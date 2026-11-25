KENZO tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam với cửa hàng mới tọa lạc tại trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hà Nội. Đặt trong tầm nhìn của Giám đốc Nghệ thuật NIGO, cửa hàng mới được thiết kế để mang đến không gian mua sắm hiện đại kết hợp vẻ thanh lịch đặc trưng Paris để chào đón tín đồ thời trang sành điệu.Điểm nhấn trong không gian là sàn gỗ sồi lát theo họa tiết Parquet Versailles, gợi nhớ những dinh thự cổ tại Paris. Thiết kế cửa hàng thể hiện sự giao thoa giữa di sản thương hiệu và nghệ thuật thủ công Á - Âu, vốn có ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách sáng tạo của KENZO.Tường ốp gỗ được sắp xếp thành những khoảng vuông lớn mang

Điểm nhấn trong không gian là sàn gỗ sồi lát theo họa tiết Parquet Versailles, gợi nhớ những dinh thự cổ tại Paris. Thiết kế cửa hàng thể hiện sự giao thoa giữa di sản thương hiệu và nghệ thuật thủ công Á - Âu, vốn có ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách sáng tạo của KENZO.

Tường ốp gỗ được sắp xếp thành những khoảng vuông lớn mang hoa văn hình học đặc trưng, phủ lớp dầu hoàn thiện mờ để giữ vẻ đẹp tự nhiên của chất liệu. Sắc độ nội thất ấm áp mang đến cảm giác gần gũi, đồng thời gợi nhắc nét sang trọng, thanh lịch trong kiến trúc Pháp.

Bên cạnh đó, cách bài trí kết hợp gỗ, kính và kim loại, tạo sự cân bằng giữa vẻ mộc mạc của nghề mộc truyền thống với những đường nét hiện đại mang ảnh hưởng từ phong cách công nghiệp. Logo Kenzo tối giản nổi bật trên nền đỏ khéo léo khoe di sản thương hiệu thay vì lối thể hiện “logomania” tràn ngập sắc hoa trong quá khứ.

Nhân dịp khai trương, cửa hàng KENZO tại Lotte Mall West Lake giới thiệu bộ sưu tập Tiền Xuân Hè 2027, hiện đã có mặt tại đây để khách hàng thăm quan mua sắm. Lấy cảm hứng từ nhịp sống thường ngày, bộ sưu tập xoay quanh chủ đề Work & Play (Làm việc và vui chơi), đưa những trang phục quen thuộc trong đời sống vào thời trang thông qua cách xử lý phom dáng, chất liệu cũng như họa tiết mới mẻ.

Chất liệu denim trở nên nổi bật nhờ các kỹ thuật xử lý bề mặt, thêu và trang trí. Dấu ấn văn hóa Nhật Bản tiếp tục xuất hiện qua họa tiết Ikat Flower, lấy cảm hứng từ kỹ thuật nhuộm Kasuri truyền thống, bên cạnh họa tiết Kenzogram và những hình thêu hoa gợi nhớ mùa hoa anh đào. Các chi tiết này mang đến nét sinh động cho trang phục, đồng thời thể hiện cách NIGO kết hợp những giá trị thủ công truyền thống với phong cách thời trang đường phố.

Giày dép - phụ kiện được bài trí trên các kệ kính hay các thanh thép lõi công trình “thô mộc” góp phần tạo nên dấu ấn cho cửa hàng, thể hiện sự kết nối giữa kỹ thuật chế tác Đông - Tây. KENZO mang đến không gian mua sắm phản ánh rõ nét phong cách của thương hiệu: thanh lịch nhưng phóng khoáng, trân trọng những giá trị truyền thống và luôn hướng đến sự đổi mới.

Tinh thần thanh lịch, năng động và vui tươi được thể hiện qua các thiết kế dễ kết hợp, phù hợp với nhiều hoạt động trong ngày. Loạt áo khoác lấy cảm hứng từ trang phục lao động, thiết kế mang cảm hứng quân đội xen kẽ các chi tiết túi hộp bụi bặm thổi bùng vẻ khỏe khoắn cho trang phục Tiền Xuân Hè 2027.

Tại Việt Nam, thương hiệu KENZO được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn. KENZO LOTTE MALL WEST LAKE HANOI Lô 120 – Tầng 1, Lotte Mall West Lake, 272 Võ Chí Công, Hà Nội Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00 Điện thoại: 024 3201 3262 Email: kenzo.lottemallhn@tamsonfashion.com KENZO SAIGON CENTRE L1-01, Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh Giờ mở cửa: 09:30-21:30 Điện thoại: 0283 8210918 Email: kenzo.hcm@tamsonfashion.com



