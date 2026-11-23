Dù còn chưa đầy 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, hội mẹ bỉm đã bắt đầu rục rịch sắm sửa quần áo Tết cho con. Đáng chú ý, BÉ CÚP BÔNG tiếp tục tạo nên cơn sốt khi vừa trình làng BST Tết Việt '27 kết hợp cùng thương hiệu Việt phục HOA NIÊN.

Được biết, HOA NIÊN cũng là một trong những thương hiệu Việt phục có sức ảnh hưởng, nổi bật với tư duy thiết kế kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa và mỹ thuật hiện đại.

Lấy cảm hứng từ chủ đề Bắc - Trung - Nam, bộ sưu tập tái hiện nét đẹp trang phục đặc trưng của ba miền đất nước qua những đường nét cách điệu phù hợp với trẻ em.

Mẫu Mai Cài Điệp có giá 1.690k

Mẫu Ngự Phụng có giá 1.590k

Đó là vẻ duyên dáng, mượt mà của những câu quan họ cùng sắc đào rực rỡ của miền Bắc; nét diễm lệ, cổ kính của kinh thành Huế với hình tượng Long - Phụng cao quý; hay vẻ kiêu sa của tà áo dài xưa hòa cùng sắc mai vàng thân thuộc của miền Nam. Tất cả tạo nên một bức tranh thời trang đầy màu sắc văn hóa Việt trong ngày Tết cổ truyền.

Mẫu Đào Thị có giá 1.390k

BST lần này gồm 6 thiết kế, trong đó 3 mẫu dành cho bé gái mang tên: Đào Thị, Ngự Phụng, Mai Cài Điệp và 3 mẫu dành cho bé trai gồm: Đào Văn, Ngự Long, Mai Cài Thọ. Ngay từ tên gọi, mỗi thiết kế đã gợi lên những hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa từng vùng miền, khiến các mẹ càng thêm háo hức lựa chọn trang phục Tết cho con.

Mẫu Ngự Long có giá 1.390 và mẫu Mai Cài Thọ có giá 1.190k

Đặc biệt, sức hút của BST Tết Việt '27 còn được thể hiện qua tốc độ đặt hàng đáng kinh ngạc. Theo thông tin từ thương hiệu, đợt mở đặt hàng bắt đầu lúc 11 giờ sáng ngày 21/11/2026. Vậy mà chỉ đến 14 giờ cùng ngày, tức khoảng 3 tiếng sau, BÉ CÚP BÔNG đã nhận được tới 3.000 đơn đặt hàng từ các bà mẹ.

Thực tế, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên BÉ CÚP BÔNG khiến hội mẹ bỉm đứng ngồi không yên. Còn nhớ gần 3 năm trước, khi bé Ti Ti, con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, diện thiết kế Y Long của thương hiệu, hình ảnh đáng yêu ấy đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Mẫu Y Long mà con gái HH Đỗ Mỹ Ling từng diện vào Tết năm 2024.

Kể từ đó đến nay, gần như mỗi lần ra mắt bộ sưu tập mới, BÉ CÚP BÔNG lại tạo nên một đợt xôn xao trong cộng đồng các bà mẹ, thậm chí có những thiết kế cháy hàng chỉ sau vài giờ. Từ Trung thu, Tết Thiếu nhi cho đến Tết Nguyên đán, mỗi dịp lễ hội lại là một chủ đề sáng tạo riêng, khiến các mẹ luôn háo hức chờ đợi.

Có lẽ, điều khiến BÉ CÚP BÔNG giữ được sức hút chính là cách thương hiệu biến những bộ trang phục dành cho trẻ em thành một phần ký ức tuổi thơ. Đặc biệt, với BST Tết Việt '27 kết hợp cùng HOA NIÊN, câu chuyện thời trang còn được gắn với vẻ đẹp văn hóa dân tộc.

Tết Đinh Mùi 2027 vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới đến, nhưng nhìn tốc độ đặt hàng này, có thể thấy hội mẹ bỉm đã sẵn sàng cho một mùa Tết thật rực rỡ cùng các thiên thần nhỏ!