm lắng. Một số món thời trang denim còn luôn chuẩn mốt với thời gian, chẳng hạn như chân váy ngắn, chân váy dài, quần jeans hay áo sơ mi.

Xoay quanh các món đồ denim, chị em có nhiều cách kết hợp để style mùa thu có sự đa dạng, cuốn hút. Sau đây là 10 cách diện đồ denim chuẩn sành điệu, chị em ở mọi độ tuổi nên tham khảo:

Các item như áo blouse kẻ ô, chân váy denim đều hack tuổi hiệu quả. Do đó, khi kết hợp 2 món đồ này lại với nhau, chị em sẽ có được outfit nhân đôi khả năng trẻ hóa phong cách. Những món phụ kiện như khuyên tai to bản, vòng cổ ngọc trai hay giày mule đều phù hợp với outfit ngọt ngào, tươi tắn.

Công thức trang phục trên rất thú vị, vừa nữ tính lại vừa cá tính. Sự kết hợp giữa áo tank top và chân váy xẻ tà tôn lên nét quyến rũ của người mặc. Đặc biệt, đôi sandal cao gót quai mảnh đã giúp kéo chân thon dài, tôn dáng cao ráo, đồng thời đảm bảo độ tinh tế, thanh lịch cho tổng thể trang phục.

Đơn giản nhưng không kém phần thời thượng là công thức áo sơ mi kết hợp với quần jeans ống đứng. Chị em nên bỏ qua thao tác sơ vin để phát huy vẻ đẹp của mẫu áo. Những món đồ như sandal quai mảnh, khuyên tai, túi xách màu xanh nhạt đã hoàn thiện bộ cánh thời thượng, phóng khoáng.

Vẫn là combo áo sơ mi trắng và quần jeans ống đứng quen thuộc nhưng nhờ thao tác sơ vin, tô điểm thắt lưng da, áo len quàng vai và đôi khuyên tai ngọc trai, vẻ ngoài của người diện thêm tươi mới, nổi bật. Bộ cánh trên còn toát lên sự sang xịn mịn.

Áo gile len phù hợp mặc từ hè sang thu. Phiên bản mang tông màu tím pastel ghi điểm ngọt ngào, giúp vẻ ngoài thêm nổi bật mà không hóa sến sẩm. Sự kết hợp giữa áo gile tím pastel và chân váy denim đã tạo nên bộ cánh hài hòa, nữ tính. Chị em hãy hoàn thiện outfit bay bổng, thoải mái bằng sandal màu nâu và mũ cói.

Áo len tăm màu đỏ nâu và quần denim xanh tạo nên bộ trang phục phảng phất nét cổ điển. Hai tông màu đỏ nâu và xanh denim kết hợp với nhau rất ăn ý, mang đến cho người diện vẻ sang xịn mịn, đồng thời tôn da rất hiệu quả.

Công thức áo thun trắng và chân váy denim ngắn giúp nhân đôi sự trẻ trung, năng động. Ngoài ra, bộ cánh này còn rất nữ tính. Bằng cách sơ vin và tô điểm thắt lưng da, tổng thể trang phục được nâng tầm. Bí kíp này còn giúp tôn dáng tối ưu.

Chỉ với combo áo thun và quần jeans ống suông, chị em đã có vẻ ngoài cực kỳ nổi bật. Tâm điểm của bộ cánh trên chính là thiết kế áo cổ vuông. Item này tôn lên vóc dáng quyến rũ của người mặc. Đôi dép xỏ ngón phù hợp với outfit phóng khoáng.

Áo blouse tay bồng, màu đen không hề cộng tuổi cho người mặc. Thậm chí, chị em còn có vẻ ngoài trẻ trung hơn khi kết hợp item này với quần jeans ống suông. Đôi giày búp bê màu đỏ tạo điểm nhấn cuốn hút, sang chảnh cho bộ đồ.

Trang phục layer luôn lý tưởng để áp dụng trong mùa thu. Sự kết hợp giữa áo hai dây len mỏng và áo thun xám đã tạo nên set áo phóng khoáng, nổi bật mà vẫn hài hòa. Quần denim short ăn nhập hoàn hảo với set áo vì độ năng động và cá tính. Tổng thể trang phục càng thêm bắt mắt nhờ các món phụ kiện như khuyên tai, thắt lưng, dây chuyền.

Ảnh: Sưu tầm