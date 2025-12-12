"Vườn thỏ KENZO" mùa lễ hội: Dễ thương, dễ mặc, dễ trao tay

Trung tâm của BST KENZO mùa Lễ hội 2026 vẫn là nhân vật K@li - chú thỏ tinh nghịch vốn đã quen thuộc từ mùa Thu Đông trước đó. Tuy nhiên, thay vì chỉ xuất hiện như một hình ảnh trang trí đơn thuần, K@li trong Winter Holidays SS26 thực sự sống động trong một xứ sở tuyết trắng kỳ ảo, được đan cài từ những mảnh ký ức Lễ hội diệu kỳ phảng phất màu văn hoá đại chúng từ lâu đã định hình phong cách sáng tạo của Nigo.

Thỏ K@li xinh xắn nằm trên tuyết, sải chân sải tay để tạo thành những "thiên thần tuyết" hạnh phúc trở thành motif trang trí dịu dàng, phảng phất nét thơ ngây cho BST mùa Lễ hội. Linh vật được Nigo sáng tạo thắp sáng tinh thần mùa Lễ hội, song song với 2 motif trang trí là hoạ tiết Kẹo cây và nhạc phổ Thánh ca từng thịnh hành trên thiệp mừng xuyên suốt thập niên 50

Hình ảnh chú thỏ gợi nhắc sâu sắc về sự ngây thơ và niềm hạnh phúc vô tư lự mà mỗi người trưởng thành đều khao khát tìm lại trong những ngày cuối năm. Giản đơn, ấm áp, giống như mặc lên mình một chiếc áo len tốt vậy.







Nigo nâng tầm đồ dệt kim bằng chất liệu kim tuyến mô phỏng dây trang trí cây thông Noel, bên cạnh kỹ thuật dệt len trắng tạo hiệu ứng sóng lượn gấu áo nhằm tái hiện hình ảnh đụn tuyết dày đêm Giáng sinh. Trang phục kể chuyện bằng xúc giác, khiến người mặc có thể cảm nhận được không khí lễ hội mơn man trên làn da

Âu phục cách tân tiếp tục vinh danh di sản Nhật Bản giao thoa với tiêu chuẩn phương Tây. Những bộ đồ hai mảnh mang kết cấu Kimono truyền thống, được làm mới bằng chất liệu len pha sợi lurex kẻ sọc là minh chứng cho sự tôn kính của Nigo đối với kho tàng thiết kế của Kenzo Takada.





Chi tiết cổ áo satin, nút thắt dây lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Nhật Bản thay thế cho khuy cài thông thường - trang trọng nhưng cũng thật phá cách, xóa nhòa ranh giới giữa lễ phục và thời trang ứng dụng.

Việc sử dụng vải denim Kuroki trứ danh của Nhật Bản để tái hiện chiếc quần Cargo Monkey 1944 của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hay dáng quần boyfriend jeans bụi bặm cho thấy tâm huyết đào bới kho lưu trữ đáng nể của Nigo. Chất workwear thô mộc được điểm xuyết bằng chỉ kim tuyến lấp lánh tinh thần lễ hội Mỗi chi tiết nhỏ như nhãn da ngựa hay nút cài hình hoa Boke đều được chăm chút để đảm bảo tính nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế Kenzo.

Cuối cùng, bộ sưu tập được hoàn thiện bởi dàn phụ kiện đa dạng, từ những chiếc mũ len, khăn quàng cổ làm bằng vải nylon kim tuyến bạc gợi nhớ đến ánh sáng lung linh của đêm Giáng sinh, cho đến những vật phẩm đời thường như cốc sứ hay quả cầu tuyết tinh xảo.

Dưới bàn tay Nigo, thế giới của KENZO hoá chốn kẹo ngọt đáng yêu như cổ tích, nơi thời trang là phương tiện để kết nối cảm xúc và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của khoảnh khắc cuối năm.

D ễ thương, dễ mặc, dễ gói trong giấy trang kim để đem tặng một nửa yêu thương, liệu bạn đã kịp phải lòng chú thỏ K@li?

