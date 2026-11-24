BST Tết Việt '27 của BÉ CÚP BÔNG tiếp tục gây sốt trong cộng đồng mẹ bỉm khi chỉ sau 3 giờ mở đặt hàng đã ghi nhận tới 3.000 đơn. Đáng chú ý, trên các hội nhóm MXH (trong đó nhóm BÉ CÚP BÔNG có tới 24,6 nghìn thành viên), nhiều mẹ bắt đầu đăng bài pass lại các thiết kế của thương hiệu, thậm chí có người rao bán 3 bộ trang phục Tết cho bé gái với mức giá gần 10 triệu, cao gấp đôi giá gốc.

Ngay khi BÉ CÚP BÔNG trình làng BST Tết Việt '27 kết hợp cùng thương hiệu Việt phục HOA NIÊN, hội mẹ bỉm đã được phen xôn xao.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ đặt hàng mà còn ở những bài đăng mua bán, sang nhượng thiết kế BÉ CÚP BÔNG bắt đầu xuất hiện trên các hội nhóm dành cho các mẹ.

Đặc biệt, một bài đăng rao bán cùng lúc 3 thiết kế dành cho bé gái gồm Đào Thị, Ngự Phụng và Mai Cài Điệp với mức giá gần 10 triệu đang thu hút sự chú ý. Tính trung bình, người mua sẽ phải bỏ ra hơn 3 triệu đồng cho mỗi bộ trang phục Tết của con.

Trong khi đó, giá bán chính thức của 3 thiết kế này lại thấp hơn đáng kể. Cụ thể, mẫu Mai Cài Điệp có giá 1,69 triệu, Ngự Phụng giá 1,59 triệu và Đào Thị giá 1,39 triệu. Tổng giá trị niêm yết của cả 3 bộ chỉ 4,67 triệu, chưa bằng một nửa mức giá gần 10 triệu đang được rao bán.

Dù chưa rõ bài đăng trên có tìm được người mua ở mức giá ấy hay không, việc các thiết kế vừa mở đặt hàng đã xuất hiện trên thị trường sang nhượng với giá cao cho thấy sức nóng đáng chú ý của thương hiệu.

Thực tế, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên những thiết kế của BÉ CÚP BÔNG được săn lùng với mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc.

Thậm chí có người còn gia bán giá gốc + công săn đồ từ 1 - 1,5 triệu/bộ.

Còn nhớ dịp Tết 2024, thiết kế Y Long từng trở thành một trong những mẫu trang phục trẻ em được hội mẹ bỉm ráo riết tìm mua. Dù giá niêm yết ban đầu chỉ khoảng 1,1 triệu, mẫu thiết kế này từng được sang nhượng với mức giá lên tới 9 triệu, thậm chí xuất hiện những mức rao bán từ 10 - 15 triệu vì độ khan hiếm.

Hot mom Bảo Ngọc từng chia sẻ về hành trình săn lùng thiết kế Y Long: "Khi tìm mua bộ váy này thì hãng đã hết sạch, không còn chiếc nào để bán, khi đó hãng cũng ra thông báo là không sản xuất lại nữa. Đó chính là lý do vì sao các mẹ săn tìm mẫu váy này".

Theo tiết lộ của Bảo Ngọc, do thiết kế quá hot và số lượng có hạn, cô đã phải mua lại bộ Y Long với giá lên tới 9 triệu, qua tay 2 người bán. Đây rõ ràng không phải mức chi phí nhỏ dành cho một bộ trang phục trẻ em, nhưng phần nào phản ánh sự yêu thích của các bà mẹ đối với những thiết kế đặc biệt của thương hiệu.

Từ câu chuyện Y Long cách đây gần 3 năm đến những bài đăng pass đồ Tết Việt '27 hiện tại, có thể thấy BÉ CÚP BÔNG vẫn duy trì được sức hút trong cộng đồng mẹ bỉm. Không chỉ là chuyện mua quần áo đẹp cho con, việc sở hữu những thiết kế được săn đón dường như còn trở thành niềm yêu thích của không ít bà mẹ mỗi mùa lễ hội.