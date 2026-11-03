Giữa nhịp sống hối hả, việc tìm kiếm một không gian xanh mát để các em nhỏ vừa vui chơi vừa học hỏi về thiên nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hiểu được điều đó, ZooJung tại Nha Trang đã ra đời với thông điệp vô cùng đáng yêu: "Rừng trong phố, thú thân thiện".

ZooJung được phát triển theo định hướng kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục và du lịch gia đình, với mục tiêu mang đến không gian để trẻ em và du khách tiếp cận động vật trong môi trường được thiết kế gần với sinh cảnh tự nhiên.

ZooJung tại Nha Trang đã ra đời với thông điệp vô cùng đáng yêu: "Rừng trong phố, thú thân thiện" – nơi niềm vui của các bé luôn đi đôi với sự thoải mái và hạnh phúc của các loài động vật.

Những người bạn động vật thân thiện

ZooJung chọn lọc những "người bạn" động vật có tính cách hiền lành, dễ mến và đặc biệt là thích nghi tốt với môi trường gần gũi con người – như rùa và thỏ, các loại mèo, chuột lang, chim chóc, capybara…

Hành trình khám phá ZooJung được thiết kế như một chuyến phiêu lưu qua ba thế giới độc đáo, thay vì những khu nuôi thú thông thường. Bắt đầu từ Phòng Bản Đồ, nơi giới thiệu câu chuyện hình thành "Rừng trong phố", du khách lần lượt khám phá Thế giới bên dưới với những chú thỏ New Zealand, chuột lang Guinea Pig và thủy cầm; Miền Hoang Đỏ với rùa cựa châu Phi, vượn cáo đuôi khoang và meerkat; cuối cùng là Thế giới phía trên, nơi có chim Finch, gấu mèo Raccoon, mèo Anh và những chú capybara đáng yêu.

Mỗi không gian đều mang một câu chuyện riêng, khuyến khích trẻ quan sát, tìm hiểu và khám phá thế giới động vật theo cách tự nhiên, sinh động.

Mọi loài vật ở đây đều được ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần. Các em ấy không bị ép buộc phải tương tác hay "làm nũng" với khách, giúp cho mỗi cuộc gặp gỡ giữa các bé và động vật trở nên tự nhiên, an toàn và đầy ắp tiếng cười.

“Ngôi nhà 5 sao" an toàn và trong lành

Để các bạn thú luôn khỏe mạnh và vui vẻ, ZooJung Nha Trang đã xây dựng một môi trường sống tuyệt vời ngay giữa lòng đô thị. Theo đơn vị vận hành, mô hình chú trọng các yếu tố an toàn sinh học, phúc lợi động vật và trải nghiệm giáo dục.

Không gian thoáng đãng, sạch sẽ: Hệ thống lọc không khí hiện đại giúp không gian luôn mát mẻ, dễ chịu và hoàn toàn không có mùi hôi.

Ánh sáng tự nhiên: Ánh đèn được thiết kế mô phỏng ánh sáng mặt trời, giúp các bé thú giữ được thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi tự nhiên nhất.

Khu vực thư giãn riêng: Các bạn thú luôn có không gian riêng để leo trèo, vui chơi hoặc ẩn nấp nghỉ ngơi bất cứ khi nào các bạn ấy muốn.

Vệ sinh an toàn tuyệt đối: Nguồn thức ăn, nước uống luôn được kiểm tra nghiêm ngặt. Khi các bé tham gia vui chơi, sẽ luôn có các cô chú nhân viên hướng dẫn cách rửa tay và cách vuốt ve sao cho các bạn thú cảm thấy dễ chịu nhất.

Học cách yêu thương từ những điều nhỏ nhất

Tại ZooJung, trải nghiệm của các bé không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn hay chụp ảnh. Đây là một lớp học thiên nhiên sinh động, nơi trẻ em được hướng dẫn cách quan sát, tìm hiểu thói quen của từng loài và quan trọng nhất là học cách tôn trọng, yêu thương thế giới động vật.

Tại ZooJung, trải nghiệm của các bé không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn hay chụp ảnh.

ZooJung với không gian “Rừng trong phố” đầy thú vị, nơi mỗi lượt chạm tay là một bài học về tình yêu thiên nhiên dành cho con trẻ!