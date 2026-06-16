Nóng: 45 loại mỹ phẩm nổi tiếng bị thu hồi trên toàn quốc, có sữa rửa mặt Hada Labo, kem chống nắng Vanessa, serum TIA'M, kem dưỡng Luvum...

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa liên tiếp ban hành nhiều công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường Việt Nam. Danh sách này có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng như: Hada Labo, Anessa, TIA'M, Luvum, Reihaku Hatomugi, Bigen hay Foodaholic.

Điểm chung của các đợt thu hồi là các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường bị xác định kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF - Product Information File) không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Một số sản phẩm còn bị phát hiện công thức thực tế không phù hợp với hồ sơ đã công bố.

Trong đó, Công ty TNHH ALICE CAO bị yêu cầu thu hồi nhiều nhất với 20 sản phẩm. Danh sách bao gồm hàng loạt cái tên quen thuộc như sữa rửa mặt Hada Labo Foaming Facial Cleanser, các sản phẩm kem chống nắng Anessa, thuốc nhuộm tóc Bigen, nước súc miệng Propolinse Matcha và Propolinse Sakura, kem đánh răng Aquafresh, Rosette Gommage cùng nhiều sản phẩm khác.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi của Công ty TNHH ALICE CAO (Ảnh: CQLD)

Một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH IWON Việt Nam cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi 10 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc.

Danh sách này bao gồm nhiều sản phẩm chăm sóc da Hàn Quốc được người tiêu dùng trẻ yêu thích như: Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus, Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Mask Plus, TIA'M Pore Minimizing 21 Serum, TIA'M Tranexin Nia Vita Serum, TIA'M Deep Hydration Glow Serum, cùng hai dòng mặt nạ Foodaholic Derma.

Danh sách 10 sản phẩm bị thu hồi của Công ty TNHH IWON Việt Nam (Ảnh: CQLD)

Đặc biệt, kem dưỡng Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus bị xác định vừa có hồ sơ PIF không đầy đủ, vừa có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH X.C.G.G cũng bị yêu cầu thu hồi 6 sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có 5 sản phẩm thuộc thương hiệu TIA'M như Vita B3 Source, Vita A Bakuchiol Youth Serum, Vita B5 Toner, Snail & Azulene Low pH Cleanser, Hyaluronic Glow Revive Serum và một sản phẩm phấn nước V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation.

Danh sách thu hồi 6 sản phẩm của Công ty TNHH X.C.G.G (Ảnh: CQLD)

Đáng chú ý, sản phẩm TIA'M Snail & Azulene Low pH Cleanser xuất hiện trong danh sách thu hồi của cả hai doanh nghiệp là IWON Việt Nam và X.C.G.G. Điều này cho thấy công tác kiểm tra hồ sơ và quản lý sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu đang được cơ quan chức năng siết chặt hơn.

Ngoài ra, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm cũng bị yêu cầu thu hồi 9 sản phẩm thuộc hai thương hiệu Reihaku Hatomugi và Salon Link.

Trong đó có các sản phẩm như: Reihaku Hatomugi Acne Care & Facial Washing, Cleansing Foam, Facial Foam, Spray Lotion, Milky Cream, High Moisturizing Body Soap, cùng Salon Link Extra Shampoo và Extra Conditioner.

Danh sách cụ thể như sau (Ảnh: CQLD)

Theo quy định hiện hành, Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (PIF) là bộ hồ sơ quan trọng nhằm chứng minh tính an toàn, chất lượng, thành phần và quy trình sản xuất của mỹ phẩm trước khi lưu hành trên thị trường.

Việc không có đầy đủ hồ sơ PIF hoặc hồ sơ không phù hợp với thực tế có thể dẫn đến nguy cơ sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý theo quy định.

Tuy nhiên, việc thu hồi lần này không đồng nghĩa tất cả các sản phẩm đều đã được kết luận gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Phần lớn các trường hợp bị xử lý liên quan đến việc không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hồ sơ pháp lý và quản lý chất lượng sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế trên cả nước thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các doanh nghiệp liên quan phải tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026. Trong khi đó, các Sở Y tế địa phương sẽ giám sát quá trình thu hồi và báo cáo kết quả trước ngày 30/7/2026.

Nguồn: Cục quản lý Dược - Bộ Y Tế