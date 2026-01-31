Giờ sáng suốt nhất là sắm 4 kiểu áo mỏng, nhiều mẫu tới mùa hè mặc vẫn đẹp

Mùa xuân luôn là lúc chuyện mặc gì trở nên "đau đầu" hơn bình thường. Sáng sớm và tối muộn còn se lạnh, trưa lại nắng ấm, từ đó việc mặc áo quá dày có thể tạo cảm giác bức bí. Lúc này, những chiếc áo mỏng, nhẹ, dễ layer nhưng cũng đủ đẹp để mặc riêng chính là khoản đầu tư sáng suốt nhất. Không cần mua quá nhiều, chỉ cần tập trung vào 4 kiểu áo dưới đây, bạn hoàn toàn có thể xoay vòng trang phục từ bây giờ đến tận mùa hè mà vẫn hợp mốt, dễ mặc và không bị nhàm chán.

Áo blouse

Nhắc đến áo mỏng mà bỏ qua áo blouse thì quả là thiếu sót. Áo blouse luôn ghi điểm nhờ sự nữ tính, mềm mại và khả năng "hack" độ thanh lịch cho tổng thể trang phục. Mùa này, những mẫu blouse làm từ voan, chiffon, cotton mỏng hoặc lụa nhẹ đặc biệt được ưa chuộng vì vừa thoáng mát vừa tạo cảm giác bay bổng.

Áo blouse không hề khó mặc như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần chọn phom dáng đơn giản, màu sắc trung tính hoặc họa tiết nhỏ, bạn đã có ngay một chiếc áo có thể phối với quần jeans, quần âu hay chân váy đều đẹp. Những chi tiết như tay bồng nhẹ, cổ vuông, cổ nơ hay bèo nhún tinh tế giúp áo blouse trở thành điểm nhấn mà không quá "bánh bèo". Đặc biệt, khi bước sang hè, blouse mỏng vẫn đủ nhẹ để mặc riêng, vừa mát vừa giữ được vẻ chỉn chu trong những ngày nóng.

Áo len cộc tay

Áo len thường gắn với mùa lạnh, nhưng áo len cộc tay lại là ngoại lệ cực kỳ đáng sắm. Với chất liệu len mỏng, sợi nhỏ, áo len cộc tay mang đến cảm giác mềm mại, vừa vặn và rất "chic". Đây là kiểu áo giao mùa hoàn hảo: mặc bây giờ thì không lạnh, đến hè vẫn đủ thoáng để diện.

Ưu điểm lớn nhất của áo len cộc tay là sự gọn gàng và khả năng tôn dáng. Áo thường ôm nhẹ cơ thể, giúp tổng thể trông gọn gàng, tinh tế hơn. Bạn có thể phối áo len cộc tay với quần jeans cạp cao, chân váy chữ A hoặc quần ống suông để tạo nên phong cách vừa thanh lịch vừa hiện đại. Những gam màu như trắng kem, be, nâu nhạt, pastel đều rất dễ mặc và không sợ lỗi mốt khi hè đến.

Áo sơ mi

Áo sơ mi mỏng chính là "xương sống" của tủ đồ giao mùa. Không chỉ dành cho môi trường công sở, sơ mi ngày nay đã đa dạng hơn rất nhiều về phom dáng và chất liệu. Sơ mi cotton mỏng, linen hay poplin nhẹ giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái, thoáng mát dù thời tiết thay đổi.

Điểm hay của áo sơ mi là tính linh hoạt. Bạn có thể mặc sơ mi như một chiếc áo chính, hoặc khoác ngoài áo hai dây, áo tank top vào những ngày nắng ấm. Chỉ cần xắn tay áo hoặc mở vài cúc, tổng thể đã trở nên rất phóng khoáng, đúng tinh thần mùa xuân hè. Những mẫu sơ mi dáng rộng, màu trắng, xanh nhạt, kẻ sọc hay pastel luôn là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Đầu tư vào sơ mi mỏng cũng đồng nghĩa với việc bạn có thêm một item có thể mặc quanh năm.

Áo len mỏng

Nếu cần một món đồ vừa giữ ấm nhẹ, vừa tạo cảm giác "effortless" thì áo len mỏng chính là câu trả lời. Áo len mỏng thường có độ rủ tự nhiên, không quá dày, rất thích hợp cho những ngày thời tiết thất thường. Bạn có thể mặc áo len mỏng riêng lẻ hoặc khoác hờ trên vai, phối cùng áo hai dây để tăng thêm điểm nhấn thời trang.

Áo len mỏng đặc biệt phù hợp với phong cách tối giản. Chỉ cần một chiếc áo màu trung tính như xám, be, trắng ngà hay nâu nhạt, kết hợp cùng quần jeans hoặc chân váy lụa là đã đủ tạo nên vẻ ngoài tinh tế.

Ảnh: Instagram