Không phải Jennie, Lisa mới là "con tướng" thời trang mạnh nhất BLACKPINK

Sau màn xuất hiện bất ngờ tại LHP Quốc tế Busan đêm 17/9 vừa qua, "hoàn toàn thuyết phục" là những gì người ta nói về nỗ lực của Lisa cùng đội ngũ stylist sau 1 tuần chiếm trọn spotlight truyền thông trên mặt trận thảm đỏ. Chỉ trong vòng 3 ngày từ khi chiếc váy hồng mơ màng ở lễ trao giải Emmy 2025 tạo nên cơn sốt, Lisa tức tốc trở về Hàn Quốc đem theo một quyết định táo bạo là chiếc váy Haute Couture của Maison Margiela - thương hiệu mà gần đây Lisa ưa chuộng. Hào quang nhân vật chính vẫn tìm đến ngôi sao 28 tuổi như một lẽ thường tình, khán giả thì trầm trồ: Chưa bao giờ Lisa rực rỡ đến vậy!

Nhưng đâu chỉ đẹp, chiếc váy trên thảm đỏ LHP Busan cũng như bao bộ cánh từng tạo nhiệt ầm ĩ của nữ idol này trước đó: Xuất sắc trong mắt một người và "lấn cấn" trong mắt một người khác, tất cả đủ để người ta ghi nhớ và hỏi nhau nghĩ gì về Lisa hôm nay.

Ngày Lisa đẹp tựa công chúa cổ tích trong bộ váy của Lever Couture, tờ USA TODAY nhận xét: Cứ như thể Lisa đang khoác lên mình cả "Pink Venom", hóa thân thành giấc mơ kẹo bông bồng bềnh. VOGUE không tiếc lời khen đây là một bản giao hưởng thị giác đầy tinh tế. InStyle thì khen ngợi Lisa chưa từng khiến công chúng thất vọng, từ màn ảnh đến thảm đỏ...

Để có được những lời hoa mỹ như bây giờ là rất nhiều lần thử nghiệm, vô số chỉ trích khi Lisa ngày càng táo bạo và táo bạo hơn nữa với những bộ cánh trình diễn "kiểu mới" trên sân khấu world tour. Quả thật bánh xe thời trang của mỹ nhân sinh năm 1997 không bao giờ chịu đứng yên như cách cô lao nhanh từ châu lục này đến châu lục khác, náo nhiệt làm việc, xông xáo gieo mình vào các lĩnh vực mới.

Rõ ràng, vai diễn đầu tay trong The White Lotus đã mở ra cánh cửa cơ hội để Lisa bước đến những thảm đỏ điện ảnh danh tiếng, cho công chúng được dịp ngắm nhìn một khía cạnh khác của con người Lisa trong những chiếc váy dạ hội dài quét đất, đẹp mỹ miều, nhưng có lúc cũng khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi to tướng. Lisa ở tuổi 28 cái gì cũng dám thử và... cái gì cũng dám mặc, là thật!

Qua một số nguồn tin thống kê, em út BLACKPINK là người phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong các sự kiện tầm cỡ mà cô từng tham gia:

- 40.6 triệu lượt tương tác và 38,4 triệu USD giá trị truyền thông (EMV) ở Victoria's Secret.

- 1,2 triệu lượt nhắc đến ở Oscars.

- 6,8 tỷ lượt hiển thị với tư cách nghệ sĩ thống lĩnh và 7,4 tỷ lượt hiển thị là nghệ sĩ được bàn tán nhiều nhất ở Coachella 2025.

- Với Met Gala là 21,3 triệu USD giá trị tác động truyền thông (MIV) - trở thành người phụ nữ dẫn đầu thảm đỏ.

Trong những liệt kê trên có đến 3/4 là sự kiện ngoài lĩnh vực âm nhạc, 2/4 sự kiện thời trang và 1 sự kiện phim ảnh. Chứng minh sức ảnh hưởng rộng khắp của Lisa trong vô số khía cạnh của nghệ thuật và giải trí.

Bản lĩnh người tiên phong là một tố chất sẵn có trong người những cô gái BLACKPINK, ở Lisa điều đó còn trực trào mạnh mẽ hơn ai hết. Lần đầu tiên có một nữ idol Kpop đeo cánh thiên thần, trình diễn trên sân khấu của show nội y lớn nhất thế giới, có tuổi đời 30 năm. Trên thảm hồng là người mặc lại bộ cánh lưu trữ từ năm 2018 của thiên thần đình đám Taylor Hill. Lisa tuy xuất phát sau, nhưng lại là người có màn debut Met Gala bùng nổ nhất trong 3 thành viên từng góp mặt ở dạ tiệc thời trang số 1 thế giới này.

