Không cần chăm da cầu kỳ, nhiều cô gái đang mê phương pháp đắp mặt “nước - dầu - nước”

Gần đây mình thử một cách đắp mặt khá đơn giản nhưng cảm giác da thay đổi rất rõ sau mỗi lần dùng, đó là phương pháp “nước – dầu – nước”. Kiểu chăm da này không quá cầu kỳ, không cần dùng nhiều sản phẩm đắt tiền, nhưng sau khi đắp xong da mềm, mịn và có độ căng rất thích. Mỗi lần thực hiện chỉ mất khoảng 10 phút thôi.

Phần “nước” trong phương pháp này có thể linh hoạt dùng: Nước tinh khiết, xịt khoáng cấp ẩm, toner dưỡng ẩm, hoặc đơn giản hơn là dùng luôn mặt nạ giấy cấp ẩm. Kết hợp cùng đó là bất kỳ loại serum oil hoặc tinh dầu dưỡng nào có sẵn ở nhà.

Mình thường chỉ áp dụng khoảng 1–2 lần mỗi tuần vì cảm giác như vậy là đủ để da được “nạp nước” lại rồi.

Bước 1: Làm mềm da bằng hơi ấm và cấp nước trước

Đầu tiên mình dùng khăn ấm đắp nhẹ lên mặt khoảng vài phút để da thư giãn và lỗ chân lông giãn nở nhẹ hơn.

Sau đó sẽ thoa toner hoặc nước dưỡng ẩm thật kỹ lên toàn bộ khuôn mặt. Có hôm da khô hơn bình thường thì mình sẽ vỗ nhiều lớp để da ngậm đủ nước trước.

Bước này khá quan trọng vì nó giúp bề mặt da mềm hơn và tạo cảm giác dễ hấp thụ dưỡng chất hơn ở các bước sau.

Bước 2: Dùng serum oil để khóa ẩm

Sau lớp cấp nước, mình dùng vài giọt serum oil hoặc tinh dầu dưỡng da rồi massage nhẹ khắp mặt. Lượng dầu cần đủ để phủ đều toàn mặt, phần còn dư có thể thoa luôn xuống cổ. Khi kết hợp trên nền da còn ẩm, lớp dầu không tạo cảm giác quá bí mà ngược lại khá mềm mượt. Sau bước này da sẽ có độ bóng nhẹ kiểu khỏe khoắn chứ không phải bóng dầu khó chịu.

Bước 3: Đắp bông lotion mask khoảng 10 phút

Tiếp theo mình dùng bông đắp lotion mask đã thấm đẫm toner hoặc nước dưỡng rồi đắp lên mặt khoảng 10 phút. Loại bông có thể kéo giãn sẽ ôm mặt tốt hơn và tạo cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều.

Sau khi tháo bông ra, da mềm và mướt thấy rõ. Những hôm da mệt hoặc xỉn màu vì ngủ muộn thì hiệu ứng này càng dễ nhận ra hơn. Nếu dùng toner hoặc nước dưỡng để đắp thì sau đó chỉ cần skincare như bình thường là được.

Còn nếu dùng mặt nạ giấy thì nên làm sạch nhẹ lại rồi mới tiếp tục các bước dưỡng da tiếp theo.

Điều cần lưu ý: Đắp mặt nạ không phải càng nhiều càng tốt

Một điều mình nhận ra là phương pháp này tuy cấp ẩm tốt nhưng cũng không nên lạm dụng. Đặc biệt với mặt nạ giấy, nếu ngày nào cũng đắp thì da rất dễ bị “quá no nước”, lâu dần có thể trở nên nhạy cảm và yếu hơn.

Tần suất hợp lý nhất vẫn chỉ khoảng 2–3 lần mỗi tuần là đủ, trừ những giai đoạn chăm sóc đặc biệt có hướng dẫn riêng từ bác sĩ da liễu. Sau vài lần thử, mình khá hiểu vì sao nhiều người thích kiểu chăm da “nước – dầu – nước” này. Nó không tạo cảm giác chăm da quá phức tạp, nhưng lại giúp da mềm, đủ ẩm và nhìn có sức sống hơn khá nhanh, nhất là vào những ngày da đang xuống phong độ.

