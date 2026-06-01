Không logo, không hàng hiệu phô trương: Đây là kiểu mặc "giàu ngầm" đang được phụ nữ châu Âu yêu thích

Không quá nhiều màu sắc nổi bật, không chạy theo những món đồ "hot trend", Sophie xây dựng tủ đồ xoay quanh những thiết kế cổ điển, dễ mặc và có thể đồng hành trong nhiều năm.

Điều khiến phong cách của cô trở nên đặc biệt nằm ở cách kết hợp giữa tinh thần tối giản đặc trưng của phụ nữ Đức với vẻ lãng mạn mang hơi hướng vintage. Những gam màu trung tính như trắng ngà, xanh denim, nâu chocolate hay đen luôn xuất hiện xuyên suốt, tạo nên tổng thể hài hòa và đầy cảm giác thư thái.

Trong loạt hình mới được chia sẻ, Sophie cho thấy vì sao những món đồ cơ bản vẫn luôn là nền tảng của một tủ đồ đẹp.

Bộ trang phục váy trắng thêu thủng đồng điệu giữa áo và chân váy mang đến cảm giác như bước ra từ một kỳ nghỉ mùa hè ở miền Nam châu Âu. Chất liệu cotton thoáng mát kết hợp cùng túi cói và giày ballet đen tạo nên vẻ nữ tính nhưng không hề "bánh bèo". Đây cũng là kiểu trang phục minh chứng rằng màu trắng chưa bao giờ lỗi mốt mỗi khi hè về.

Ở một set đồ khác, chiếc váy chấm bi màu nâu chocolate đang là xu hướng được yêu thích trong năm nay. Thay vì chọn nền đen quen thuộc, sắc nâu mang lại cảm giác mềm mại và cổ điển hơn. Chỉ cần kết hợp thêm kính râm dáng nhỏ và chiếc túi da màu nâu đồng điệu, tổng thể đã mang đậm tinh thần retro hiện đại.

Nếu yêu thích phong cách đời thường, công thức áo blouse thêu trắng kết hợp quần jeans ống loe nhẹ của Sophie là lựa chọn rất đáng tham khảo. Những chi tiết thêu ren thủ công khiến chiếc áo trở nên nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế. Trong khi đó, quần jeans xanh nhạt giúp cân bằng tổng thể, tạo cảm giác thoải mái và dễ ứng dụng từ đi làm đến dạo phố cuối tuần.

Điểm thú vị trong phong cách của Sophie là cô rất hiếm khi sử dụng phụ kiện cầu kỳ. Túi cói nhỏ, giày ballet, kính râm hay một chiếc vòng tay kim loại mảnh gần như là tất cả những gì cô cần. Chính sự tiết chế này khiến trang phục trở nên thanh lịch hơn và không bị rối mắt.

Bên cạnh đó, những chiếc quần jeans ống loe nhẹ cũng xuất hiện với tần suất dày đặc trong tủ đồ của nữ blogger người Đức. Kết hợp cùng áo blouse dáng rộng, áo thêu hoặc áo cotton cổ điển, món đồ này mang đến cảm giác vừa phóng khoáng vừa thanh lịch. Đây cũng là kiểu quần giúp đôi chân trông dài hơn mà vẫn giữ được sự thoải mái đặc trưng của phong cách châu Âu.

Có thể nói, Sophie Pirrung không theo đuổi hình ảnh sang trọng hào nhoáng hay những bộ đồ đắt đỏ dễ nhận diện. Thứ cô xây dựng là một phong cách sống: mặc đẹp theo cách tự nhiên nhất. Những chiếc váy hoa nhí, áo thêu, quần jeans, túi cói hay giày ballet tưởng như rất quen thuộc nhưng dưới cách phối của cô lại trở nên cuốn hút đặc biệt.

Đó cũng chính là lý do phong cách của Sophie được nhiều người yêu thích. Không quá thời thượng để rồi nhanh chóng lỗi mốt, cũng không quá đơn giản đến mức nhàm chán, mọi outfit đều mang một vẻ đẹp bền vững – kiểu đẹp càng ngắm càng thấy dễ chịu, càng mặc càng không sợ lỗi thời. Một tinh thần "quiet luxury" rất riêng của những cô gái Đức hiện đại.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: puella

Nơi mua: Uniqlo

Nơi mua: COKI Denim