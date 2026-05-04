Đừng mặc theo cách cũ: Áo sơ mi kẻ sọc còn có thể diện theo nhiều cách thú vị hơn bạn nghĩ

Trong danh sách những item "quốc dân" của tủ đồ, áo sơ mi kẻ sọc luôn giữ một vị trí rất đặc biệt. Không quá nổi bật như những món đồ bắt trend, cũng không quá đơn giản đến mức nhàm chán, chiếc áo này nằm ở khoảng giữa hoàn hảo – dễ mặc, dễ phối và gần như không bao giờ lỗi thời. Nhưng điều đáng nói là, nhiều người vẫn đang "lãng phí" item này khi chỉ mặc theo những cách quen thuộc.

Chỉ cần thay đổi một chút trong cách phối, bạn đã có thể tạo ra những outfit hoàn toàn khác nhau – từ thanh lịch, chỉn chu đến phóng khoáng, thời thượng

Cách đơn giản nhất là mặc như một chiếc áo sơ mi cơ bản, kết hợp cùng quần tây hoặc chân váy. Đây là công thức an toàn, phù hợp với môi trường công sở và luôn mang lại vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế. Tuy nhiên, nếu muốn phá cách hơn, bạn có thể thử mặc sơ mi kẻ sọc như một chiếc áo khoác mỏng, layer bên ngoài áo thun hoặc áo hai dây. Cách này giúp tổng thể trở nên trẻ trung và có chiều sâu hơn, đặc biệt phù hợp với những ngày cần một outfit thoải mái nhưng vẫn có điểm nhấn.

Một cách khác đang được nhiều cô gái yêu thích là buộc vạt áo hoặc sơ vin nửa vạt để tạo cảm giác tự nhiên, "effortless". Chính những chi tiết nhỏ như vậy lại giúp outfit trông có gu hơn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Nếu muốn theo đuổi phong cách "quiet luxury", hãy chọn những gam màu kẻ sọc trung tính như xanh – trắng, be – trắng và kết hợp cùng quần ống rộng hoặc kaki. Tổng thể sẽ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, sang trọng nhưng không hề phô trương.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng áo sơ mi kẻ sọc theo cách sáng tạo hơn như khoác hờ trên vai, buộc ngang eo hoặc thậm chí mặc như một chiếc váy oversize nếu form áo đủ rộng. Đây là những cách phối mang hơi hướng street style, giúp bạn làm mới hình ảnh mà vẫn tận dụng được item sẵn có trong tủ đồ.

Có thể nói, áo sơ mi kẻ sọc không chỉ là một món đồ dễ mặc, mà còn là món đồ để bạn thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Đôi khi, không cần mua thêm quần áo mới, chỉ cần thay đổi cách mặc, bạn đã có thể khiến những item quen thuộc trở nên mới mẻ và thú vị hơn rất nhiều.

