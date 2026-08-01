Không chạy theo phương pháp cực đoan, Kong Hyo Jin giữ nhan sắc tuổi 46 bằng 5 nguyên tắc này

Kong Hyo Jin từ lâu đã được yêu mến bởi nụ cười chữa lành, nét diễn tự nhiên và phong cách rất riêng: vừa đáng yêu, phóng khoáng, vừa có sự thanh lịch của một người phụ nữ hiểu rõ cơ thể mình cần gì. Mới đây, khi xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh hài đen trả thù Gyeongju Murder Tour, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận với chiếc váy ngắn đen của CELINE, mái tóc gọn gàng cùng lớp trang điểm trong trẻo.





Điều đáng chú ý là bí quyết của cô không nằm ở chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay các phương pháp làm đẹp hào nhoáng. Thay vào đó, nữ diễn viên theo đuổi một lối sống đều đặn: uống đủ nước, chọn thực phẩm lành mạnh, vận động sau bữa ăn và chú trọng dưỡng ẩm cho da.





Biến việc uống nước thành một thói quen dễ chịu

Kong Hyo Jin từng chia sẻ cô cố gắng uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Để không thấy việc uống nước quá nhàm chán, cô thêm chanh hoặc một vài loại trái cây vào nước. Cách làm này tạo cảm giác dễ uống hơn, đặc biệt với những người thường quên uống nước trong ngày.

Dù vậy, lượng nước cần thiết không giống nhau ở tất cả mọi người mà còn phụ thuộc vào thể trạng, thời tiết và mức vận động. Thay vì ép bản thân phải đạt đúng một con số, hãy chia nước thành nhiều lần nhỏ trong ngày, ưu tiên nước lọc và hạn chế các loại đồ uống quá ngọt. Một cơ thể đủ nước thường sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn, làn da cũng bớt tình trạng khô căng.





Ưu tiên những món ăn nhẹ nhưng giàu dinh dưỡng

Sữa chua Hy Lạp và nước ép bưởi tươi là hai món ăn nhẹ được Kong Hyo Jin yêu thích. Sữa chua Hy Lạp giàu protein, có kết cấu đặc, no lâu và có thể kết hợp cùng trái cây, hạt hoặc yến mạch. Trong khi đó, bưởi cung cấp vitamin C và mang đến vị chua thanh mát, phù hợp cho những ngày cần một lựa chọn nhẹ bụng.





Tuy nhiên, nước ép trái cây không nên thay thế hoàn toàn trái cây nguyên quả vì lượng chất xơ sẽ ít hơn. Đặc biệt, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy người đang điều trị bệnh hoặc dùng thuốc thường xuyên nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều.





Ăn gần với tự nhiên hơn

Một nguyên tắc khác trong chế độ ăn của Kong Hyo Jin là ưu tiên thực phẩm nguyên bản như bí đỏ, bơ, các loại hạt, trứng, gạo lứt… Đây đều là những nhóm thực phẩm dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, cung cấp chất đạm, chất béo tốt, chất xơ cùng vitamin và khoáng chất cần thiết.





Thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay ép mình theo một thực đơn quá nghiêm ngặt, nữ diễn viên chọn cách ăn "sạch" và giảm bớt thực phẩm chế biến sẵn. Chính sự cân bằng này giúp cơ thể duy trì năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế cảm giác mệt mỏi do ăn kiêng cực đoan.





Đừng ngồi yên ngay sau bữa ăn

Kong Hyo Jin đặc biệt yêu thích vận động. Ngoài yoga, cô còn dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời. Một thói quen đáng học hỏi là cô không ngồi lì sau khi ăn mà thường đi bộ hoặc đạp xe khoảng 30 phút đến một giờ.









Không cần biến mỗi buổi tối thành một buổi tập nặng, chỉ một cuộc đi bộ chậm sau bữa ăn cũng là cách để cơ thể chuyển động, thư giãn tinh thần và tạo nhịp sống năng động hơn. Với phụ nữ tuổi 40+, thói quen này càng đáng duy trì vì nó dễ thực hiện, ít áp lực nhưng có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp cùng chế độ ăn hợp lý.





Dưỡng ẩm đều đặn, lắng nghe làn da mỗi ngày

Về chăm sóc da, Kong Hyo Jin chú trọng bước làm sạch và dưỡng ẩm. Cô sử dụng mặt nạ thường xuyên, đồng thời điều chỉnh sản phẩm theo tình trạng da thay vì áp dụng một công thức cố định. Đây cũng là điều quan trọng khi bước qua tuổi 40: làn da có thể khô hơn, nhạy cảm hơn và cần được chăm sóc nhẹ nhàng.





Mặt nạ có thể hỗ trợ cấp ẩm tức thời, nhưng không thay thế các bước nền tảng như làm sạch dịu nhẹ, kem dưỡng phù hợp và chống nắng hằng ngày. Vẻ ngoài trẻ trung của Kong Hyo Jin vì thế không chỉ đến từ một sản phẩm riêng lẻ, mà là kết quả của những lựa chọn nhỏ được lặp lại đủ lâu.







