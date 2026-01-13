5 món thời trang trong tủ đồ của một quý cô theo đuổi phong cách basic

Nhắc đến thời trang Pháp, người ta thường nghĩ ngay đến sự tối giản nhưng tinh tế, không phô trương mà vẫn toát lên khí chất sang trọng rất riêng. Quý cô người Pháp Solene Lara – chủ nhân trang Instagram cá nhân @solenelara – là một ví dụ điển hình cho tinh thần ấy. Phong cách của cô không chạy theo xu hướng nhất thời, cũng không cần những món đồ cầu kỳ, thay vào đó là các item cơ bản được lựa chọn khéo léo, vừa vặn và mang tính ứng dụng cao.

Trong tủ đồ của Solene, có 5 món thời trang quen thuộc nhưng đóng vai trò nền tảng, giúp cô xây dựng hình ảnh thanh lịch:

Áo blazer

Với Solene Lara, blazer gần như là món đồ "bất ly thân". Cô thường lựa chọn blazer phom dáng cổ điển, vai đứng, màu trung tính như đen, xám hoặc be. Một chiếc blazer vừa vặn không chỉ giúp tổng thể trang phục trở nên gọn gàng mà còn tạo cảm giác tự tin, chuyên nghiệp cho người mặc.

Solene thường phối blazer cùng áo thun trơn, áo len mỏng hoặc sơ mi đơn sắc, kết hợp quần âu hay chân váy đen. Chính sự tiết chế trong màu sắc và chi tiết giúp blazer phát huy tối đa vẻ đẹp thanh lịch, đúng tinh thần basic của thời trang Pháp.

Áo khoác dạ dáng dài

Khi thời tiết lạnh giá, áo khoác dạ dáng dài là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ của một quý cô người Pháp. Solene ưu ái những thiết kế dáng suông, chiều dài qua gối, tông màu trầm hoặc trung tính.

Áo khoác dạ không chỉ giữ ấm mà còn tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng, giúp tổng thể trang phục trở nên thanh thoát hơn. Dù mặc cùng quần âu, váy hay áo len bên trong, chiếc áo khoác dạ dáng dài luôn mang đến cảm giác sang trọng rất tự nhiên, không cần thêm quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Chân váy đen

Trong tủ đồ basic của Solene Lara, chân váy đen giữ một vị trí đặc biệt. Đây là item dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Solene thường chọn chân váy dáng midi hoặc dáng xẻ tà, chất liệu đứng phom, không quá ôm sát.

Chân váy đen có thể kết hợp cùng áo len mỏng, sơ mi trắng hay blazer để tạo nên những set đồ vừa nữ tính vừa hiện đại. Sự linh hoạt của chân váy đen chính là lý do khiến món đồ này luôn được các quý cô Pháp yêu thích qua nhiều năm.

Giày màu đen

Thay vì sở hữu quá nhiều kiểu giày sặc sỡ, Solene trung thành với những đôi giày màu đen cổ điển. Có thể là giày bệt mũi nhọn, loafers da hoặc boots cổ thấp, tất cả đều mang tinh thần tối giản và đề cao tính ứng dụng.

Giày đen dễ dàng kết hợp với mọi trang phục trong tủ đồ, từ quần âu, chân váy cho đến váy liền thân. Với Solene, một đôi giày đẹp không cần quá nổi bật, chỉ cần tinh tế và thoải mái để đồng hành trong nhịp sống hằng ngày.

Quần âu

Quần âu là món đồ cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong tủ đồ của Solene Lara. Cô thường chọn quần âu cạp cao, ống đứng hoặc ống suông nhẹ, giúp tôn dáng và tạo cảm giác gọn gàng.

Quần âu có thể phối cùng áo thun đơn giản cho những ngày dạo phố, hoặc kết hợp blazer để hoàn thiện set đồ mang hơi hướng công sở. Chính sự linh hoạt này khiến quần âu trở thành item không thể thiếu đối với những quý cô theo đuổi phong cách basic nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài sang trọng, tinh tế.

Từ những món đồ tưởng chừng rất quen thuộc, Solene Lara đã xây dựng cho mình hình ảnh một quý cô Pháp hiện đại, thanh lịch và đầy cuốn hút. Phong cách của cô là minh chứng rõ ràng rằng thời trang không nằm ở số lượng hay xu hướng, mà ở cách lựa chọn và kết hợp những item cơ bản một cách thông minh.

Ảnh: Instagram @solenelara