BBC từng thực hiện một bộ phim tài liệu được đánh giá cao mang tên “Ý nghĩa sinh học của người cha” (The Biological Significance of Fatherhood). Đây là một nghiên cứu kéo dài tới 50 năm, theo dõi khoảng 11.000 trẻ sơ sinh, nhằm nhìn nhận vai trò của người cha dưới góc độ sinh học.

Kết quả cho thấy: Những đứa trẻ thường xuyên có bố ở bên và dành thời gian tương tác cùng bố có xu hướng phát triển tốt hơn về ngôn ngữ, hành vi, tâm lý, nhận thức và khả năng giao tiếp xã hội.

Đặc biệt, trong phát triển ngôn ngữ, vai trò của người cha thậm chí có thể nổi bật hơn cả mẹ. Những đứa trẻ thường xuyên trò chuyện với bố thường có vốn từ phong phú hơn.

Không chỉ vậy, người cha còn có thể mang đến cho con những điều mà bản năng làm mẹ khó có thể thay thế, chẳng hạn như khuyến khích sự độc lập và giúp trẻ hiểu, thích nghi với những quy tắc của thế giới người lớn.

Những hoạt động rất đời thường như chơi cùng con, đọc sách cùng con, trò chuyện hoặc cùng nhau khám phá những điều mới mẻ có thể góp phần thúc đẩy khả năng nhận thức, tinh thần khám phá, kỹ năng giải quyết vấn đề và sự tự tin của trẻ.

Cách bố đối xử với con gái cũng có thể ảnh hưởng đến lựa chọn bạn đời sau này

Theo nội dung bộ phim, cách một người cha đối xử với con gái có thể ảnh hưởng đến hình mẫu người đàn ông mà cô bé tin tưởng khi trưởng thành.

Một người cha luôn yêu thương, tôn trọng và ủng hộ con có thể giúp con gái hình thành cảm giác an toàn trong các mối quan hệ.

Đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, sự đồng hành và hỗ trợ của người cha có thể giúp trẻ giảm bớt lo âu, căng thẳng và những biểu hiện nổi loạn.





Và có một điều khá thú vị: trẻ có thể “ghi nhớ” mùi của bố

Khi bố thường xuyên dành thời gian tương tác với con, đặc biệt thông qua tiếp xúc da kề da và sự gần gũi về thể chất, trẻ có thể hình thành một kiểu “dấu ấn mùi hương” đặc trưng về bố.

Mùi cơ thể quen thuộc của bố trở thành một tín hiệu gắn liền với cảm giác thân thuộc và an toàn. Sự gần gũi ấy cũng tạo điều kiện để trẻ mạnh dạn khám phá môi trường xung quanh, phát triển khả năng nhận thức và kỹ năng xã hội.

Vì vậy, lần tới nếu thấy bố vừa đi làm về, người đầy mồ hôi mà đã vội vàng chạy đến ôm con, đừng vội đẩy bố vào phòng tắm!

Chiếc mũi nhỏ xíu của con có lẽ đã quá quen với “mùi của bố” rồi.

Đôi khi, vài phút bố ngồi chơi, ôm ấp, trò chuyện và tương tác với con còn có giá trị hơn rất nhiều so với những giờ học đắt tiền.

Bởi trẻ không nhất thiết đang “chê bố hôi”.

Có thể, mùi hương quen thuộc của bố chính là một trong những tín hiệu giúp trẻ cảm thấy an toàn, từ đó mạnh dạn mở cánh cửa khám phá thế giới xung quanh.