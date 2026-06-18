Từ sân thể thao ra phố: Áo polo đang là xu hướng được yêu thích nhất mùa hè

Không còn là chiếc áo mang cảm giác nghiêm túc hay hơi "đứng tuổi" như trước đây, polo mùa hè năm nay được làm mới bằng bảng màu tươi sáng, phom dáng gọn gàng và những cách phối đồ trẻ trung hơn bao giờ hết. Chỉ cần kết hợp cùng quần short hoặc chân váy ngắn, chiếc áo polo quen thuộc lập tức mang đến vẻ ngoài năng động, đầy sức sống nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch rất riêng.

Nhìn vào những set đồ trong ảnh, có thể thấy áo polo đang được các fashion blogger yêu thích theo nhiều cách khác nhau. Từ polo kẻ sọc phối quần short trắng mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng Địa Trung Hải cho đến polo màu pastel kết hợp chân váy tennis, tất cả đều tạo nên hình ảnh của một cô gái trẻ trung, khỏe khoắn nhưng không hề quá cầu kỳ.

Vì sao áo polo lại được yêu thích đến vậy?

Điểm hấp dẫn nhất của áo polo nằm ở sự cân bằng hoàn hảo giữa nét chỉn chu và cảm giác thoải mái. Chiếc cổ áo đặc trưng giúp tổng thể trông gọn gàng hơn áo thun thông thường, trong khi chất liệu cotton hoặc len dệt mỏng vẫn mang đến sự dễ chịu trong những ngày hè nóng bức.

Đây cũng là kiểu áo phù hợp với nhiều độ tuổi. Nếu những cô gái đôi mươi yêu thích polo vì vẻ năng động và đáng yêu, thì phụ nữ ngoài 30 vẫn có thể mặc đẹp nhờ nét thanh lịch mà món đồ này mang lại.

Đặc biệt, áo polo còn sở hữu một lợi thế lớn: dễ phối đồ. Chỉ cần thay đổi phần chân váy, quần short hoặc phụ kiện đi kèm là bạn đã có thể tạo nên những phong cách hoàn toàn khác nhau.

Polo kẻ sọc và quần short trắng: Công thức của mùa hè

Trong số những cách phối đồ đang được yêu thích, áo polo kẻ sọc kết hợp quần short trắng được xem là lựa chọn dễ mặc nhất.

Những đường kẻ ngang mang hơi hướng hàng hải tạo cảm giác trẻ trung và tươi sáng. Khi đi cùng quần short trắng, tổng thể trở nên nhẹ nhàng, thoáng mát và rất phù hợp cho các chuyến du lịch biển, dạo phố hay những buổi cà phê cuối tuần.

Để tăng thêm vẻ sang trọng, bạn có thể kết hợp với túi cói, kính mắt bản nhỏ và một đôi sandal tối giản. Đây cũng là công thức thường xuất hiện trong phong cách French Chic hay Quiet Luxury mùa hè.

Polo màu sắc và chân váy dài: Nữ tính nhưng không nhàm chán

Nếu nghĩ áo polo chỉ hợp với phong cách thể thao, hãy nhìn vào những thiết kế polo dệt kim màu xanh lá, hồng pastel hoặc xanh baby.

Khi phối cùng chân váy trắng dáng dài, chiếc áo polo bỗng trở nên mềm mại và nữ tính hơn rất nhiều. Sự kết hợp này mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại, rất phù hợp cho những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch kiểu châu Âu.

Những gam màu tươi sáng cũng giúp tổng thể trông trẻ trung hơn, đồng thời tạo điểm nhấn cho trang phục mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Polo và chân váy tennis: Cặp đôi không bao giờ lỗi mốt

Khó có món đồ nào phù hợp với chân váy tennis hơn áo polo. Sự kết hợp này gợi nhớ đến phong cách "tenniscore" từng gây sốt trên mạng xã hội và đến nay vẫn chưa hề hạ nhiệt. Một chiếc polo xanh nhạt phối cùng chân váy trắng xếp ly tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động và tràn đầy sức sống.

Điểm cộng của công thức này là khả năng "hack tuổi" cực tốt. Dù ở độ tuổi nào, bạn vẫn có thể trông trẻ trung hơn vài tuổi khi áp dụng cách phối đồ đơn giản này.

Bí quyết để mặc áo polo không bị "già"

Nhiều người vẫn e ngại áo polo vì sợ tạo cảm giác nghiêm túc hoặc cứng nhắc. Thực tế, chỉ cần lưu ý một vài điểm nhỏ là bạn hoàn toàn có thể mặc polo theo cách hiện đại hơn.

Hãy ưu tiên những gam màu sáng như trắng, xanh baby, hồng pastel, xanh lá non hoặc các mẫu kẻ sọc trẻ trung. Bên cạnh đó, những thiết kế dáng ngắn hoặc ôm nhẹ cơ thể sẽ giúp tổng thể trông mềm mại và thời trang hơn.

Ngoài ra, đừng quên kết hợp với những món phụ kiện mang tinh thần mùa hè như túi cói, kính râm, sandal quai mảnh hoặc sneaker trắng. Chúng sẽ giúp chiếc áo polo trở nên thời thượng hơn rất nhiều.

Món đồ đáng đầu tư cho mùa hè 2026

Trong khi nhiều xu hướng đến rồi đi rất nhanh, áo polo lại là món đồ có khả năng tồn tại lâu dài trong tủ quần áo. Vừa mang nét cổ điển, vừa dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, polo là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn mặc đẹp mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Mùa hè năm nay, hãy thử thay chiếc áo thun quen thuộc bằng một chiếc polo màu sắc. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra chỉ với một thay đổi nhỏ, phong cách của mình trở nên trẻ trung, tươi mới và cuốn hút hơn rất nhiều. Bởi đôi khi, bí quyết để mặc đẹp không nằm ở những món đồ đắt tiền, mà nằm ở việc chọn đúng món đồ phù hợp với tinh thần của mùa hè.

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