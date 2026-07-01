Nhiều người vẫn làm bước chăm da này mỗi tuần mà không biết có thể khiến da già nhanh hơn

Tuy nhiên, theo các bác sĩ da liễu, nếu thực hiện quá thường xuyên hoặc vào thời điểm làn da đang suy yếu, bước skincare này có thể phản tác dụng, khiến da mất nước, nhạy cảm và đẩy nhanh sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa.

Tẩy tế bào chết không phải lúc nào cũng có lợi

Tiến sĩ Heather D. Rogers, bác sĩ da liễu và giảng viên lâm sàng tại Đại học Washington (Mỹ), cho biết nhiều người có xu hướng cho rằng càng loại bỏ lớp sừng thường xuyên thì da sẽ càng sáng khỏe. Trên thực tế, hiệu quả của việc tẩy tế bào chết phụ thuộc rất lớn vào tình trạng hàng rào bảo vệ da.

Nếu lớp màng bảo vệ tự nhiên đang bị tổn thương, việc tiếp tục sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết, đặc biệt là các loại chứa acid hoặc hạt chà xát, có thể khiến làn da chịu thêm áp lực. Kết quả là da dễ khô ráp, kích ứng, đỏ rát và trở nên nhạy cảm hơn trước các tác nhân từ môi trường.

Hàng rào bảo vệ da đóng vai trò quan trọng

Lớp hàng rào bảo vệ là "tấm khiên" giúp giữ nước, hạn chế thất thoát độ ẩm và ngăn vi khuẩn, bụi bẩn hay các chất gây kích ứng xâm nhập vào da.

Khi lớp màng này hoạt động tốt, việc tẩy tế bào chết đúng tần suất sẽ giúp loại bỏ tế bào già cỗi, mang lại bề mặt da sáng và đều màu hơn. Nhưng nếu hàng rào bảo vệ đã suy yếu, việc tiếp tục tẩy da chết có thể khiến da mất nước nhanh hơn, kéo theo cảm giác khô căng, bong tróc và viêm kéo dài.

Theo các chuyên gia, chính tình trạng viêm âm ỉ và thiếu ẩm mới là những yếu tố khiến làn da trông già hơn, chứ không chỉ riêng các nếp nhăn.

Da đang phát tín hiệu "quá tải" nếu xuất hiện những dấu hiệu này

Không ít người chỉ nhận ra mình tẩy tế bào chết quá mức khi làn da bắt đầu phản ứng. Một số dấu hiệu thường gặp gồm da luôn căng rát sau khi rửa mặt, bong vảy, đỏ kéo dài, châm chích khi thoa mỹ phẩm hoặc trở nên nhạy cảm với những sản phẩm vốn trước đây vẫn sử dụng bình thường. Thậm chí, một số người còn xuất hiện mụn hoặc viêm da do hàng rào bảo vệ bị phá vỡ.

Theo bác sĩ Heather D. Rogers, khi gặp những biểu hiện này, điều da cần không phải là làm sạch mạnh hơn mà là giảm bớt các hoạt chất và tập trung vào phục hồi.

Khi nào nên tạm dừng tẩy tế bào chết?

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên thực hiện bước này khi làn da ở trạng thái ổn định, không có dấu hiệu kích ứng, bong tróc hoặc mất nước. Nếu da đang khô, nhạy cảm sau điều trị, mới sử dụng retinoid hoặc acid, hoặc vừa tiếp xúc nhiều với ánh nắng, tốt nhất nên tạm ngưng tẩy tế bào chết để hàng rào bảo vệ có thời gian hồi phục. Việc cố gắng "làm sạch sâu" trong giai đoạn này thường chỉ khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Phục hồi da trước khi nghĩ đến việc làm sạch sâu

Thay vì tập trung loại bỏ lớp sừng liên tục, các bác sĩ da liễu khuyên nên ưu tiên xây dựng lại hàng rào bảo vệ da. Một chu trình chăm sóc đơn giản với sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm chứa ceramide, hyaluronic acid hoặc các thành phần phục hồi, kết hợp kem chống nắng mỗi ngày sẽ giúp làn da lấy lại sự cân bằng nhanh hơn.

Khi da đã đủ ẩm, không còn cảm giác căng rát hay bong tróc, bạn có thể đưa sản phẩm tẩy tế bào chết trở lại nhưng với tần suất phù hợp với từng loại da.

Chăm sóc đúng quan trọng hơn chăm sóc nhiều

Theo bác sĩ Heather D. Rogers, đặc biệt với làn da đang bước vào giai đoạn lão hóa, một quy trình skincare tối giản nhưng khoa học thường mang lại hiệu quả bền vững hơn việc liên tục bổ sung các bước làm sạch hoặc tẩy da chết với mong muốn thấy kết quả nhanh.

Làn da khỏe không phải là làn da được "chà sạch" mỗi ngày, mà là làn da có hàng rào bảo vệ vững chắc, đủ độ ẩm và có khả năng tự phục hồi tốt. Đó cũng là nền tảng quan trọng giúp duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài.