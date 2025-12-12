"Vườn thỏ KENZO" mùa lễ hội: Dễ thương, dễ mặc, dễ trao tay

Dưới bàn tay dẫn dắt của Nigo, mùa Lễ hội tại nhà mốt Kenzo hoá hành trình ngược dòng thời gian để thăm viếng những cảm xúc trẻ thơ tươi vui thuần khiết. BST KENZO Winter Holidays 2026 do đó rộn ràng, tươi vui và tràn ngập tinh thần lễ hội hoài cổ diệu kỳ.
Trung tâm của BST KENZO mùa Lễ hội 2026 vẫn là nhân vật K@li - chú thỏ tinh nghịch vốn đã quen thuộc từ mùa Thu Đông trước đó. Tuy nhiên, thay vì chỉ xuất hiện như một hình ảnh trang trí đơn thuần, K@li trong Winter Holidays SS26 thực sự sống động trong một xứ sở tuyết trắng kỳ ảo, được đan cài từ những mảnh ký ức Lễ hội diệu kỳ phảng phất màu văn hoá đại chúng từ lâu đã định hình phong cách sáng tạo của Nigo.
Tại Việt Nam, thương hiệu KENZO được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG
Kenzo Hà Nội:
30 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 9:00 – 20:00 Điện thoại: 024 32013262 Email: kenzo.tt@tamsonfashion.com
Kenzo TP. Hồ Chí Minh:
L1-01, Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh Giờ mở cửa: 09:30-21:30 Điện thoại: 0283 8210918 Email: kenzo.hcm@tamsonfashion.com