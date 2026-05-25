Fanpage aFamily

LOEWE tái định nghĩa sự xa xỉ bằng bảng màu mạnh và chất liệu mềm tan chảy

PV,
Chia sẻ

Khi Thu - Đông chớm cửa, nhà mốt Tây Ban Nha vẫn bướng bỉnh trốn gió lạnh trên đảo núi lửa Tenerife, nơi nổi danh với địa hình trắc trở và nét đẹp hoang sơ của Đại Tây Dương.

Chiến dịch Tiền Thu - Đông 2026 của LOEWE mang đậm dấu ấn cá nhân của nhiếp ảnh gia Talia Chetrit khi được ghi hình tại hòn đảo Đại Tây Dương Tenerife, đặt bảng màu mạnh mẽ của bộ sưu tập vào thế tương phản với cảnh quan ấn tượng, hoang sơ. Đặt những thiết kế xa xỉ xuống cạnh nền đá núi lửa xám xịt và muôn sắc hoa cỏ của "Hòn Đảo Trường Xuân", LOEWE bước vào chương kế tiếp với nguồn năng lượng tích tụ như dung nham sôi sục trong lòng Pico del Teide.

LOEWE tái định nghĩa sự xa xỉ bằng bảng màu mạnh và chất liệu mềm tan chảy - Ảnh 1.

Bối cảnh thiên nhiên kỳ vĩ với những vách đá nhấp nhô, sườn đồi xanh mướt và sóng bạc đầu của Đại Tây Dương đã trở thành phông nền hoàn hảo, làm nổi bật những gam màu mạnh mẽ của bộ sưu tập. Đảo núi lửa Tenerife, với năng lượng nguyên sơ và dữ dội, đã đánh thức bản năng sáng tạo của Hernandez và McCollough.

LOEWE tái định nghĩa sự xa xỉ bằng bảng màu mạnh và chất liệu mềm tan chảy - Ảnh 2.

Bộ đôi giám đốc sáng tạo xem việc tạo ra quần áo giống như cách người ta cảm nhận địa chất: cần sự chính xác, cần chiều sâu, và quan trọng nhất là niềm vui trong quá trình thực hiện. "Chiến dịch này tiếp nối hành trình khám phá di sản thủ công tại LOEWE - một công việc vừa đòi hỏi sự khắt khe, vừa mang lại niềm hân hoan vô bờ. (...) Những bức ảnh của Talia đánh thức giác quan và bản năng - cũng giống như cách chúng tôi tư duy khi may và mặc" - Lazaro và Jack chia sẻ.

LOEWE tái định nghĩa sự xa xỉ bằng bảng màu mạnh và chất liệu mềm tan chảy - Ảnh 4.

Điểm nhấn chớm Thu nằm ở cách xử lý chất liệu và cấu trúc trang phục. Các lớp áo chồng lớp, rồi bất chợt mở khuy, tháo khóa, buông lơi trên cơ thể như thể người mặc đang tận hưởng sự tự do tuyệt đối.

LOEWE tái định nghĩa sự xa xỉ bằng bảng màu mạnh và chất liệu mềm tan chảy - Ảnh 5.

Chất liệu da thuộc cao cấp và mềm mại như bơ trứ danh được gia giảm dịu dàng cho tiết chớm lạnh đầu mùa. Từ áo khoác dài, quần tây cho đến quần short, chất da được xử lý mềm tới mức như tan chảy trên cơ thể, xóa nhòa ranh giới giữa sự chỉn chu của thời trang cao cấp và sự thoải mái của đời thường.

LOEWE tái định nghĩa sự xa xỉ bằng bảng màu mạnh và chất liệu mềm tan chảy - Ảnh 6.

Tư duy thử nghiệm được áp dụng rõ nét nhất trên dòng đồ thể thao mùa này. LOEWE tái định nghĩa các kiểu dáng vận động thông thường qua lăng kính riêng. Áo anorak, giày Grip và kính râm Speed Shield dáng quấn xuất hiện với vẻ ngoài sắc sảo và hiện đại.

LOEWE tái định nghĩa sự xa xỉ bằng bảng màu mạnh và chất liệu mềm tan chảy - Ảnh 7.

Những đường kẻ sọc chạy dọc trên áo sơ mi, quần short và giày Origami tạo nên nhịp điệu thị giác nhất quán, cân bằng hoàn hảo với sự trầm ổn của những chiếc áo khoác dệt kim, nơi các chi tiết cổ áo được chăm chút để đạt độ dày dặn và chiều sâu xúc giác.

LOEWE tái định nghĩa sự xa xỉ bằng bảng màu mạnh và chất liệu mềm tan chảy - Ảnh 8.

Phụ kiện luôn là mảnh ghép định danh cho LOEWE. Chiếc túi quai đơn Amazona 180 huyền thoại - vốn đã mang vẻ đẹp phi thời gian - nay được làm mới với kích thước XL dành cho nam giới và bản trung cho nữ, tạo nên lựa chọn cân đối cho phong cách cá nhân. Bên cạnh đó, túi cầm tay Layer Flamenco, túi Scarf hay chiếc mini Cala nhỏ gọn cho thấy sự chắt lọc tinh tế trong kỹ thuật tạo hình và tay nghề thuộc da thượng hạng.


Tại Việt Nam, thương hiệu LOEWE được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

LOEWE UNION SQUARE

L1-03A, 171 Đồng Khởi St,

Phường Bến Nghé, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00

Số điện thoại: (+84) 28 3822 4368

Email: Loewe.hcm@tamsonfashion.com


Theo Thanh Niên Việt Copy link 05/25/2026 15:55 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/loewe-tai-dinh-nghia-su-xa-xi-bang-bang-mau-manh-va-chat-lieu-mem-tan-chay-20926052515383854.htm
LOEWE kỷ niệm 10 năm túi Puzzle tại Thái Lan, Châu Bùi là đại diện Việt Nam duy nhất dự sự kiện
Chia sẻ