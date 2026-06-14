Bác sĩ da liễu tiết lộ 8 cách nâng cấp làn da mà không cần mua thêm mỹ phẩm đắt tiền

Khi nhắc đến chăm sóc da, nhiều người thường nghĩ đến những quy trình cầu kỳ với hàng chục sản phẩm khác nhau. Từ serum, essence, mặt nạ cho đến các loại kem dưỡng chuyên biệt, thị trường làm đẹp ngày càng khiến chúng ta tin rằng muốn có làn da đẹp thì phải đầu tư thật nhiều tiền và thời gian. Thế nhưng theo bác sĩ da liễu Bav Shergill, chuyên gia điều trị da liễu tại Anh, bí quyết để sở hữu làn da khỏe mạnh đôi khi lại đơn giản hơn chúng ta tưởng.

Dưới đây là 8 lời khuyên được vị bác sĩ này chia sẻ, giúp nâng cấp làn da một cách hiệu quả mà không nhất thiết phải chạy theo những xu hướng skincare đắt đỏ.

1. Càng đơn giản càng tốt

Một trong những sai lầm phổ biến nhất hiện nay là sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc. Nhiều người áp dụng quy trình skincare lên tới 8-10 bước với hy vọng da sẽ cải thiện nhanh hơn. Tuy nhiên, bác sĩ Bav Shergill cho rằng phần lớn mọi người chỉ cần một quy trình cơ bản gồm sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Việc tối giản sản phẩm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm nguy cơ kích ứng da do sử dụng quá nhiều hoạt chất. Đôi khi, làn da khỏe mạnh đến từ sự ổn định chứ không phải từ việc liên tục thử nghiệm các sản phẩm mới.

2. Một số làn da cần được chăm sóc chuyên biệt

Mặc dù quy trình đơn giản phù hợp với đa số người dùng, nhưng không phải làn da nào cũng giống nhau. Những người mắc các bệnh lý như chàm, viêm da cơ địa hoặc vảy nến thường cần một chế độ chăm sóc riêng biệt. Trong trường hợp này, kem dưỡng ẩm đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da và giảm tình trạng mất nước. Khi xuất hiện các đợt viêm cấp tính, bác sĩ có thể chỉ định thêm thuốc điều trị phù hợp. Thay vì tự ý mua mỹ phẩm theo lời quảng cáo, việc hiểu rõ tình trạng da của mình sẽ giúp lựa chọn sản phẩm hiệu quả hơn.

3. Hiểu đúng về kem dưỡng ẩm

Nhiều người cho rằng kem dưỡng ẩm có nhiệm vụ "bơm nước" cho da. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Kem dưỡng hoạt động chủ yếu bằng cách tạo một lớp màng bảo vệ trên bề mặt, giúp hạn chế sự thất thoát nước và giữ cho da luôn mềm mại. Đồng thời, sản phẩm còn hỗ trợ đưa lượng nước từ các lớp sâu bên dưới lên bề mặt da. Vì thế, một làn da đủ ẩm không chỉ phụ thuộc vào kem dưỡng mà còn liên quan đến việc uống đủ nước và duy trì sức khỏe tổng thể.

4. Mỹ phẩm đắt tiền chưa chắc tốt hơn

Không ít người mặc định rằng sản phẩm càng đắt thì hiệu quả càng cao. Tuy nhiên, theo bác sĩ Bav Shergill, giá thành đôi khi phản ánh nhiều hơn về thương hiệu, thiết kế bao bì hoặc chiến lược tiếp thị. Điều quan trọng nhất khi lựa chọn mỹ phẩm vẫn là thành phần. Ví dụ, những người gặp vấn đề về tăng sắc tố hoặc nám da có thể tìm đến các sản phẩm chứa vitamin B3 (niacinamide) vì đây là hoạt chất được đánh giá cao trong việc cải thiện tình trạng da không đều màu. Thay vì tập trung vào mức giá, hãy chú ý đến nhu cầu thực sự của làn da và bảng thành phần sản phẩm.

