Quần áo mốc và ố vàng đang được bán với giá nghìn đô: Xu hướng xa xỉ gây tranh cãi

Prada đang khiến giới thời trang tranh cãi dữ dội với BST menswear FW26, khi những vết bẩn, mốc loang hay cảm giác "cũ kỹ" lại trở thành chi tiết chủ đạo trên quần áo và phụ kiện.

Thoạt nhìn, nhiều thiết kế trông như vừa bị bỏ quên trong tủ đồ quá lâu: cổ áo ố màu, tay áo loang vết mốc, áo sơ mi có những đốm nâu như cà phê đổ hay chất liệu nhăn nhúm cố ý. Nhưng theo Miuccia Prada và Raf Simons, tất cả đều được tính toán có chủ đích.

BST lần này tiếp tục tinh thần "Ugly Chic" vốn đã trở thành ADN của Prada suốt nhiều năm qua - nơi những gì bị xem là lệch chuẩn, xấu xí hay khó hiểu lại được biến thành tuyên ngôn thời trang. Thay vì theo đuổi vẻ hoàn hảo bóng bẩy quen thuộc của luxury fashion, Prada cố tình tạo ra cảm giác cũ đi, lệch đi và thậm chí hơi "sai".

Điều thú vị là phía sau những vết bẩn gây tranh cãi này lại là một ý niệm khá cảm xúc: Prada xem quần áo như vật thể lưu giữ ký ức. Những vết ố, dấu thời gian hay cảm giác đã được mặc suốt nhiều năm được ví như chiếc áo cũ của ông hay một món đồ gắn với ký ức cá nhân - nơi quần áo không chỉ là thời trang mà còn mang dấu vết của đời sống.

Trong thông cáo của BST, Prada nhấn mạnh rằng quần áo nên phản ánh "sự tồn tại của thời gian" thay vì luôn phải mới tinh và hoàn hảo. Theo cách đó, những vết bẩn không còn đại diện cho sự cẩu thả, mà trở thành dấu hiệu của trải nghiệm và ký ức.

Thực tế, đây không phải lần đầu thời trang cao cấp cố tình "làm xấu" quần áo. Trước đó, Balenciaga từng gây sốc với sneaker pre-damaged giá gần 2.000 USD, Maison Margiela có tank top hiệu ứng cháy xém hay Acne Studios lăng xê knitwear xù lông như đồ cũ. Tuy nhiên, Prada đang đẩy aesthetic này đi xa hơn khi biến cả cảm giác mốc, gỉ sét hay xuống cấp thành một phần của luxury fashion.

Đôi giày rách tả tơi của Balenciaga hay chiếc áo có vết cháy bàn là của Maison Margiela cũng từng gây shock.

Dù gây tranh cãi, nhiều người cho rằng đây chính là điều khiến Prada luôn khác biệt: biến những thứ tưởng như "không thể mặc" thành một dạng thẩm mỹ mới. Và trong thời điểm thời trang ngày càng bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo sạch sẽ, có lẽ những vết bẩn cố ý này lại chính là cách Prada phản kháng lại mọi quy chuẩn cũ của sự sang trọng.