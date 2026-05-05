Khi màu xanh trở thành “liều thuốc giải nhiệt” cho tủ đồ mùa nóng

Giữa những ngày nắng gắt, không chỉ làn da mà cả ánh nhìn cũng “cần được làm mát”. Và đôi khi, giải pháp lại đơn giản đến không ngờ: chọn đúng một gam màu. Màu xanh – từ xanh pastel dịu nhẹ đến xanh biển trong trẻo – đang trở thành “liều thuốc giải nhiệt” cho tủ đồ mùa hè, giúp tổng thể trang phục trông nhẹ nhàng, tinh tế và dễ chịu hơn hẳn.

Không quá rực rỡ như đỏ, cũng không an toàn tuyệt đối như trắng hay đen, màu xanh mang đến một cảm giác rất riêng: vừa đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được sự thư thái. Trong những ngày hè oi ả, việc diện trang phục tông xanh không chỉ giúp “hạ nhiệt” thị giác mà còn tạo hiệu ứng thanh thoát cho tổng thể. Đặc biệt, khi kết hợp cùng các gam trung tính như trắng, be hay xám, màu xanh càng phát huy tối đa vẻ tinh tế – khiến outfit trông mát mắt, nhẹ nhàng mà vẫn có gu.

Từ những chiếc áo sơ mi oversized, áo thun basic đến các thiết kế blouse mềm mại, chỉ cần thêm một chút sắc xanh, tủ đồ mùa hè của bạn sẽ trở nên dễ chịu và thú vị hơn rất nhiều.

Một công thức “mặc như không nghĩ” nhưng vẫn đủ tinh tế: áo thun xanh pastel + quần trắng ống rộng.Gam màu dịu mắt giúp tổng thể trông mát mẻ hơn hẳn, thêm túi cói là đủ vibe mùa hè.

Xanh baby + trắng = combo “giải nhiệt thị giác” chuẩn chỉnh. Áo dài tay mỏng mix cùng quần xanh ống rộng tạo hiệu ứng layer nhẹ, vừa kín đáo vừa bay bổng.

Đơn giản nhưng không hề nhạt: áo xanh nhạt + quần trắng form rộng, chỉ cần thêm túi tote tối màu là đủ tạo điểm nhấn.

Áo graphic đen + quần denim ống rộng – set đồ tưởng basic nhưng lại cực kỳ cool. Form rộng giúp che dáng tốt, đi cùng sandal là đủ năng động.

Sơ mi xanh oversize + quần trắng: combo kinh điển của mùa hè. Mặc mở cúc nhẹ tạo độ thoáng, thêm kính và túi đơn giản là đủ sang.

Áo xám basic + quần xanh rộng – set đồ dành cho những ngày “lười mix”. Chính sự tối giản lại tạo cảm giác thời thượng rất riêng.

Áo xanh dáng rộng + quần short trắng – công thức hack tuổi cực đỉnh. Phom rộng giúp che khuyết điểm, vẫn giữ được sự thoáng mát ngày hè.

Áo xanh form boxy + quần short trắng – lựa chọn hoàn hảo cho những ngày di chuyển nhiều. Mix thêm túi cói và sandal là đủ cho một buổi dạo phố nhẹ nhàng

Áo xanh pastel + quần trắng + giày chấm bi – điểm nhấn nằm ở chi tiết nhỏ. Cả outfit dịu dàng nhưng không hề đơn điệu.

Áo xanh cổ V + quần trắng ống rộng – set đồ chuẩn “minimal nhưng sang”. Chất vải mỏng nhẹ tạo độ bay, nhìn là thấy mát.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: kiimroom

Nơi mua: MAKI STORE

Nơi mua: Zhen House

Nơi mua: Routine

Nơi mua: Uniqlo


Theo Thanh Niên Việt Copy link 05/05/2026 18:13 (GMT +7)