5. Kem chống lão hóa thực sự có hiệu quả

Trong vô số hoạt chất chống lão hóa hiện nay, retinol và các dẫn xuất vitamin A vẫn được xem là những thành phần có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy retinol có khả năng kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và làm mờ các nếp nhăn nhỏ. Ngoài ra, hoạt chất này còn hỗ trợ làm đều màu da và cải thiện tình trạng thâm sạm. Tuy nhiên, người mới bắt đầu nên sử dụng với nồng độ thấp và tăng dần tần suất để hạn chế nguy cơ kích ứng.

6. Mỹ phẩm cho nam và nữ không khác biệt quá nhiều

Thị trường làm đẹp thường chia sản phẩm thành hai nhóm dành riêng cho nam và nữ. Tuy nhiên, trên thực tế, sự khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế bao bì và mùi hương. Thành phần và công dụng của nhiều sản phẩm gần như tương đồng. Vì vậy, thay vì lựa chọn dựa trên giới tính, người dùng nên ưu tiên sản phẩm phù hợp với loại da và nhu cầu chăm sóc của bản thân.

7. Không nhất thiết phải dùng kem ngày và kem đêm riêng biệt

Nhiều thương hiệu mỹ phẩm giới thiệu hai loại kem dưỡng khác nhau cho ban ngày và ban đêm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, điều này không thực sự cần thiết với đa số người dùng. Một loại kem dưỡng phù hợp hoàn toàn có thể sử dụng cho cả ngày lẫn đêm. Trường hợp ngoại lệ là những sản phẩm chứa retinol hoặc các hoạt chất nhạy cảm với ánh sáng. Khi đó, việc sử dụng vào buổi tối sẽ giúp phát huy hiệu quả tốt hơn và giảm nguy cơ kích ứng do ánh nắng mặt trời.

8. Ăn uống và lối sống ảnh hưởng trực tiếp đến làn da

Dù sở hữu chu trình skincare hoàn hảo đến đâu, làn da vẫn khó đẹp nếu cơ thể thường xuyên thiếu nước hoặc phải tiếp nhận quá nhiều rượu bia. Khi cơ thể mất nước, da cũng trở nên khô ráp, xỉn màu và dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa hơn. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây cùng các thực phẩm chứa vitamin C và vitamin E sẽ giúp bổ sung chất chống oxy hóa, từ đó bảo vệ làn da trước tác động của các gốc tự do. Làn da đẹp không chỉ đến từ những gì bạn bôi lên mặt mà còn đến từ những gì bạn ăn và cách bạn chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Dưới đây là 1 số sản phẩm chăm sóc da được các bác sĩ yêu thích mà bạn có thể tham khảo thêm:

Kem dưỡng ẩm & phục hồi đa năng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ giúp phục hồi da sau 1 lần sử dụng

Tinh chất giảm thâm nám & dưỡng sáng Eucerin Spotless Brightening Booster Serum

Nơi mua: Eucerin

Tinh chất chống lão hóa từ Retinol và Bakuchiol Paula's Choice Clinical 0.3% Retinol + 2% Bakuchiol

Nuxe Merveillance Lift Firming Activating Oil-Serum Anti-Aging and Skin Firming Microalgae Oil Essence

Nơi mua: Nuxe

Kem chống nắng SPF 50 UVA + pos Vichy Capital Soleil mattifying Dry Touch face cream fluid

Nơi mua: Vichy

Nhìn chung, lời khuyên của bác sĩ Bav Shergill cho thấy chăm sóc da hiệu quả không đồng nghĩa với việc sở hữu thật nhiều mỹ phẩm hay theo đuổi những quy trình phức tạp. Một chu trình đơn giản, chống nắng đầy đủ, dưỡng ẩm đúng cách, kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh mới là nền tảng quan trọng nhất để duy trì làn da khỏe mạnh và trẻ trung lâu dài.