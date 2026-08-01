Không cần máy nâng cơ đắt tiền, người phụ nữ U40 này ngày nào cũng thực hiện một động tác để cải thiện làn da chảy xệ

Bước vào tuổi U40, làn da của phụ nữ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa rõ rệt, trong đó dễ nhận thấy nhất là tình trạng da chảy xệ, các đường nét trên gương mặt không còn săn chắc như trước. Đây là vấn đề mà hầu như phụ nữ nào cũng sẽ phải đối mặt khi bước vào tuổi trung niên do lượng collagen và elastin trong da suy giảm theo thời gian.

Là người tìm hiểu và theo đuổi các phương pháp dưỡng nhan từ những thói quen và nguyên liệu tự nhiên, Hồng Khấn (kênh TikTok @hongkhan9393) chia sẻ một động tác nâng cơ mặt đơn giản mà chị em có thể thực hiện mỗi tối sau khi vừa thoa serum hay kem dưỡng lên da.

Cận cảnh làn da trắng mịn, hồng hào của Hồng Khấn.

Đương nhiên Hồng Khấn cũng duy trì một chế độ sinh hoạt khoa học, bổ sung dưỡng chất cho da từ thói quen ăn uống hàng ngày. Và theo cô, việc duy trì động tác này đều đặn sẽ góp phần cải thiện tình trạng da chảy xệ, giúp gương mặt săn chắc và rạng rỡ hơn theo thời gian. Đó chính là động tác vuốt mặt nâng cơ.

Cách thực hiện

- Thoa kem dưỡng hoặc serum lên toàn bộ khuôn mặt để tạo độ trơn, giúp hạn chế ma sát khi massage.

- Xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho đến khi cảm thấy ấm.

- Áp hai lòng bàn tay lên mặt, sau đó nhẹ nhàng vuốt theo hướng từ dưới lên trên và đưa tay về phía thái dương.

- Lặp lại động tác nhiều lần với lực vừa phải.

Việc massage theo hướng nâng lên kết hợp cùng sản phẩm dưỡng da không chỉ giúp các bước skincare trở nên thư giãn hơn mà còn hỗ trợ lưu thông tuần hoàn dưới da, giúp gương mặt trông tươi tắn và săn chắc hơn khi được duy trì đều đặn.

Điều quan trọng là sự kiên trì, thực hiện đều đặn mỗi ngày

Hồng Khấn cũng lưu ý rằng, hiệu quả của động tác vuốt mặt nâng cơ không đến chỉ sau vài ngày thực hiện. Để cảm nhận được sự thay đổi, chị em cần duy trì thói quen này mỗi ngày, cả vào buổi sáng và buổi tối.

Bất kỳ phương pháp chăm sóc da tự nhiên nào cũng cần có thời gian để phát huy tác dụng. Nếu chỉ thực hiện vài ba ngày rồi bỏ dở thì rất khó đạt được kết quả như mong muốn. Chính sự đều đặn mỗi ngày mới là yếu tố quan trọng giúp cải thiện độ săn chắc của làn da theo thời gian.

Cùng với động tác massager nâng cơ này, để duy trì làn da khỏe đẹp ở tuổi U40, chị em cũng nên kết hợp chống nắng hàng ngày, chăm sóc da phù hợp, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh.

(Nguồn: @hongkhan9393)