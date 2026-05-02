Không buộc cổ nữa: Khăn lụa buộc eo mới là cách mặc “cao tay” năm nay

Khăn lụa - món phụ kiện tưởng chừng quen thuộc đang được các tín đồ mặc đẹp "biến hóa" theo một cách thú vị hơn: buộc ở eo.

Không còn giới hạn ở việc quàng cổ hay buộc tóc, chiếc khăn lụa khi được đặt ở vòng eo lại mở ra một cách phối đồ hoàn toàn mới.

Chỉ cần một nút thắt nhẹ, bạn đã có thể tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục, giúp set đồ bớt đơn điệu và trở nên có chiều sâu hơn. Đặc biệt với những outfit tối giản, chi tiết này càng phát huy hiệu quả rõ rệt.

Điểm hay của cách diện này nằm ở khả năng tạo tỷ lệ. Khi buộc khăn ở eo, ánh nhìn sẽ tự nhiên tập trung vào vòng hai, giúp vóc dáng trông gọn gàng và cân đối hơn.

Đồng thời, phần khăn buông nhẹ còn tạo cảm giác chuyển động mềm mại, khiến tổng thể trở nên sinh động mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Không chỉ vậy, khăn lụa còn giúp tăng layer cho trang phục – yếu tố quan trọng để tạo nên một outfit "có gu". Một chiếc váy suông đơn giản, một set áo – quần basic hay thậm chí là bộ đồ công sở quen thuộc đều có thể "lên level" chỉ nhờ chi tiết nhỏ này. Đó cũng là lý do vì sao nhiều fashionista xem đây là cách phối đồ "cao tay" nhưng lại cực kỳ dễ áp dụng.

Về màu sắc, bạn có thể chọn khăn cùng tông để tạo cảm giác hài hòa, hoặc chọn màu nổi bật hơn để làm điểm nhấn. Những họa tiết như hoa, chấm bi hay hình học cũng giúp outfit trở nên thú vị hơn mà không cần quá nhiều nỗ lực.

Có thể nói, khăn lụa buộc eo là minh chứng cho việc thời trang không nằm ở việc bạn có bao nhiêu món đồ, mà ở cách bạn sử dụng chúng. Nếu trong tủ đồ của bạn đang có một chiếc khăn lụa "bị lãng quên", thì đây chính là lúc để mang nó trở lại – theo một cách mới mẻ và đầy cảm hứng hơn.