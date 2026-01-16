Hành trình "chữa lành" của 3 cha con nhạc trưởng và cái kết khiến ai nấy "tan chảy"

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng 2 con là bé Đồng Tuấn Hy (11 tuổi) và bé Đồng Miên Miên (8 tuổi) vừa có chuyến hành trình đặc biệt cùng Chương trình Cha con vạn dặm tại làng Lân Nóng – Tỉnh Lạng Sơn.

Ngày đầu tiên, 3 bố con được cùng các cô học làm tranh từ các loại hạt. Những bức tranh ngộ nghĩnh, đơn giản nhưng cũng đòi hỏi óc sáng tạo và sự tập trung cao độ. 3 bố con mỗi người 1 ý tưởng, mỗi người 1 bức tranh nhưng tất cả đều rất chăm chú và say sưa.

Thời tiết ủng hộ, 3 bố con được trải nghiệm nhiều hơn những công việc ngoài trời. Buổi sáng, 3 bố con cùng các cô đi thu hoạch lạc. Men theo con đường mòn dẫn tới ruộng lạc rơi chân núi, 3 bố con lần đầu tận mắt thấy cây lạc thật ngoài đời như thế nào.

Buổi chiều, 3 bố con tiếp tục được cùng các cô chú đi hái na tại sườn núi. Đây cũng là 1 trong những loại quả đặc trưng của Lạng Sơn. Tuy đường đi vô cùng khó khăn và có phần hiểm trở nhưng cả 3 bố con đã rất cố gắng để có thể thu hoạch những quả na cuối vụ.

Ngày hôm sau, 3 bố con tiếp tục được tham gia 1 trải nghiệm thú vị đậm chất bản địa, chính là gói bánh chưng đen – đặc sản của người dân Lạng Sơn.

Từ một người không thích vào bếp và có phần vụng về thì nay, bố Vinh lại cực kì thích thú khi được học sàng gạo, gói bánh. Anh chia sẻ: “Mình rất sợ những thứ dính dính như gạo nếp và chính vì thế mình cũng rất lười việc bếp núc. Mình thấy sẽ phàn nàn và cho rằng nếu thời gian đó cho mình làm việc của mình có khi còn hiệu quả hơn. Nhưng hôm nay, khi được trải nghiệm cùng các con, mình lại thấy nó thú vị vô cùng. Mình tự rút ra được bài học về sự cân bằng.

Trước đây mình nghĩ chỉ có công việc của mình là quan trọng thôi. Nhưng hiện tại, mình nghĩ, đôi khi mình chỉ cần bỏ ra vài phút để chơi cùng các con, làm 1 vài việc đơn giản thôi nhưng chắc chắn nó sẽ giúp mình bớt căng thẳng và làm việc hiệu quả hơn”.

Những phút giây trải nghiệm hết sức đời thường cùng tình cảm chân tình của bà con tại Lân Nóng còn khơi gợi nhiều cảm xúc khác của cả ba bố con anh Vinh. Miên Miên thì thích cái võng vì nó thoải mái và rất dễ chịu khi ngủ trưa. Tuấn Hy lại thích bếp lửa vì nó ấm. Cả 2 anh em chia sẻ: “Con rất thích ngôi nhà ở đây và con thấy ở đây mọi người hạnh phúc hơn vì mọi người quây quần với nhau, chia sẻ với nhau. Không giống như ở Hà Nội, bọn con ở phòng riêng, ít nói chuyện với nhau và “rất cô đơn””.

Và cũng chính cảm giác quây quần bên bếp lửa đỏ hồng, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói cũng gợi cho bố Vinh những cảm xúc đặc biệt: “Ba mươi mấy năm rồi mình không gói bánh chưng và không ngờ hôm nay mình lại có cơ hội đặc biệt như thế này. Gói bánh chưng là 1 cái gì đó rất gia đình, rất riêng tư và ngày hôm nay khi cách nhà 300 kilomet mình lại có cảm giác đặc biệt ấy. Những giờ phút như thế này vô cùng quý khi mà cuộc sống hiện tại cuốn người ta vào vô vàn những áp lực... Ngồi đây có bà và các con của mình ở đây, mình cảm nhận được sự kết nối giữa các thế hệ. Và mình cảm giác mình càng yêu gia đình hơn...”.

3 ngày 2 đêm, khoảng thời gian không dài nhưng lại tô thêm rất nhiều những màu sắc thú vị trong cuộc sống của cả 3 bố con. Với các con, anh Vinh bất ngờ với chính những thích nghi và những thay đổi nhanh chóng của các con.“Mình thấy lượng vận động của các con nhiều hơn, lồng ngực hít thở không khí tự nhiên hơn, các con hòa đồng hơn, cởi mở và luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới. Các con cũng dũng cảm hơn, không còn sợ bẩn, sợ mệt. Giờ đây có ngã bẩn hết áo hết quần nhưng các con vẫn rất vui vẻ và sung sướng lắm”.

Và ngược lại, chính bản thân anh cũng thay đổi lúc nào không hay. Miên Miên và Tuấn Hy chia sẻ: “Những ngày này con thấy bố lạ lùng, khắc hẳn so với bố ở Hà Nội. Ở Hà Nội bố chỉ tập trung vào công việc. Những lúc bố rảnh bố có thể vui nhưng khi bố bận bố rất dễ tức giận. Bố thay đổi hoàn toàn. Bố hiền hơn, bố chơi và chia sẻ với bọn con nhiều hơn. Con cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hiểu được cảm giác lúc bố nói bố coi con như một người bạn”.

Hành trình trải nghiệm Lân Nóng của bố con nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đã có đầy đủ trong chương trình “Cha con vạn dặm”, phát sóng từ thứ 3 đến Chủ Nhật hàng tuần lúc 7h10’ trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam và 8h30 trên kênh Youtube Cha Con Vạn Dặm.