Khi thời trang xa xỉ chọn màu sắc thay vì logo để tạo dấu ấn

Lối nói tiếng Anh "everything but the kitchen sink" thường được dùng để mô tả một trạng thái gom góp gần như tất cả những gì có thể tưởng tượng được vào cùng một chỗ, một sự tập hợp đa dạng đến mức cực hạn. Đối với bộ sưu tập Resort 2027, Tory Burch đã mượn chính tinh thần này để phá vỡ các khuôn mẫu thời trang cứng nhắc với triết lý "tối đa" phá cách.

Không tạo ra một kết quả hỗn loạn vô nghĩa, nhà mốt xứ Cờ hoa khéo léo sắp đặt những yếu tố tưởng chừng hoàn toàn nghịch lý để mở ra một thế giới của "sự quen thuộc kỳ lạ" – nơi những giá trị kinh điển được nhìn nhận bằng nguồn năng lượng lạc quan vô hạn.Ý nghĩa cốt lõi của tư duy "everything but the kitchen sink" nằm ở khả năng dung hợp những thái cực đối lập vốn hiếm khi đứng cạnh nhau.

Trong không gian sáng tạo lấy cảm hứng từ chính… căn bếp của Tory Burch, hoa văn chintz cổ điển trang nhã và vải jacquard trang trí hoa văn giấy dán tường bóng bẩy được xếp lớp cùng những đường cắt may sắc sảo của áo khoác hay quần túi hộp năng động. Lối tư duy kết hợp ngược đời này thách thức tính nghiêm túc truyền thống của thời trang cao cấp, tạo nên cấu trúc trang phục dung hòa giữa nét sức hút bẩm sinh đôi khi bị nhầm lẫn với 'lập dị'.

Sự ngẫu hứng có chủ đích tiếp tục thể hiện rõ nét qua cách xử lý chất liệu táo bạo. Vải jacquard ánh kim, ren ruy băng cán màng và sợi Lurex lấp lánh vốn gắn liền với sự xa hoa, nay lại xuất hiện chung khung hình với những nếp len đan "vón cục" cố ý, vải cotton giấy giòn xốp và poplin kẻ sọc mang hiệu ứng sờn cũ như đã qua sử dụng. Ngay cả chất liệu da cũng chịu sự biến đổi mạnh mẽ: từ kỹ thuật nhuộm tie-dye, da bóng dập nát cho đến da lộn chải màu để tạo cảm giác thô mộc, dạn dày sương gió.

Khi tất cả mọi thứ đều có thể trở thành nguồn cảm hứng, bảng màu của Resort 2027 cũng không nằm ngoài quy luật phóng khoáng đó. Bộ sưu tập chứng kiến sự bùng nổ của các sắc thái rực rỡ, siêu thực tìm thấy từ tự nhiên và những ngăn chứa gia vị: sắc nghệ tây, xanh chanh, tím ube, ớt paprika và đỏ sumac. Những tông màu mang tính kích thích thị giác mạnh mẽ như sắc tươi acid hay đỏ nóng chảy được kiềm chế và làm dịu lại nhờ các tông màu trung tính của đất như xám taupe mềm mại hay màu nâu nấm.

Để triết lý "gom cả thế giới" không chạm ngưỡng hỗn loạn, Tory Burch chọn neo giữ toàn bộ thiết kế bằng những phom dáng chuẩn mực. Áo sơ mi dáng rộng, cardigan, áo len cổ giả, váy bút chì và trench coat mặc được hai mặt đóng vai trò như bộ khung vững chắc cho cả mùa mốt.

Những chiếc đầm sơ mi gợi nhắc nét thanh lịch thập niên cũ với hàng cúc bọc chỉn chu và thắt lưng trễ ngang hông. Kỹ thuật xếp nếp, vặn xoắn điêu luyện tạo nên những đóa hồng rosette bằng vải mềm mại, mang đến một cái nhìn đầy trân trọng gửi đến các kỹ nghệ thủ công.

Mảng phụ kiện chính là nét chấm phá hoàn thiện bức tranh thẩm mỹ đa diện của mùa mốt. Chiếc túi Buddy mang tính di sản, lấy cảm hứng từ túi đồ cá nhân vintage của cha nhà thiết kế, nay khoác lên mình lớp da chắp vá ánh kim kết hợp lông bê vằn vện họa tiết hổ. Nét sang trọng kết nối chặt chẽ với trách nhiệm xã hội thông qua các mẫu túi tote tua rua đan tay từ sợi cọ raffia phối da, một dự án hợp tác dài lâu với tập thể nghệ nhân nữ Marasim.

Bước đi của người phụ nữ Tory Burch mùa này trở nên kiên định nhưng không kém phần phá cách nhờ những đôi sandal nhiều khóa quai ngang với sắc tím lilac hay da tie-dye. Đặc biệt, bốt da đế bằng và giày pump được bọc một lớp cao su – chi tiết chống thấm nước thực dụng, đóng vai trò như một phản đề tương phản hoàn toàn với sự bóng bẩy, nữ tính của trang phục. Đi cùng với đó là trang sức hoa bằng nhựa resin bản lớn và những cặp kính gọng vòm mang hơi thở thập niên 50, tươi vui khép lại thử nghiệm thời trang táo bạo mùa này.

Tại Việt Nam, thương hiệu Tory Burch được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.