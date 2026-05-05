Met Gala 2026 chưa hết nóng: Dàn sao bung xoã tại after party, hội gái đẹp đồng điệu bất ngờ

Sau khi ánh đèn thảm đỏ tại Met Gala 2026 dần tắt, cuộc chơi của giới mộ điệu mới thực sự bắt đầu. Khắp New York, những bữa tiệc hậu Met Gala đồng loạt lên đèn, đưa các ngôi sao bước vào màn hai - nơi thời trang được cởi bỏ tính nghi lễ để trở nên táo bạo, thoải mái và giàu tính cá nhân hơn. Nếu thảm đỏ là sân khấu của những tuyên ngôn mang tính trình diễn, thì after party chính là lúc các celeb “bung lụa” với phiên bản đời thường nhưng vẫn đủ sức gây nhớ.

Dưới đây là những gương mặt nổi bật xuất hiện tại các bữa tiệc hậu Met Gala năm nay:

Trái ngược với tạo hình nữ tính trên thảm đỏ, outfit của Lisa ở tiệc hậu Met Gala mang vibe “rich girl” sang chảnh pha chút retro rất rõ nét. Cô diện một bộ suit màu kem đồng bộ gồm blazer dáng ôm và quần ống suông dài, tạo hiệu ứng kéo dài chân cực đỉnh. Bên trong, Lisa không mặc áo kín mà chọn kiểu bra top tối giản, giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa hiện đại, phá vỡ sự nghiêm túc thường thấy của suit. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là chiếc áo khoác lông choàng hờ trên vai - chất liệu lông dày, xù nhẹ tạo cảm giác xa xỉ. Cách khoác hờ này cũng khiến outfit trông effortless nhưng vẫn cực kỳ quyền lực. Em út BlackPink hoàn thiện look với chiếc túi mini đính đá lấp lánh của Louis Vuitton, tăng thêm độ “bling” cho tổng thể trung tính.

Ảnh: Marie Claire

Jisoo khép lại một mùa Met Gala thành công bằng thiết kế váy trắng thuộc BST Thu/Đông 2026–2027 của Dior. Chiếc váy có phom dáng quây khoe trọn phần vai và xương quai xanh thanh thoát. Điểm nhấn nằm ở phần thân trên được xử lý draping với lớp vải voan mềm mại, tạo hiệu ứng như những dải lụa quấn nhẹ quanh cơ thể. Phần eo được nhấn khéo bằng chi tiết buộc nhẹ, giúp tổng thể không bị “trôi” mà vẫn giữ được độ bay bổng. Chân váy dài qua gối, rũ tự nhiên với nhiều lớp voan xếp tầng, mỗi bước di chuyển đều tạo độ bồng bềnh rất “fairy-like”. Tổng thể không ôm sát mà thiên về sự mềm mại, đúng chất couture nữ tính của Dior.

Về phụ kiện, Jisoo phối cùng một chiếc túi mini xanh lá - mẫu Lily Pad Bag cùng BST, tạo điểm nhấn màu sắc khá thú vị trên nền trắng tinh khôi. Giày cao gót quai mảnh tông nude/kem giúp kéo dài đôi chân mà không làm outfit bị nặng nề.

Ảnh: X

Tại after party do Ray-Ban chủ trì, Jennie chuyển hẳn sang mood cool-girl. Cô diện set đồ hai mảnh tông trắng gồm áo crop top đính sequin ánh bạc và chân váy midi ôm dáng, phần gấu váy được thêu họa tiết lấp lánh tinh xảo, tạo hiệu ứng nổi bật khi di chuyển. Khoảng hở nhẹ ở eo giúp tổng thể trở nên gợi cảm vừa đủ, cân bằng với phom dáng thanh lịch của chân váy dài.

Điểm nhấn nằm ở chiếc áo khoác lông đen khoác hờ trên vai, mang lại vibe sang chảnh pha chút nổi loạn. Jennie hoàn thiện outfit bằng sandal quai mảnh và đặc biệt là kính râm đen bản lớn - item “signature” cực hợp concept Ray-Ban, khiến tổng thể vừa thời thượng vừa có chút bí ẩn, lạnh lùng.

Ảnh: X

Mẩu cuối cùng của BlackPink - Rosé diện một chiếc mini dress đen dáng corset ôm sát, phần thân trên cực kỳ gọn gàng, tôn trọn bờ vai trần và đường lưng thanh mảnh. Thiết kế cúp ngực giúp tổng thể vừa sexy vừa tinh tế, không cần chi tiết cầu kỳ vẫn đủ hút mắt.

