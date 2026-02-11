Từng chi 9 triệu "săn" bộ Y Long vào năm ngoái, năm nay hotmom Bảo Ngọc tiếp tục "chơi lớn" với 6 thiết kế BÉ CÚP BÔNG cho con gái

Bộ Y Long của thương hiệu BÉ CÚP BÔNG hot từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa hề hạ nhiệt dù là thương hiệu cũng ra mắt những mẫu thiết kế nổi bật khác như váy Chu Loan hay bộ Phấn Lĩnh.

Trước trào lưu váy Y Long gây sốt, năm ngoái hotmom Bảo Ngọc cũng quyết đầu tư một bộ cho con gái Ting Ting. Được biết, cô mua gián tiếp 2 người khác với giá 9 triệu, trong khi giá gốc chỉ hơn 1 triệu. Tết năm ngoái, cũng do độ hiếm và độ hot quá cao nên giá bộ Y Long trên thị trường có thể dao động từ 10 - 15 triệu đồng khi mua lại.

Theo tiết lộ của mẹ Bảo Ngọc, do số lượng giới hạn và độ hot của mẫu váy này quá lớn, nên năm ngoái cô phải mua lại với mức giá lên tới 9 triệu đồng (mua qua tay 2 người) - mức giá không hề nhỏ đối với một bộ trang phục trẻ em.

Hotmom Bảo Ngọc chia sẻ: "Khi tìm mua bộ váy này thì hãng đã hết sạch, không còn chiếc nào để bán, khi đó hãng cũng ra thông báo là không sản xuất lại nữa. Đó chính là lý do vì sao các mẹ săn tìm mẫu váy này".

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là sau một năm, bộ váy vẫn được Bảo Ngọc giữ gìn cẩn thận, gần như mới hoàn toàn.

Cùng với Y Long của năm ngoái, hotmom Bảo Ngọc đầu tư thêm bộ váy Chu Loan - phiên bản Tết 2026. Nếu như bộ Y Long mang sắc đỏ chủ đạo thì bộ Chu Loan lại kết hợp sắc đỏ - xanh lá cũng nổi bật và ấn tượng không kém. Đương nhiên, mẹ Bảo Ngọc cũng đưa bé Ting Ting đi chụp bộ ảnh xinh yêu cùng bộ Chu Loan này.

Chưa dừng lại ở đó, hotmom Bảo Ngọc còn đầu tư một loạt phụ kiện giày dép để hợp với những thiết kế của BÉ CÚP BÔNG. Mỗi bộ váy, bộ áo dài đều có một đôi hài xuyệt tông để lên đồ diện Tết cho con gái Ting Ting.

Không chỉ sở hữu bộ Y Long đình đám, Ting Ting còn được nhiều người nhận xét là một trong những em bé có "bộ sưu tập" váy BÉ CÚP BÔNG đồ sộ nhất trong hội hot kid. Mới đây, mẹ Bảo Ngọc từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi khoe cùng lúc 4 thiết kế nổi bật gồm váy Y Long, váy Chu Loan, áo dài Đan Lĩnh và áo dài Phấn Lĩnh.

Chưa dừng lại ở đó, Hot Mom tiếp tục "đập hộp" thêm hai mẫu mới là váy Lọng Bướm và Y Lân, nâng tổng số thiết kế BÉ CÚP BÔNG trong tủ đồ của Ting Ting lên con số khiến nhiều mẹ bỉm ao ước. Có thể thấy, Bảo Ngọc luôn đầu tư kỹ lưỡng cho phong cách thời trang của con, giúp Ting Ting luôn xuất hiện chỉn chu, nổi bật trong mọi khoảnh khắc.

