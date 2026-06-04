Cứ mỗi mùa hè đến, tủ phụ kiện của các tín đồ thời trang lại được "chiếm sóng" bởi những chiếc túi cói. So với túi da truyền thống, túi cói mang đến cảm giác nhẹ nhàng, phóng khoáng và đậm chất nghỉ dưỡng hơn. Chỉ cần khoác lên vai một chiếc túi cói, tổng thể trang phục dường như được phủ thêm lớp "filter mùa hè" đầy nắng gió. Dù kết hợp với váy hoa, quần denim hay đồ bơi, món phụ kiện này vẫn tạo nên sức hút rất riêng.

Mùa hè 2026, hàng loạt nhà mốt lớn đã trình làng những thiết kế túi cói cao cấp với đủ phong cách, từ lãng mạn kiểu Pháp đến hiện đại, thành thị. Dưới đây là những mẫu túi cói đáng chú ý nhất mùa này.

Gợi ý túi cói hè 2026: CHANEL Large Shopping Bag

Đây là một trong những thiết kế được săn đón nhiều nhất thuộc bộ sưu tập Coco Beach 2026 của CHANEL.

Mẫu túi kết hợp chất liệu cói tự nhiên với các chi tiết da màu đen cùng dây xích kim loại đặc trưng, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tinh thần nghỉ dưỡng và vẻ sang trọng. Thiết kế kích thước lớn không chỉ phù hợp cho những chuyến du lịch biển mà còn đủ tiện dụng cho công việc hàng ngày hay những buổi dạo phố cuối tuần.

Gợi ý túi cói hè 2026: LOEWE Raffia Tote

Chiếc túi raffia mới của LOEWE là hiện thân của phong cách nữ tính mùa hè. Thiết kế cói đan kinh điển được điểm xuyết logo thương hiệu cùng những bông hoa pha lê nổi bật, mang đến cảm giác vừa lãng mạn vừa tinh tế. Kích thước nhỏ gọn đủ để đựng điện thoại và ví ngắn, đồng thời đi kèm dây đeo da có thể tháo rời, giúp người dùng linh hoạt thay đổi phong cách.

Gợi ý túi cói hè 2026: LOEWE Eclipse Raffia Basket Bag

Nếu phải chọn một chiếc túi đại diện cho mùa hè Địa Trung Hải, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mẫu Eclipse của LOEWE.

Chất liệu raffia nhẹ nhàng kết hợp cùng dây đeo da bê màu đen và logo Anagram cỡ lớn tạo nên dấu ấn nhận diện mạnh mẽ nhưng không quá phô trương. Dáng túi hình bán nguyệt có sức chứa lớn hơn vẻ ngoài, phù hợp từ những chuyến dã ngoại, picnic cho tới môi trường công sở.

Gợi ý túi cói hè 2026: Miu Miu Raffia Handbag

Miu Miu tiếp tục chinh phục các cô gái bằng một thiết kế mang đậm tinh thần Pháp. Phom túi bo tròn mềm mại được tạo nên từ kỹ thuật đan nổi, kết hợp quai da màu caramel cùng logo mang hơi hướng vintage. Bên cạnh kiểu xách tay, mẫu túi còn đi kèm dây đeo vai, giúp dễ dàng biến hóa trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Gợi ý túi cói hè 2026: Miu Miu Ivy Raffia Crochet Bag

Màu hồng anh đào ngọt ngào chính là điểm nhấn khiến mẫu Ivy Raffia trở nên nổi bật. Thiết kế móc len dạng lưới tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoáng đãng, trong khi gam màu pastel mang đến hình ảnh tiểu thư thanh lịch. Những chi tiết đan móc thấp thoáng theo từng chuyển động giúp chiếc túi trông mềm mại và bay bổng hơn.

Gợi ý túi cói hè 2026: PRADA Small Crochet Leather Tote

PRADA mang đến một phiên bản túi cói dành cho những cô gái yêu thích phong cách thành thị. Kỹ thuật móc thủ công tinh xảo kết hợp với các đường viền da giúp chiếc túi trở nên sắc nét và hiện đại hơn. Logo PRADA cỡ lớn tạo điểm nhấn retro vừa đủ, giúp mẫu túi dễ dàng kết hợp cùng váy linen, sơ mi trắng hay quần jeans mà vẫn giữ được vẻ sang trọng không gắng gượng.

Gợi ý túi cói hè 2026: FENDI Mamma Baguette Medium

Đây chính là mẫu túi đang được nhắc đến nhiều nhờ sự xuất hiện của Song Hye Kyo. FENDI đã tái hiện chiếc Baguette huyền thoại bằng chất liệu cói đan thô, kết hợp với các chi tiết da màu nâu caramel và khóa FF kim loại đặc trưng. So với nhiều mẫu túi cói thiên về phong cách nghỉ dưỡng, Mamma Baguette mang đến cảm giác tinh tế, hiện đại hơn, phù hợp cả với môi trường công sở.

Gợi ý túi cói hè 2026: CELINE Teen Triomphe Basket Bag

Nếu mới bắt đầu làm quen với túi cói hàng hiệu, đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Thiết kế của CELINE sử dụng chất liệu lá cọ đan truyền thống kết hợp cùng các chi tiết da bê màu xanh da trời nhạt. Logo Triomphe ở trung tâm giúp chiếc túi trở nên sang trọng hơn mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, tươi mát của mùa hè.

Gợi ý túi cói hè 2026: Chloé Banana Hobo

Mẫu Banana Hobo của Chloé gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ phom dáng lưỡi liềm mềm mại. Thiết kế đan móc hở mang đậm tinh thần bohemian, kết hợp với quai da và logo viết tay đặc trưng. Khác với những chiếc túi cói thông thường, Banana Hobo mang đến vẻ thời trang có phần nghệ sĩ và cá tính hơn.

Gợi ý túi cói hè 2026: Ferragamo Hug Mini Handbag

Phiên bản mùa hè của dòng Hug nổi tiếng từ Ferragamo được làm mới bằng chất liệu cói đan mềm mại. Điểm nhấn nằm ở chi tiết khóa kim loại "ôm lấy" thân túi – đặc trưng của dòng Hug. Kích thước mini nhỏ gọn kết hợp với quai da màu đen giúp thiết kế vừa mang tinh thần nghỉ dưỡng vừa đủ thanh lịch để xuất hiện trong những bộ trang phục công sở hay các sự kiện trang trọng.

Điểm thú vị của các thiết kế năm nay là sự chuyển dịch từ phong cách nghỉ dưỡng thuần túy sang vẻ sang trọng, ứng dụng được trong đời sống thường ngày. Những chiếc túi cói giờ đây không chỉ xuất hiện cùng váy maxi hay bikini mà còn được phối với sơ mi trắng, quần âu, blazer hoặc các set đồ theo tinh thần quiet luxury.

Nếu chỉ chọn một món phụ kiện để nâng cấp tủ đồ mùa hè 2026, túi cói hàng hiệu chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất. Chúng vừa mang lại cảm giác thư thái của kỳ nghỉ, vừa đủ tinh tế để đồng hành cùng bạn trong mọi hoàn cảnh.