Điểm chung của 2 sự kiện hoành tráng nói trên chỉ có một từ: tranh cãi. Công chúng có thể nhận xét Lisa không xứng đáng, là con mồi truyền thông béo bở cho những big event cần bơm thêm nhiệt. Hoặc cũng có thể bĩu môi cho rằng Lisa là cô idol bất chấp hình tượng, ăn diện phóng túng theo thời gian. Nhưng không thể phủ nhận rằng Lisa là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của thời đại, là người giúp thế giới thời trang vốn luôn cần sự đổi mới trở nên nhộn nhịp, đa sắc màu nhờ tinh thần dám thử, dám rực rỡ nhất theo cách mà cô ấy định nghĩa.

"Team work 3+1" là câu đùa mà người hâm mộ hay dành cho BLAKCPINK khi 4 cô gái thường có 1 người lạc quẻ trong vô số tình huống, và nó vẫn đúng trong trường hợp này. Nếu như Lisa một mình một đường theo đuổi sự phóng khoáng, tự do trong tư duy thời trang thì 3 mỹ nhân còn lại có lẽ vẫn chưa đến được trạng thái này.

Các thành viên BLACKPINK đi đến đâu đều chắc suất chiếm spotlight đến đó là điều không thể bàn cãi. Thế nhưng không hẳn những tạo hình của họ đều có khả năng bùng nổ như cách Lisa đã và đang làm được. Kể cả Jennie - "con tướng" được xem là có tố chất thời trang mạnh nhất BLACKPINK từ trước đến nay.

Điểm dễ thấy là Jennie có kết nối đặc biệt sâu sắc với hình tượng "Human Chanel". Ở những sự kiện càng quan trọng, càng thấy rõ sự ưu ái của Jennie với thương hiệu đã cùng mình làm nên danh tiếng. Mùa Met Gala đầu tiên năm 2023, mùa Met Gala 2025 gần đây nhất và lần tham dự Cannes 2023 cùng vai diễn trong "The Idol", đâu đó vẫn thấy một Jennie ép mình làm công chúa, hay bông hoa trà tinh khôi ở những nơi mà cô xem mình chỉ là khách, thay vì thoả sức bay bổng như phiên bản IT-girl mà người ta vẫn mong chờ được thấy.

Tương tự với Rosé, vẻ ngoài khí chất, thần thái và sự sáng tạo là điều luôn được đánh giá cao ở "hoa hồng nước Úc". Song, sự trung thành tuyệt đối với hình ảnh thanh lịch, tinh tế của Saint Laurent đã vô tình giới hạn khả năng của Rosé không ít lần. Trường hợp của Jennie và Rosé nhiều lần là trách nhiệm làm tròn vai với tư cách người đại diện hình ảnh cho các thương hiệu của họ. Nhưng với người hâm mộ và những người luôn đặt kỳ vọng nhiều hơn cho BLACKPINK, thì đây vẫn còn là một chút tiếc nuối.

Về phía Jisoo, chị cả sở hữu tài nguyên thời trang đáng nể và những bản hợp đồng thương mại có giá trị cực lớn, nhiều lần cô là cái tên giúp Dior hiên ngang chiếm giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng EMV tại Paris Fashion Week. Tuy nhiên, Jisoo vẫn có phần trầm lắng hơn so với các em khi bước chân ra ngoài biển lớn. Nói về độ "chịu chơi" và táo bạo cô chị chưa phải là người có thể so sánh với 3 mẩu còn lại của BLACKPINK.

Nói đi cũng phải nói lại, trong khi 3 người chị em còn lại vẫn đang trụ vững như đinh đóng cột, gắn chặt hình ảnh của mình với Chanel, Dior và Saint Laurent. Lisa là người duy nhất từng một lần "đổi ghế" giữa 2 luxury brand là Celine và Louis Vuitton từ khi bước chân lên hàng Đại sứ. Điều này cùng với cá tính tự do, đa trải nghiệm của Lisa có thể là con dao 2 lưỡi. Lisa có thể bay nhảy, liên tục tạo ấn tượng mới trong mắt công chúng nhưng mặt khác, với số đông, cá tính thời trang của Lisa vô tình là điều rất khó nắm bắt, khó có chữ ký cụ thể và sâu sắc để điểm mặt gọi tên.