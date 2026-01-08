KENZO Xuân - Hè 2026: Chủ nghĩa Maxim's của tín đồ tiệc tùng

Dưới sự chỉ đạo của NIGO, Nhà mốt KENZO một lần nữa tái hiện tinh thần hộp đêm Maxim's trong bộ ảnh chiến dịch Xuân - Hè 2026, nơi dàn mẫu diện các trang phục từ 1 BST đậm tinh thần tiệc tùng trên phông nền tối giản. Lựa chọn hộp đêm Maxim's làm bối cảnh cho chiến dịch lần này. NIGO và nhiếp ảnh gia Victor Brun dành sự hoài niệm trân trọng tới địa danh gắn liền với đời sống đêm Paris ở những thập niên vàng son xưa cũ.

Dưới sự chỉ đạo của Victor Brun, không gian nội thất xa hoa và cầu kỳ của Maxim's bị "xâm lấn" bởi một bức tường trắng tối giản, tạo nên một lát cắt sắc lẹm ngăn cách giữa sự phù hoa quá khứ và tư duy thiết kế tinh giản hiện tại.

Trọng tâm của mùa này nằm ở khả năng điều tiết các quy tắc may đo (tailoring). NIGO tiếp tục khai thác cấu trúc Kimono – dấu ấn bản năng của người sáng lập Kenzo Takada – nhưng lần này được trình hiện với một phong thái thanh thoát và hiện đại hơn. Những đường cắt mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc, được làm mềm đi bởi các chi tiết ve áo choàng bằng chất liệu satin và nhung mịn.

Những tham chiếu biểu tượng như hình tượng Hổ KENZO cũng quay lại từ bộ lưu trữ năm 1998, thể hiện qua kỹ thuật dệt jacquard và in ấn đồ họa được tiết chế. Đặc biệt, sự xuất hiện của các họa tiết ảo giác phục dựng từ một món đồ dệt kim được lưu trữ từ năm 1972 mang đến một nốt nhạc vui tươi, phá vỡ sự nghiêm cẩn của các cấu trúc may đo truyền thống.

Nửa sau của bộ sưu tập được củng cố bằng những tham chiếu quân đội lấy cảm hứng từ buổi trình diễn Thu/Đông 1978 của Kenzo Takada. Những cấu trúc phom dáng đứng, chi tiết khuy thắt Brandenburg và hàng nút kim loại đem lại chiều sâu cho toàn bộ tủ đồ, neo tinh thần tiệc tùng vào bản chất Âu phục kiểu Anh thường được nhà mốt xem trọng. Những chiếc túi hộp cỡ lớn được bố trí có tính toán, đóng vai trò như những mảng khối kiến trúc trên cơ thể người mặc thay vì chỉ phục vụ công năng đơn thuần.

Sự kết hợp giữa chất lính cứng cáp và những đường cắt Kimono uyển chuyển tạo nên một trạng thái cân bằng động, phản ánh biên độ văn hóa đa dạng thường thấy trong các tủ đồ do NIGO chỉ đạo. Mỗi chi tiết nhỏ, từ độ bóng của cúc áo đến kết cấu bề mặt vải, đều được tính toán để tạo nên một chỉnh thể đồng nhất.

KENZO Xuân - Hè 2026 sau cùng là một bản tuyên ngôn về chủ nghĩa tối giản hiện đại. Nó minh chứng rằng sự sang trọng không nằm ở những chi tiết trang trí thừa thãi, mà ẩn chứa trong sự chuẩn xác của phom dáng và sự trân trọng đối với những giá trị di sản được lưu giữ qua nhiều thập kỷ - cái nghiêng mình tôn trọng mà NIGO dành cho tiền bối sáng lập Takada Kenzo.

