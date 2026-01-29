Mặc quần jeans là phải khéo như Selena Gomez với 4 công thức đơn giản mà tôn dáng, đẹp xuất sắc

Trong thế giới thời trang vốn thay đổi theo từng mùa, quần jeans ống đứng vẫn giữ được vị thế "bất bại" nhờ khả năng thích nghi với mọi phong cách và vóc dáng. Không chạy theo trào lưu jeans rộng thùng thình hay quá bó sát, dáng quần này mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại.

Style của Selena Gomez chính là một trong những minh chứng thuyết phục nhất cho sức hút của quần jeans ống đứng: tinh tế, dễ ứng dụng nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo dấu ấn cá nhân. Phong cách của cô không ồn ào, không phô trương, mà ghi điểm nhờ sự thông minh trong cách phối đồ. Dưới đây là 4 công thức phối quần jeans ống đứng được Selena Gomez "lăng xê" nhiệt tình, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Quần jeans ống đứng và áo khoác denim

Denim-on-denim từng bị xem là "công thức rủi ro", nhưng dưới bàn tay khéo léo của Selena Gomez, combo này lại trở nên thời thượng một cách đầy thuyết phục. Cô thường chọn quần jeans ống đứng có phom dáng gọn gàng, kết hợp cùng áo khoác denim dáng lửng hoặc dáng suông vừa phải.

Selena thường hoàn thiện set đồ bằng áo thun trơn bên trong, giày sneaker trắng hoặc ankle boots, tạo nên vẻ ngoài vừa khỏe khoắn vừa cá tính. Phong cách này đặc biệt phù hợp cho những ngày di chuyển nhiều, dạo phố hay những buổi cà phê cuối tuần, khi bạn muốn trông thật cool nhưng vẫn thoải mái.

Quần jeans ống đứng và áo trắng

Nếu phải chọn ra một combo "an toàn nhưng không hề nhàm chán", thì câu trả lời chắc chắn là quần jeans ống đứng và áo trắng. Công thức này xuất hiện dày đặc trong phong cách đời thường của Selena Gomez.

Áo trắng mà Selena lựa chọn không chỉ giới hạn ở áo thun basic, mà còn là áo sơ mi cotton, áo tank top hay áo phông dáng ôm nhẹ. Khi kết hợp cùng quần jeans ống đứng cạp cao, tổng thể trở nên gọn gàng, tôn dáng và cực kỳ thanh lịch. Chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng da, túi xách tối giản và kính râm, set đồ tưởng chừng đơn giản này lại toát lên khí chất sang trọng rất riêng. Đây chính là minh chứng cho việc đôi khi, càng tối giản càng dễ ghi điểm.

Quần jeans ống đứng và cardigan

Cardigan là món đồ mang hơi thở cổ điển, dịu dàng, và khi đi cùng quần jeans ống đứng, sự mềm mại ấy được cân bằng hoàn hảo. Selena Gomez thường chọn cardigan dáng ngắn hoặc suông nhẹ, cài kín nút hoặc khoác hờ, tạo cảm giác nữ tính nhưng không quá "bánh bèo".

Màu sắc cardigan Selena yêu thích thường là các gam trung tính như trắng hoặc đen. Khi kết hợp với quần jeans ống đứng xanh cơ bản, outfit trở nên hài hòa, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Một đôi giày búp bê, loafer hoặc ankle boots là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, gần gũi nhưng vẫn rất thời trang.

Quần jeans ống đứng và áo blouse

Khi muốn làm mới hình ảnh theo hướng nữ tính và sang trọng hơn, Selena Gomez thường tìm đến áo blouse. Những thiết kế áo blouse cổ chữ V, phủ họa tiết nhẹ nhàng được cô phối cùng quần jeans ống đứng để tạo nên sự tương phản thú vị giữa nét mềm mại và phom dáng mạnh mẽ.

Selena ưu tiên sơ vin gọn gàng để tôn vòng eo và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối. Quần jeans ống đứng lúc này đóng vai trò cân bằng lại sự bay bổng của áo blouse, giúp tổng thể không bị quá cầu kỳ. Chỉ cần thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc sandals quai mảnh, set đồ này hoàn toàn có thể theo bạn đến những buổi hẹn tối, sự kiện nhẹ hoặc những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu hơn thường ngày.

Không cần những món đồ quá phức tạp hay chạy theo xu hướng ngắn hạn, Selena Gomez cho thấy quần jeans ống đứng hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho một tủ đồ sành điệu. Chỉ với vài biến tấu tinh tế, chiếc quần tưởng chừng đơn giản này lại mở ra vô số cách mix đồ, phù hợp với nhiều cá tính và hoàn cảnh khác nhau.

Ảnh: Sưu tầm