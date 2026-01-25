Kenzo Thu - Đông 2026: Hai thế hệ đồng vọng dưới thánh đường xưa

"Ốc đảo" thiền định giữa lòng Paris

Giữa nhịp đập hối hả của Tuần lễ Thời trang Paris, Giám đốc Sáng tạo Nigo lựa chọn một lối đi tĩnh tại cho mùa Thu-Đông 2026: đưa KENZO "trở về nhà". Ẩn mình lặng lẽ trong khu phố Bastille, dinh thự cũ của KENZO Takada hiện lên như một chứng nhân lịch sử của thương hiệu.

Được xây dựng từ năm 1988 đến 1993, ngôi nhà gỗ này được bao bọc bởi những rặng tre, bách tùng, hoa anh đào và tiếng nước chảy từ hồ cá koi – một "ốc đảo" đúng nghĩa lấy cảm hứng từ trà thất của cha ông tại Himeji, Nhật Bản, nay trở thành thánh đường với các tín đồ KENZO.

Ngôi nhà từng là nơi Kenzo Takada thiền định, tìm kiếm sự cân bằng và tổ chức những bữa tiệc huyền thoại. Việc Nigo chọn địa điểm này để ra mắt bộ sưu tập Thu-Đông 2026 không đơn thuần là một lựa chọn về địa điểm (venue), mà là một tuyên ngôn về sự kết nối tâm linh.

Nigo chia sẻ: "KENZO đại diện cho tự do, màu sắc và niềm vui... Với mùa Thu 2026, chúng tôi đang trở về nhà, trở về với điểm khởi đầu."

Thổi hồn di sản từ kho lưu trữ

Nigo, với tư cách là một nhà sưu tập và lưu trữ đầy đam mê, tiếp cận di sản của Kenzo Takada bằng một thái độ vừa chính xác, vừa hóm hỉnh. Ông áp dụng tư duy "sampling" (lấy mẫu) trong âm nhạc vào thời trang, trích xuất những mã gien nguyên bản và đặt chúng vào một bối cảnh đương đại. Nói cách khác, cách tri ân văn hóa vốn đã thành công trong cả âm nhạc, điện ảnh, truyện tranh và vô vàn chi phái văn hóa đương đại cũng đang làm nên chuyện trong làng thời trang.

Chữ cái "K" kinh điển của KENZO tái xuất trên những chiếc áo cardigan mềm mại. Đáng chú ý nhất là sự hồi sinh của những chiếc váy organza thêu từ mùa Xuân-Hè 1994, được Nigo tái cấu trúc và mở rộng biên độ ảnh hưởng, đưa họa tiết hoa cỏ lan tỏa lên cả áo khoác và giày.

Bảng màu của bộ sưu tập là một trò chơi thị giác thú vị giữa quá khứ và hiện tại. Những gam màu mềm mại, hoài niệm của thập niên 70 – gợi nhắc những ngày đầu KENZO đặt chân đến Paris – được đặt cạnh những sắc thái mạnh mẽ của xanh navy, vàng rực và đỏ kiêu hãnh.

Đông - Tây đồng thoại

Cốt lõi của KENZO luôn là sự giao thoa văn hóa, và ở mùa này, Nigo tiếp tục duy trì cuộc đối thoại thiết yếu giữa thẩm mỹ Pháp và Nhật Bản. Nhưng "Nhà" trong định nghĩa của Nigo không phải là một điểm dừng cố định, mà là một nhãn quan thế giới di động không ngừng biến động và thích ứng.

Cuộc đối thoại thẩm mỹ giữa Pháp và Nhật Bản tiếp tục chảy tràn trong các thiết kế, kết hợp cùng ảnh hưởng Americana và kỹ thuật may đo Ý. Cấu trúc Kimono được tinh chỉnh trên ve áo suit, đặt cạnh sơ mi cao bồi thêu hoa viền tương phản và chất liệu denim selvedge Nhật Bản xử lý màu bằng kỹ thuật "sun-bleach".

Tính ứng dụng và sự linh hoạt của khái niệm "Nhà" được thể hiện rõ nét qua mảng phụ kiện. Chiếc túi Kite hình cánh diều biểu tượng năm 1986 được tái sinh với một bản sao chuẩn xác, đồng thời biến hóa thành những phiên bản hiện đại với da phối màu color-block.

Dưới chân người mẫu, những đôi bốt lao động mũi thép cứng cáp song hành cùng giày bệt thêu mềm mại, hay sự kết hợp độc đáo giữa giày ballerina và derby, xóa nhòa sự phân định giới tính và phong cách.

Nigo đã thành công trong việc tạo ra một không gian nơi cơ thể được tự do chuyển động, nhảy múa và vui đùa, và trang phục trở thành "nghệ thuật may mặc sẵn". Quan trọng hơn, ông đã chứng minh rằng di sản không phải là một viện bảo tàng tĩnh lặng. Thông qua lăng kính của Nigo, di sản của Kenzo Takada sống mãi, duy trì một cuộc đối thoại ấm áp và đầy màu sắc giữa người sáng lập và người kế nhiệm, ngay tại ngôi nhà nơi tất cả bắt đầu.

