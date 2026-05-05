Khi màu xanh trở thành “liều thuốc giải nhiệt” cho tủ đồ mùa nóng
Giữa những ngày nắng gắt, không chỉ làn da mà cả ánh nhìn cũng “cần được làm mát”. Và đôi khi, giải pháp lại đơn giản đến không ngờ: chọn đúng một gam màu. Màu xanh – từ xanh pastel dịu nhẹ đến xanh biển trong trẻo – đang trở thành “liều thuốc giải nhiệt” cho tủ đồ mùa hè, giúp tổng thể trang phục trông nhẹ nhàng, tinh tế và dễ chịu hơn hẳn.
Không quá rực rỡ như đỏ, cũng không an toàn tuyệt đối như trắng hay đen, màu xanh mang đến một cảm giác rất riêng: vừa đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được sự thư thái. Trong những ngày hè oi ả, việc diện trang phục tông xanh không chỉ giúp “hạ nhiệt” thị giác mà còn tạo hiệu ứng thanh thoát cho tổng thể. Đặc biệt, khi kết hợp cùng các gam trung tính như trắng, be hay xám, màu xanh càng phát huy tối đa vẻ tinh tế – khiến outfit trông mát mắt, nhẹ nhàng mà vẫn có gu.
Từ những chiếc áo sơ mi oversized, áo thun basic đến các thiết kế blouse mềm mại, chỉ cần thêm một chút sắc xanh, tủ đồ mùa hè của bạn sẽ trở nên dễ chịu và thú vị hơn rất nhiều.