Ảnh: Teen Vogue

Nhưng spotlight thật sự nằm ở phần chân váy: lớp vải được xử lý phồng lớn, xếp thành hình nơ khổng lồ. Khi di chuyển, phần tà váy kéo dài và bay theo từng bước chân, mang lại cảm giác rất điện ảnh. Rosé kết hợp cùng tất đen mỏng và giày cao gót, giữ nguyên bảng màu monochrome để không làm loãng điểm nhấn của chiếc váy.

Vừa hoàn thành màn debut thảm đỏ Met Gala với chiếc đầm Gucci đen cầu kỳ, NingNing (aespa) lập tức "đổi mode" sang một phiên bản hoàn toàn khác biệt để chinh phục after party. Cô nàng diện mini dress sequin ánh bạc champagne bó sát, thiết kế dây mảnh không tay khoe trọn đôi vai trần và vòng một đầy đặn. Chất sequin dày hạt li ti phản chiếu ánh đèn đêm lấp lánh như vì sao - bước đến đâu sáng lấp lánh đến đó. Chiều váy siêu ngắn phô trọn đôi chân thẳng tắp dài miên man, nữ idol không quên kết hợp túi clutch ánh bạc nhỏ xinh cầm tay tone-sur-tone.

Không thua kém người em cùng nhóm, nếu thảm đỏ là Karina thanh lịch, đài các, thì after party là Karina tối tăm, huyền bí và đẹp đến rùng mình. Cô nàng diện slip dress đen midi với lớp ren hoa xuyên thấu phủ khắp từ cổ xuống thân vừa gợi cảm vừa tinh tế.

Nữ idol hoàn thiện tạo hình với tóc xõa thẳng dài đen mượt buông tự nhiên cùng makeup đậm sắc, môi đỏ hồng và mắt kẻ sắc khiến tổng thể như một bức họa gothic sống động giữa tiệc đêm New York.

Ảnh: X

Hailey Bieber đi theo hướng clean girl pha chút sexy hiện đại. Cô diện mini dress trắng dáng ôm, phần cổ yếm tạo điểm nhấn ở vai và xương quai xanh, trong khi phần thân váy được xử lý bất đối xứng nhẹ, viền thô mang cảm giác hơi “raw”, không quá chỉn chu nhưng lại rất thời trang. Form váy ôm sát giúp tôn trọn body săn chắc. Cô phối cùng sandal quai mảnh màu trắng và clutch cam nhỏ - một cú nhấn màu vừa đủ để outfit không bị quá an toàn.

Ảnh: Teen Vogue

Kendall Jenner lại chọn hướng high fashion, gần như “nude illusion”. Cô mặc corset màu be ôm sát, thiết kế mô phỏng đường cong cơ thể, kết hợp với chân váy lụa satin dài rủ mềm, tạo hiệu ứng chuyển động rất mượt khi bước đi. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất là lớp veil mỏng trùm đầu, phủ nhẹ qua gương mặt - chi tiết này khiến cả outfit trở nên bí ẩn, hơi futuristic và cực kỳ runway. Kendall giữ bảng màu đơn sắc với sandal tối giản, giúp tổng thể trông như một concept thời trang hoàn chỉnh.

Xuất hiện tại BOOM ở The Standard High Line, Coco Rocha tiếp tục khẳng định đẳng cấp “tắc kè hoa” của làng mốt. Cô lựa chọn một bộ đầm nhung đen dáng dài ôm sát kéo tà, nổi bật với cấu trúc vai điêu khắc 3D phồng to như đôi cánh - vừa theatrical vừa đậm chất haute couture. Găng tay đen dài đến khuỷu tay giữ nguyên mạch tối tăm xuyên suốt, trong khi makeup mới là điểm phá cách thú vị: mắt xanh môi đỏ và mái tóc nâu đỏ búi cao cầu kỳ. Tổng thể như một nhân vật phản diện sang trọng bước thẳng ra từ màn ảnh rộng.

Ảnh: X

Có thể thấy, sau phần “overture” hoành tráng tại bảo tàng Metropolitan Museum of Art, các after party mới là nơi thời trang thực sự “thở”. Không còn bị ràng buộc bởi dress code quá chặt chẽ, dàn sao thoải mái thử nghiệm, biến hóa và tận hưởng đêm tiệc theo cách riêng. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc hậu Met Gala này lại tạo ra các outfit đáng nhớ không kém - thậm chí còn gây chú ý vượt mặt cả thảm đỏ chính.

Hunter Schafer (Ảnh: Teen Vogue)

Margot Robbie (Ảnh: Teen Vogue)

Camila Mendes (Ảnh: Teen Vogue)

Rosie Huntington-Whiteley (Ảnh: Teen Vogue)