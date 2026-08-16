Qua 25 tuổi, tôi quyết tâm đầu tư vào 4 món dưỡng da này để ngừa lão hóa, đúng là đắt thật nhưng hiệu quả thật

Bước qua tuổi 25, nhiều cô gái bắt đầu nhận thấy làn da không còn giữ được vẻ căng mịn, tươi tắn như trước. Những dấu hiệu rất nhỏ như da khô hơn, kém đều màu, xuất hiện các đường nhăn li ti hay thiếu sức sống có thể bắt đầu xuất hiện, đặc biệt ở những người thường xuyên làm việc trong môi trường văn phòng, tiếp xúc nhiều với máy tính, điện thoại và điều hòa. Cũng từ đó, blogger Nhiên Bảo quyết định thay đổi quan điểm chăm sóc da: thay vì mua thật nhiều sản phẩm giá rẻ, cô ưu tiên đầu tư vào một vài món skincare "đắt nhưng đáng", có công thức ổn định và phù hợp để sử dụng lâu dài.

Theo Nhiên Bảo, skincare sau tuổi 25 không nhất thiết phải quá cầu kỳ. Điều quan trọng là lựa chọn những sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu của làn da, có kết cấu dễ chịu và có thể duy trì đều đặn trong thời gian dài. Trong số những món đồ cô yêu thích, có 4 sản phẩm nổi bật mà nàng công sở có thể tham khảo nếu đang muốn xây dựng một chu trình chăm sóc da tối giản nhưng hướng đến việc duy trì vẻ trẻ trung.

1. SK-II Facial Treatment Essence - Nước thần SK-II

Đây là sản phẩm đầu tiên Nhiên Bảo lựa chọn trong chu trình chăm sóc da của mình. SK-II Facial Treatment Essence có kết cấu lỏng như nước, khi thoa lên da và vỗ nhẹ có khả năng thấm khá nhanh, không tạo cảm giác nặng mặt. Đặc biệt, với những ngày thời tiết nóng hoặc phải làm việc trong môi trường văn phòng nhiều giờ, kết cấu nhẹ nhàng khiến sản phẩm khá dễ sử dụng. Nhiên Bảo cho biết sau một thời gian duy trì, cô nhận thấy tình trạng lỗ chân lông và mụn ẩn có sự cải thiện, đồng thời làn da trông đều màu hơn. Với những người muốn đầu tư vào một sản phẩm essence cao cấp và ưu tiên cảm giác dễ chịu khi sử dụng lâu dài, đây là món đồ đáng cân nhắc.

2. Estée Lauder Advanced Night Repair - Tinh chất phục hồi và duy trì làn da

Một sản phẩm khác được Nhiên Bảo đánh giá cao là Estée Lauder Advanced Night Repair. Đây là loại serum có kết cấu tương đối giàu dưỡng, phù hợp với những người muốn tập trung vào việc duy trì trạng thái ổn định cho làn da. Với đặc thù công việc văn phòng, thường xuyên phải sử dụng máy tính và điện thoại, Nhiên Bảo lựa chọn sản phẩm này như một bước chăm sóc giúp làn da được nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày dài. Thay vì kỳ vọng một sản phẩm có thể thay đổi làn da chỉ sau vài lần sử dụng, cô ưu tiên những sản phẩm có thể gắn bó lâu dài trong chu trình skincare. Đây cũng chính là tinh thần "đắt nhưng đáng" mà Nhiên Bảo theo đuổi sau tuổi 25.

Nơi mua: Estée Lauder

3. Shiseido Vital Perfection Treatment - Kem dưỡng mắt

Nếu trước đây nhiều cô gái thường bỏ qua kem mắt thì sau tuổi 25, Nhiên Bảo bắt đầu chú ý hơn đến vùng da mỏng manh này. Shiseido Vital Perfection Treatment có kết cấu tương đối mỏng nhẹ nhưng vẫn giàu độ ẩm, giúp vùng da quanh mắt có cảm giác mềm mại và được chăm sóc kỹ hơn. Nhiên Bảo cho rằng dưỡng ẩm đầy đủ cho vùng da mắt là một bước quan trọng nếu muốn hạn chế vẻ ngoài của các đường khô và nếp nhăn nhỏ. Điểm cô yêu thích ở sản phẩm là khả năng dưỡng ẩm tốt nhưng không tạo cảm giác quá nặng nề, từ đó dễ kết hợp với chu trình chăm sóc da hằng ngày. Với nàng công sở thường xuyên nhìn màn hình và có thời gian làm việc kéo dài, đầu tư một sản phẩm riêng cho vùng mắt cũng là điều đáng cân nhắc.

Nơi mua: Shiseido

4. Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Creme - Kem dưỡng ban đêm

Món đồ cuối cùng trong danh sách là Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Diamond, một sản phẩm mà Nhiên Bảo đặc biệt yêu thích để sử dụng vào buổi tối. Kem có kết cấu giàu dưỡng, phù hợp với bước khóa ẩm cuối cùng trong chu trình skincare ban đêm. Bên cạnh cảm giác mềm mại sau khi sử dụng, sản phẩm còn có hương hoa nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư giãn trước khi đi ngủ. Với Nhiên Bảo, một sản phẩm dưỡng da cao cấp không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở trải nghiệm sử dụng, kết cấu, khả năng duy trì sự thoải mái trên da và việc bản thân có thể kiên trì sử dụng trong thời gian dài. Đây cũng là lý do cô lựa chọn đầu tư vào một hũ kem dưỡng chất lượng thay vì liên tục thay đổi nhiều sản phẩm khác nhau.

Nơi mua: Estée Lauder

Điểm chung trong 4 sản phẩm mà Nhiên Bảo lựa chọn là chúng đều hướng đến một chu trình skincare tương đối tối giản: essence, serum, kem mắt và kem dưỡng. Thay vì layering quá nhiều sản phẩm, cô ưu tiên những món có kết cấu ổn định, cảm giác dễ chịu và phù hợp với nhu cầu chăm sóc da lâu dài. Đây cũng là cách tiếp cận khá phù hợp với những nàng công sở bận rộn, không có quá nhiều thời gian thực hiện một chu trình skincare 7-10 bước mỗi tối.

Tất nhiên, "đắt" không đồng nghĩa với "tốt nhất" và không phải ai cũng cần đầu tư những sản phẩm có mức giá cao. Hiệu quả chăm sóc da còn phụ thuộc vào tình trạng da, cách sử dụng và khả năng duy trì đều đặn. Quan trọng hơn, bên cạnh skincare, nàng công sở vẫn cần chống nắng mỗi ngày, ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và hạn chế những thói quen khiến da nhanh xuống cấp.

Sau tuổi 25, thay vì chạy theo hàng loạt xu hướng làm đẹp, việc xây dựng một chu trình đơn giản với vài sản phẩm thực sự phù hợp có thể là khoản đầu tư đáng giá hơn. Với Nhiên Bảo, 4 món skincare trên không chỉ là những sản phẩm làm đẹp mà còn là cách cô chủ động chăm sóc làn da và duy trì vẻ tươi trẻ trong những năm tiếp theo.