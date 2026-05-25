LOEWE tái định nghĩa sự xa xỉ bằng bảng màu mạnh và chất liệu mềm tan chảy

Chiến dịch Tiền Thu - Đông 2026 của LOEWE mang đậm dấu ấn cá nhân của nhiếp ảnh gia Talia Chetrit khi được ghi hình tại hòn đảo Đại Tây Dương Tenerife, đặt bảng màu mạnh mẽ của bộ sưu tập vào thế tương phản với cảnh quan ấn tượng, hoang sơ. Đặt những thiết kế xa xỉ xuống cạnh nền đá núi lửa xám xịt và muôn sắc hoa cỏ của "Hòn Đảo Trường Xuân", LOEWE bước vào chương kế tiếp với nguồn năng lượng tích tụ như dung nham sôi sục trong lòng Pico del Teide.

Bối cảnh thiên nhiên kỳ vĩ với những vách đá nhấp nhô, sườn đồi xanh mướt và sóng bạc đầu của Đại Tây Dương đã trở thành phông nền hoàn hảo, làm nổi bật những gam màu mạnh mẽ của bộ sưu tập. Đảo núi lửa Tenerife, với năng lượng nguyên sơ và dữ dội, đã đánh thức bản năng sáng tạo của Hernandez và McCollough.

Bộ đôi giám đốc sáng tạo xem việc tạo ra quần áo giống như cách người ta cảm nhận địa chất: cần sự chính xác, cần chiều sâu, và quan trọng nhất là niềm vui trong quá trình thực hiện. "Chiến dịch này tiếp nối hành trình khám phá di sản thủ công tại LOEWE - một công việc vừa đòi hỏi sự khắt khe, vừa mang lại niềm hân hoan vô bờ. (...) Những bức ảnh của Talia đánh thức giác quan và bản năng - cũng giống như cách chúng tôi tư duy khi may và mặc" - Lazaro và Jack chia sẻ.