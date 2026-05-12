Bottega Veneta giới thiệu BST Thu 2026: "Xa xỉ" nghĩa là "gần gũi"

Qua ống kính của Chris Rhodes, các mẫu trang phục không xuất hiện trên sàn diễn hào nhoáng mà len lỏi vào đời sống thường nhật tại Venice, nơi những mảng tường phủ giấy dán cũ hay sàn đá terrazzo trở thành phông nền, làm nổi bật chất liệu và kỹ nghệ chế tác. Một tinh thần ôm trọn được gợi lên qua từng nếp gấp vải, biến mỗi thiết kế trở thành một lớp vỏ mềm mại, tạo nên khoảng cách tinh tế giữa người mặc và nhịp sống bên ngoài.